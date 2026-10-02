Perú

Incautan 178 equipos de telecomunicaciones durante fiscalización en ocho establecimientos penitenciarios

Los operativos del MTC permitieron detectar servicios de telecomunicaciones que funcionaban sin autorización o concesión

Las autoridades hallaron instalaciones que utilizaban el espectro radioeléctrico sin contar con el título habilitante correspondiente - Créditos: MTC.
Las autoridades hallaron instalaciones que utilizaban el espectro radioeléctrico sin contar con el título habilitante correspondiente - Créditos: MTC.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó 15 intervenciones en las inmediaciones de ocho establecimientos penitenciarios del país y decomisó 178 equipos vinculados con servicios de telecomunicaciones que funcionaban al margen de la normativa. Las diligencias tuvieron como finalidad reforzar el control del espectro radioeléctrico y evitar que infraestructura instalada en los alrededores de los centros de reclusión sea utilizada para facilitar comunicaciones no autorizadas.

Los operativos se desarrollaron en los penales Sarita Colonia, ubicado en el Callao; Huacariz, en Cajamarca; Tambopata, en Madre de Dios; Pocollay, en Tacna; Picsi, en Lambayeque; Aucallama, en Huaral; Chimbote, en Áncash; y Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Durante las acciones fueron encontrados dispositivos empleados para la prestación irregular de servicios de telecomunicaciones.

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Entre los hallazgos también se identificaron estaciones que funcionaban sin autorización o concesión, además de instalaciones que utilizaban el espectro radioeléctrico sin contar con el título habilitante correspondiente. La inspección comprendió espacios considerados intangibles alrededor de los recintos penitenciarios, donde se detectaron estructuras destinadas a transmitir señales.

Las autoridades hallaron instalaciones que utilizaban el espectro radioeléctrico sin contar con el título habilitante correspondiente - Créditos: MTC.
Las autoridades hallaron instalaciones que utilizaban el espectro radioeléctrico sin contar con el título habilitante correspondiente - Créditos: MTC.

Parte de la infraestructura intervenida correspondía a antenas transmisoras empleadas para brindar servicios de internet. Según el MTC, estos elementos fueron retirados debido a que se encontraban instalados en áreas donde este tipo de estructuras está restringido. La medida busca impedir que sistemas ubicados en el entorno de las cárceles puedan contribuir a establecer conexiones prohibidas.

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Los 178 bienes decomisados fueron presentados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, durante una actividad realizada en la sede de Orrego del MTC. La exhibición permitió mostrar parte de los resultados obtenidos mediante las acciones desplegadas para supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre telecomunicaciones.

El control del espectro radioeléctrico constituye una de las competencias del sector Transportes y Comunicaciones, debido a que se trata de un recurso público estratégico. En ese marco, las autoridades realizan intervenciones para detectar instalaciones que operan sin autorización y retirar bienes que incumplen las disposiciones vigentes.

La fiscalización no se limitó a los establecimientos penitenciarios. Durante 2026, el MTC ejecutó otras 51 medidas cautelares como parte de sus labores de supervisión del espectro. Estas actuaciones permitieron incautar 165 equipos y bienes relacionados con actividades de radiodifusión sonora y teleservicio privado.

Los equipos fueron encontrados en establecimientos penitenciarios de Callao, Cajamarca, Madre de Dios, Tacna, Lambayeque, Huaral, Áncash y San Juan de Lurigancho - Créditos: MTC.
Los equipos fueron encontrados en establecimientos penitenciarios de Callao, Cajamarca, Madre de Dios, Tacna, Lambayeque, Huaral, Áncash y San Juan de Lurigancho - Créditos: MTC.

Al sumar los operativos efectuados alrededor de los penales con las demás acciones desarrolladas durante el año, se contabilizan 66 intervenciones de fiscalización y 343 equipos o bienes incautados. El resultado refleja el alcance de las medidas aplicadas por la entidad para identificar operaciones que no cuentan con las autorizaciones exigidas por la legislación.

La normativa peruana establece consecuencias para quienes brindan servicios de telecomunicaciones sin autorización o concesión, así como para quienes emplean frecuencias del espectro radioeléctrico sin el título habilitante respectivo. Ambas conductas son consideradas infracciones muy graves de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.

A estas disposiciones se suman las previstas en el Código Penal respecto de la instalación de antenas transmisoras en zonas intangibles de establecimientos penitenciarios y del uso de infraestructura que pueda contribuir a facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad. Las autoridades buscan, mediante estas medidas, reducir los espacios donde puedan desarrollarse este tipo de actividades al margen de la ley.

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