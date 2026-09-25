Perú

Buscan a turista australiano desaparecido en la Cordillera Huayhuash: inició recorrido en solitario hace 11 días

El operativo de búsqueda comprende varios sectores de la Cordillera Huayhuash y rutas alternas, mientras grupos vinculados al montañismo ayudan a difundir información para determinar el paradero del extranjero

Retrato circular de un hombre con gafas de sol sobre un paisaje de montañas nevadas y una laguna azul
El montañista australiano Jordan Yap permanece desaparecido tras iniciar una caminata en la Cordillera Huayhuash, en la región peruana de Áncash. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)
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El ciudadano australiano Jordan Yap, de 30 años, permanece desaparecido luego de iniciar en solitario un recorrido por la Cordillera Huayhuash, en la región Áncash. El montañista salió de Huaraz el 14 de septiembre y tenía previsto completar la travesía en aproximadamente 10 días.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares y recogida por la Agencia Andina, Yap debía culminar el circuito el 23 de septiembre, retornar a Huaraz y recoger sus pertenencias antes de viajar a Lima. Al día siguiente tenía programado un vuelo hacia Cusco, donde también contaba con una reserva de hospedaje, pero tampoco llegó a ese destino.

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El último contacto conocido con el extranjero ocurrió mediante WhatsApp el mismo 14 de septiembre, antes de que comenzara la ruta. Además, se informó que habría presentado problemas con su dispositivo de comunicación satelital, por lo que hasta el momento no existe una ubicación GPS confirmada.

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El último recorrido de Jordan Yap antes de desaparecer

Según Eric Raúl Albino Lliuya, presidente de la Asociación Socorro Andino Peruano, la familia de Yap se comunicó desde Australia para reportar su desaparición. El dirigente explicó que primero verificaron si el ciudadano había llegado al hospedaje que tenía reservado en Cusco y si había abordado el vuelo programado.

Lliuya señaló que Yap fue visto por última vez en un hostal de Huaraz el 14 de septiembre. Desde allí se trasladó mediante un transporte particular hacia Cuartelhuain, sector desde donde comenzó el recorrido por la cordillera.

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El montañista realizaba la travesía de manera independiente, sin una agencia, guía ni logística contratada. De acuerdo con el representante del Socorro Andino, el itinerario considerado incluía sectores como Mitucocha, Carhuacocha, Huayhuash y Viconga, entre otros puntos.

La ruta prevista contemplaba alrededor de 10 días de recorrido. Sin embargo, al no retornar a Huaraz en la fecha establecida y perderse el contacto con él, sus familiares solicitaron apoyo para iniciar las acciones destinadas a ubicarlo.

Dos fotografías de un hombre: a la izquierda, sentado a la mesa de un restaurante; a la derecha, en una cima rocosa con equipo de senderismo
El montañista australiano Jordan Yap permanece desaparecido tras iniciar una ruta en solitario por la Cordillera Huayhuash, en la región peruana de Áncash. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

Equipos de rescate buscan al turista australiano en la Cordillera Huayhuash

La Asociación Socorro Andino Peruano inició labores de búsqueda en diferentes sectores de la Cordillera Huayhuash para intentar establecer el posible paradero del turista australiano.

Las acciones consideran puntos como Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, además de rutas alternativas y caminos secundarios que podrían haber sido utilizados durante el recorrido.

Uno de los elementos que dificulta establecer su ubicación es la falta de una señal GPS confirmada. Según la información difundida sobre el caso, el extranjero habría tenido inconvenientes con su dispositivo de comunicación satelital.

El presidente del Socorro Andino también señaló que los equipos de búsqueda evalúan la posibilidad de que Yap haya seguido una ruta diferente al circuito comercial habitual. Por ello, las labores abarcan sectores que se encuentran fuera del trayecto principal.

Características geográficas, condiciones climáticas variables y medidas de seguridad para excursionistas. (Andina)
Características geográficas, condiciones climáticas variables y medidas de seguridad para excursionistas. (Andina)

Estas son las características y pertenencias que podrían ayudar a identificarlo

Mientras continúan las labores de búsqueda, comunidades y grupos vinculados al montañismo difunden pedidos de información para conocer si alguien tuvo contacto con Yap durante los últimos días de su recorrido.

El ciudadano australiano mide aproximadamente 1.74 metros, tiene cabello negro y ondulado y realizaba la travesía sin compañía. Estos datos forman parte de la información difundida para facilitar su identificación.

Un hombre con gorra, gafas de sol y ropa de montaña se apoya en un letrero de madera que dice Laguna Churup con una laguna de fondo
El montañista australiano Jordan Yap posa junto al letrero de la laguna Churup en Perú, antes de su desaparición en la Cordillera Huayhuash. (Foto: Agencia Andina)

Entre los objetos que posiblemente llevaba se encuentran una chaqueta blanca, un suéter verde con protección solar, una mochila Durston de aproximadamente 40 litros, una carpa Durston tipo Dome y bastones de trekking.

Los pedidos de información están dirigidos especialmente a montañistas, guías, arrieros, porteadores, operadores turísticos y excursionistas que hayan recorrido la Cordillera Huayhuash durante los últimos días. Cualquier dato sobre su presencia o desplazamiento podría contribuir a determinar el recorrido que siguió el turista australiano.

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