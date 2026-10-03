Pensión 65 duplicará monto: ¿Cuándo se aplicaría el aumento a S/700 para beneficiarios?

Pensión 65 de noviembre sería ya de S/700 . - Crédito Andina

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El gobierno de Keiko Fujimori avanzaría con el aumento de Pensión 65 este año. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha anunciado que el Poder Ejecutivo busca la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario, que le daría una nueva inyección de presupuesto al Perú para este año, donde justamente una de las medidas es dar el aumento al programa de apoyo al adulto mayor en situación de pobreza extrema.

A través de la PCM, se ha señalado que el crédito suplementario iría dirigido a duplicar el monto de Pensión 65 ya para este 2026, y no en 2027 como sugería la presidenta Keiko Fujimori.

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Así, esto se dará para el padrón VI, el último pago del año, que se abona desde el 30 de noviembre. Y de ahí entrará en vigencia el nuevo monto de S/700.

Pensión 65

Crédito suplementario con aumento de Pensión 65

Como ha informado el gobierno, el proyecto del Ejecutivo precisa que el crédito suplementario será a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, mediante la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La suma total de la misma asciende a S/8.228 millones 414 mil 502,00, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.

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El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

“La propuesta también autoriza excepcionalmente durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, otorgar una subvención económica adicional de S/350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa", resalta el El Peruano.

Así, se menciona textualmente que este monto se entregará en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre del presente año y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

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Pensión 65 se duplicará a S/700. Pero la fecha aún no está definida. Ahora el Gobierno sugiere que sería para este 2026. - Crédito Pensión 65

¿Cuándo se paga Pensión 65?

Ya está aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año. Así se detalla (la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores.

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027 - en este ya el monto sería de S/600.

El lunes 5 de octubre ya se pagaría en el Banco de la Nación el quinto pago del año de Pensión 65, por lo que el aumento, si se aplica desde este año como busca ahora el Gobierno, tendría que darse para el pago del lunes 30 de noviembre.