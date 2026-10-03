El canon minero y la responsabilidad de elegir bien

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una urna electoral frente al mapa del país para elegir a sus nuevas autoridades regionales y municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este domingo 4 de octubre, millones de peruanos elegiremos a nuestras nuevas autoridades regionales y municipales. Es una decisión clave: de ella dependerá, en buena medida, cómo se administren los recursos de nuestras ciudades y regiones. Y en muchas de ellas, una parte importante de estos recursos provienen de la minería.

En 2025, la actividad minera transfirió a los gobiernos regionales y locales más de S/ 10,045 millones por canon, regalías y derecho de vigencia. Y en lo que va de 2026, esa cifra ya fue superada: según el Boletín Estadístico Minero del Minem, las transferencias acumulan S/ 13,095 millones, un máximo histórico.

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Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿estos mayores recursos se están convirtiendo en mayor bienestar para los ciudadanos?

Áncash es, por lejos, la región que más canon recibe: S/ 2,226 millones en lo que va de 2026, el 17% del total nacional, y también lideró en 2025. Sin embargo, en el Índice de Progreso Social Regional 2026 de Centrum PUCP, ocupa el puesto 10, con un puntaje de 60.5 sobre 100, dentro de la categoría “Medio Bajo”, mostrando que todavía existen importantes brechas en servicios básicos como salud, agua, saneamiento y vivienda.

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste con Moquegua resulta interesante. Esta región lidera el Índice de Progreso Social Regional 2026, con 66.6 puntos, y es la única que alcanza la categoría “Medio Alto”. Destaca, entre otros aspectos, en educación, nutrición y agua y saneamiento. Es, además, la quinta región más beneficiada por el canon y las regalías mineras, con el 8.6% de las transferencias mineras a nivel nacional en 2026.

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La comparación deja una lección importante: mayores ingresos no necesariamente representan mejores niveles de bienestar para la ciudadanía. El verdadero desafío está en la capacidad de gestión y ejecución de las regiones y municipios, para que estos recursos se conviertan en obras y servicios que respondan a las necesidades de la población.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), en los últimos diez años solo se ha ejecutado el 66% del presupuesto proveniente del canon y las regalías mineras. A ello se suma que, según ComexPerú, en 2025 quedaron sin ejecutar más de S/ 10,000 millones de inversión pública, mientras los gobiernos locales alcanzaron una ejecución promedio de 74%.

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Por eso, este domingo no solo debemos evaluar cuánto promete cada candidato, sino qué capacidad de gestión tiene para ejecutar y generar resultados. Necesitamos autoridades con planes de gestión claros, propuestas técnicamente sustentadas y capacidad para convertir el presupuesto disponible en las obras que nuestros territorios necesitan.

Una ciudadana deposita su voto durante las elecciones regionales y municipales en un centro de votación del distrito de La Victoria, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También necesitamos una mayor coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el Gobierno nacional para impulsar inversiones conjuntas y alineadas con las prioridades de desarrollo de cada territorio. Y, desde luego, autoridades probas, con un firme compromiso de lucha contra la corrupción. Solo en 2025, la Fiscalía logró cerca de 2,000 condenas por corrupción de funcionarios.

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Elegir bien también significa exigir capacidad, integridad y resultados. Porque el desafío no es solamente generar más recursos, sino lograr que los que ya tenemos se conviertan en inversión, cierre de brechas y mejores oportunidades para los ciudadanos.

Solo así el canon dejará de ser una cifra y podrá convertirse en verdadero desarrollo regional.