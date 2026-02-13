Perú

La municipalidad de San Martín de Porres revoca la licencia del terminal Marco Polo

El operador del terminal objeta la decisión administrativa, argumentando vulneración de procedimientos y prepara recursos legales ante las instancias competentes. ¿Qué dijo el municipio?

La resolución municipal que revoca
La resolución municipal que revoca la licencia del terminal Marco Polo en San Martín de Porres desata una polémica por posibles favoritismos empresariales.

¿Problemas en el sector retail? Dirigentes vecinales y representantes del sector transporte en San Martín de Porres (SMP) acusan a la gestión del alcalde Hernán Sifuentes de favorecer al grupo Wong, propietario del terminal Plaza Norte, con la reciente revocatoria de la licencia de funcionamiento del terminal terrestre Marco Polo. La medida, oficializada mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2026:GM, afecta directamente a la empresa Flores Hnos. SRL, que operaba en la avenida Marco Polo, urbanización Fiori.

Cleto Rodríguez Arquinigo, presidente de la residencial Luis A. Sánchez de Fiori, sostiene que el cierre del terminal Marco Polo responde a una estrategia del grupo Wong para eliminar toda competencia en el transporte interprovincial del norte de Lima. Según su denuncia, el objetivo es consolidar el dominio de Plaza Norte.

Rodríguez afirma que la intención del grupo Wong va más allá del transporte y busca desplazar mercados de productores y centros comerciales que compiten con sus negocios. Detalla que el grupo ya controla el local del exterminal Fiori y mantiene interés por zonas bancarias y predios cercanos, con la finalidad de desarrollar proyectos inmobiliarios de gran envergadura.

Vecinos y comerciantes de Fiori
Vecinos y comerciantes de Fiori acusan a la Municipalidad de San Martín de Porres de beneficiar al grupo Wong, operador de Plaza Norte, con la medida contra Flores Hnos. S.R.L.

Plaza Norte: el cierre del terminal Marco Polo intensifica tensiones en Fiori

El presidente vecinal señala que estas acciones cuentan con el apoyo de autoridades municipales que, asegura, han vulnerado los derechos de comerciantes y vecinos de la zona. Acusa tanto al exalcalde Julio Chávez como al actual alcalde Sifuentes de facilitar las condiciones necesarias para la expansión del grupo Wong en Fiori a través de resoluciones administrativas.

Pastor Flores Chávez, gerente del terminal Marco Polo, denunció que la municipalidad ejecutó la revocatoria sin respetar el debido proceso. Según Flores, la decisión municipal no se ajusta a las normas administrativas, por lo que la empresa interpuso un recurso de nulidad y evalúa acciones legales. Coincide con Rodríguez en que existe un patrón donde el poder económico utiliza a la gestión municipal para adquirir terrenos tras el cierre de negocios locales.

Ambos representantes advierten que la presión sobre terminales, mercados y comercios responde a intereses inmobiliarios y comerciales, y que la municipalidad actúa vulnerando procedimientos legales en perjuicio de la comunidad de San Martín de Porres.

La Municipalidad de San Martín
La Municipalidad de San Martín de Porres argumenta que Flores Hnos. S.R.L. no presentó certificados ambientales ni estudios de impacto vial vigentes, requisitos para operar legalmente.

Las autoridades de SMP defienden la anulación de la licencia de Hermanos Flores

En respuesta, la Municipalidad de San Martín de Porres dijo a Infobae Perú que la revocatoria de la licencia del terminal Marco Polo se fundamentó en el artículo 214.1.1 del TUO de la Ley N° 27444 y la Ordenanza N° 567/MDSMP. Sostiene que la empresa Flores Hnos. S.R.L. no presentó certificados ambientales ni estudios de impacto vial vigentes, requisitos obligatorios para el funcionamiento.

Desde el municipio aseguraron que el procedimiento cumplió con el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. El titular de la licencia pudo presentar descargos y pruebas, y la resolución fue notificada formalmente en el domicilio registrado. La clausura del terminal, afirmaron, deriva de la invalidez de la licencia y no constituye una sanción personal.

Respecto a las acusaciones de favorecer intereses privados o consolidar un monopolio, la municipalidad negó cualquier parcialidad. Indicó que las decisiones responden a criterios técnicos y legales relacionados con la seguridad, el orden urbano y la planificación del transporte, y que no existen exclusividades ni prohibiciones arbitrarias.

Corporación E. Wong y Plaza
Corporación E. Wong y Plaza Norte niegan cualquier participación en la revocación de la licencia, señalando que el conflicto involucra exclusivamente a la municipalidad y los administrados.

El grupo Wong niega vínculo con el proceso de clausura del terminal Marco Polo

Infobae Perú también se comunicó la representación de Plaza Norte, operado por la Corporación E. Wong, quienes aseguraron no tener relación directa ni indirecta con el proceso de revocación de la licencia del terminal Marco Polo.

Nosotros también nos acabábamos de enterar de este asunto. Por lo que se ve, es un tema entre la Municipalidad de San Martín y el administrado. No tenemos por qué estar involucrados en este tema absolutamente ajeno a nosotros”, manifestó el gerente Edgar Callo.

Por el momento, la controversia sigue abierta entre las partes involucradas. Mientras comerciantes y transportistas insisten en que la decisión municipal favorece intereses privados, el municipio defiende la legalidad de su actuación y Plaza Norte se mantiene al margen del conflicto. El futuro del terminal Marco Polo y la dinámica comercial en Fiori quedan pendientes de resoluciones administrativas y judiciales.

