Perú

Más de 7,5 millones de limeños usan el transporte público y el 64% enfrenta viajes que superan los 45 minutos

El tráfico, los recorridos prolongados y el ruido son algunas de las principales dificultades que afrontan los pasajeros, mientras que el celular y los contenidos digitales se consolidan como acompañantes habituales durante los trayectos

El 64% de los pasajeros afronta trayectos superiores a 45 minutos, y dentro de este grupo, el 36% realiza desplazamientos que duran entre 45 y 90 minutos.
El 64% de los pasajeros afronta trayectos superiores a 45 minutos, y dentro de este grupo, el 36% realiza desplazamientos que duran entre 45 y 90 minutos. Foto: Metropolitano
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Más de 7,5 millones de personas en Lima están vinculadas al transporte público formal, según un estudio sobre los hábitos de movilidad en la capital. En concreto, 7.525.009 usuarios recurren a este servicio y, para una amplia mayoría, los traslados forman parte de una rutina frecuente: el 76,7% utiliza el transporte público entre cuatro y siete días a la semana.

La duración de estos recorridos representa uno de los principales aspectos de la experiencia cotidiana. El 64% de los pasajeros permanece más de 45 minutos en sus desplazamientos, mientras que el 36% realiza viajes de entre 45 y 90 minutos. En tanto, un 18% señala que sus trayectos superan las dos horas.

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Tráfico y ruido complican los viajes

El tiempo que los usuarios pasan a bordo está marcado principalmente por las condiciones del tránsito urbano. El 88,5% identifica el tráfico y los embotellamientos como la principal dificultad durante sus desplazamientos. La percepción de que ese tiempo podría aprovecharse de otra manera también tiene un peso importante: el 76,2% menciona el aburrimiento o la sensación de estar frente a un “tiempo muerto”.

El entorno también influye en la experiencia. Para el 68,4% de los encuestados, el ruido generado en la calle resulta incómodo durante el recorrido. En este contexto, el 53% afirma experimentar niveles elevados de estrés o ansiedad mientras permanece en el transporte público.

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El tráfico y los embotellamientos son señalados como el principal problema durante los traslados por el 88,5% de los pasajeros.
El tráfico y los embotellamientos son señalados como el principal problema durante los traslados por el 88,5% de los pasajeros. Foto: El Peruano

El celular como acompañante durante el recorrido

Ante estas condiciones, los teléfonos inteligentes cumplen un papel importante para hacer más llevaderos los trayectos. El 78,4% de los usuarios utiliza audífonos para escuchar música o podcasts, una práctica que también permite reducir la exposición al ruido del exterior.

Las redes sociales constituyen otra de las actividades habituales. El 65,2% de los pasajeros señala que navega por estas plataformas durante sus viajes, mientras que el 52,5% recurre a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para mantenerse comunicado.

El contenido consumido también muestra una preferencia por actividades de rápida interacción. El 45,2% busca videos o memes y el 38,5% escucha sus propias listas de reproducción musicales. A su vez, el uso del celular no se limita al entretenimiento: el 28,4% consulta información relacionada con rutas, clima y condiciones del tránsito urbano.

El horario también marca la experiencia

La percepción del viaje cambia de acuerdo con el momento del día. Entre las 06:00 y las 09:00 horas, el 53% de los usuarios reporta estrés asociado con la necesidad de llegar a tiempo a su destino. Durante las tardes y noches, el cansancio adquiere mayor relevancia: el 39% señala experimentar agotamiento físico después de su jornada.

El 78,4% de los usuarios recurre a audífonos para escuchar música o podcasts durante sus trayectos, lo que también ayuda a aislarse del ruido del entorno.
El 78,4% de los usuarios recurre a audífonos para escuchar música o podcasts durante sus trayectos, lo que también ayuda a aislarse del ruido del entorno. Foto: Bloomberg

Los fines de semana presentan un escenario diferente, aunque el nivel de relajación reportado continúa siendo reducido. Solo el 7% de los usuarios manifiesta experimentar esta sensación durante sus desplazamientos en esos días.

Las razones para utilizar el transporte público también están relacionadas principalmente con las actividades cotidianas. El 56% se moviliza por motivos laborales, mientras que el 18% lo hace para acudir a centros de estudios superiores. En tanto, el 11% utiliza este medio para trasladarse hacia zonas comerciales y realizar compras.

Una audiencia de interés para la publicidad

La cantidad de tiempo que los usuarios permanecen en los vehículos también ha despertado interés entre las empresas que buscan desarrollar nuevos espacios de publicidad. El estudio recoge las opiniones de 25.812 especialistas relacionados con decisiones de inversión. De este grupo, el 92,4% considera que la posibilidad de captar la atención de una audiencia durante un periodo prolongado es un factor importante al momento de seleccionar un medio.

Sin embargo, la medición continúa siendo uno de los principales retos para este tipo de formatos. El 82,5% de los especialistas consultados considera que la falta de métricas estandarizadas y verificables en tiempo real constituye una barrera para incorporar medios emergentes dentro de sus estrategias.

Los motivos de los viajes están estrechamente vinculados con las actividades diarias. El 56% de los usuarios utiliza el transporte público para desplazarse por razones laborales
Los motivos de los viajes están estrechamente vinculados con las actividades diarias. El 56% de los usuarios utiliza el transporte público para desplazarse por razones laborales. Foto: Metropolitano

Plataforma apuesta por el audio dentro de los buses

En este escenario opera RadioBus, una plataforma de audio digital instalada actualmente en más de 120 unidades de transporte. El sistema permite emitir música e información dentro de los vehículos y administrar los contenidos de manera remota mediante tecnología georreferenciada.

La plataforma plantea ampliar su presencia a 600 buses durante el próximo año. La propuesta busca aprovechar los periodos prolongados que los pasajeros permanecen a bordo y convertir ese tiempo en un espacio adicional para la distribución de contenidos y mensajes publicitarios, aunque el desarrollo de este tipo de medios dependerá también de la capacidad para ofrecer mediciones que permitan evaluar su alcance y efectividad.

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