Senamhi confirma el inicio de lluvias asociadas al fenómeno El Niño y revela cuándo serán más intensas

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó el adelanto de la temporada de lluvias en la costa norte, con una concentración inicial de precipitaciones entre Tumbes y Piura. La entidad prevé que el periodo de mayor intensidad se extienda entre diciembre y marzo, en un escenario asociado a la permanencia del Niño Costero.

La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó a Canal N que el calentamiento anómalo del océano frente al litoral peruano se mantiene desde marzo de este año. Según indicó, las aguas registran temperaturas que se sitúan, en promedio, entre 7 °C y 9 °C por encima de sus valores normales.

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Este comportamiento marítimo sostiene las condiciones para que se adelanten las lluvias en el norte y para que el fenómeno tenga efectos en otros sectores de la franja costera. La proyección incluye desde Tumbes hasta Ica y contempla la posibilidad de precipitaciones atípicas en Lima.

El Senamhi confirmó el adelanto de la temporada de lluvias en la costa norte de Perú. (Andina)

Lluvias más intensas

Ávalos advirtió que el país se encamina hacia un “Niño Extraordinario” de magnitud fuerte durante el verano. De acuerdo con la proyección expuesta por la titular del Senamhi, el primer trimestre del próximo año concentraría las precipitaciones más intensas.

Entre diciembre, enero, febrero y marzo, las lluvias podrían superar con amplitud los registros habituales. La autoridad señaló que no se descarta que se alcancen o incluso se superen valores históricos de 250 milímetros de agua en pocas horas, como ocurrió durante los eventos de 1997-1998.

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La posibilidad de lluvias de esa magnitud representa un riesgo para las cuencas medias y altas de los ríos Tumbes y Piura. Según explicó Ávalos, las precipitaciones pueden provocar un aumento acelerado de los caudales, con mayor probabilidad de desbordes e inundaciones.

El escenario previsto por la institución abarca toda la costa peruana entre Tumbes e Ica. En esa área, se esperan lluvias por encima de lo normal, mientras que Lima podría registrar precipitaciones fuera de los patrones habituales.

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)

El mar cálido

La situación meteorológica también tiene efectos sobre las temperaturas. Frente a la costa norte peruana, el mar registra valores de entre 26 °C y 27 °C, una condición que, según Ávalos, mantendrá un ambiente de calor.

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En Tumbes y Piura, las temperaturas actuales se ubican entre 37 °C y 38 °C. Durante los meses de verano, los registros podrían llegar a picos de hasta 40 °C, de acuerdo con las estimaciones comunicadas por la jefa del Senamhi.

En Lima Metropolitana, la institución informó que se atraviesa una de las primaveras más cálidas de las últimas décadas. Para el verano, no se descartan picos térmicos de entre 34 °C y 35 °C.

La costa sur tendrá un comportamiento distinto en materia de precipitaciones. Ávalos precisó que Arequipa, Moquegua y Tacna mantendrán avisos por lloviznas de ligera a moderada intensidad.

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Un hombre con pala avanza por una calle inundada con lodo en Perú, mientras un autobús y habitantes afrontan las consecuencias de las lluvias intensas.

Costero y global

La jefa del Senamhi diferenció los impactos del Niño Costero de aquellos vinculados al Niño Global, desarrollado en el Pacífico Central. Mientras la costa norte y central enfrentaría un exceso de lluvias, en zonas del interior del país se proyecta un comportamiento opuesto.

La interacción con el evento global puede provocar una marcada irregularidad en las precipitaciones de la Sierra Sur, la Sierra Central y distintos sectores de la Amazonía. El escenario descrito por la especialista contempla una probable presencia de sequías en esas áreas.

Esta situación podría tener efectos directos sobre la agricultura y el abastecimiento hídrico regional. El Senamhi mantiene la previsión de lluvias intensas en la costa durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, mientras en la sierra y la Amazonía se espera una distribución irregular de las precipitaciones.

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