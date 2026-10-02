Perú

BVL supera los 60.000 puntos: bolsa limeña abrió al alza junto a Wall Street

La plaza bursátil local registró avances en sus principales índices, mientras los mercados estadounidenses reaccionaron positivamente a los últimos datos de empleo y a una menor expectativa de alzas en las tasas de interés

En Nueva York, las acciones subieron luego de que nuevos indicadores del mercado laboral estadounidense moderaran las expectativas de un posible endurecimiento de la política monetaria.
En Nueva York, las acciones subieron luego de que nuevos indicadores del mercado laboral estadounidense moderaran las expectativas de un posible endurecimiento de la política monetaria. Foto: Andina
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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este viernes con avances en sus principales indicadores, en línea con el comportamiento favorable de los mercados de Estados Unidos. El Índice General, principal referencia de la plaza local, logró superar nuevamente la barrera de los 60.000 puntos durante las primeras operaciones.

El desempeño de la bolsa limeña se produjo mientras los principales índices de Wall Street registraban ganancias. En Nueva York, las acciones avanzaron después de que los nuevos datos sobre el mercado laboral estadounidense redujeran las expectativas de un eventual endurecimiento de la política monetaria.

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BVL inicia la sesión con ganancias

El Índice General de la BVL avanzó 0,75%, al pasar de 59.751 a 60.200 puntos. Este indicador reúne el comportamiento de las acciones que cotizan en el mercado peruano y constituye la principal referencia para medir la evolución de la plaza bursátil local.

En tanto, el Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones más negociadas de la bolsa limeña, registró un incremento de 0,46%. El indicador pasó de 1.578 a 1.585 puntos al comienzo de las operaciones.

El Índice General de la BVL registró un alza de 0,75%, al ubicarse en 60.200 puntos, frente a los 59.751 puntos de la jornada previa.
El Índice General de la BVL registró un alza de 0,75%, al ubicarse en 60.200 puntos, frente a los 59.751 puntos de la jornada previa. Foto: Bitfinanzas

Wall Street avanza tras datos de empleo

El comportamiento de los mercados estadounidenses estuvo relacionado con la publicación de las cifras más recientes sobre empleo. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 29.000 puestos durante el último mes, un resultado inferior a las previsiones de los analistas y al crecimiento de 133.000 empleos registrado en agosto.

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La reacción del mercado también se reflejó en los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años descendió hasta 5,20%, luego de haber alcanzado cerca de 5,35% durante la sesión anterior. Los operadores redujeron además la probabilidad de un aumento de las tasas de interés en octubre a 18%, frente al 64% estimado una semana antes, según datos de CME Group.

Índices de Nueva York registran avances

Durante la apertura, el Dow Jones registró un incremento de 0,58%, mientras que el S&P 500 avanzó 1,12%. Por su parte, el Nasdaq presentó una subida de 1,56%, impulsado por el desempeño de las compañías tecnológicas.

En la jornada previa, el S&P 500 había ganado 0,9% y se encontraba cerca de su máximo registrado en agosto. El Dow Jones sumó 220 puntos, equivalentes a 0,4%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 1,4%, de acuerdo con los datos consignados en el reporte más reciente.

La evolución de los mercados estadounidenses estuvo marcada por los últimos datos divulgados sobre el empleo.
La evolución de los mercados estadounidenses estuvo marcada por los últimos datos divulgados sobre el empleo. Foto: Wall Street

Acciones tecnológicas y mercados internacionales

Entre las compañías que destacaron en Wall Street estuvieron Nvidia y Tesla. Las acciones de Nvidia subieron 2,8%, mientras que los títulos de Tesla avanzaron 4,2% después de que la empresa informara entregas trimestrales de 486.532 vehículos, por encima de las estimaciones del mercado.

El comportamiento internacional fue heterogéneo. Las bolsas europeas cerraron con ganancias tras las pérdidas de la jornada anterior, mientras que los mercados asiáticos terminaron con resultados mixtos. El Hang Seng de Hong Kong cayó 2,6%, en tanto que el Kospi de Seúl avanzó 0,5%.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent retrocedió 2,3%, hasta los USD 99,91 por barril. El movimiento se produjo en medio de la evolución del conflicto con Irán, otro factor seguido por los inversionistas durante la jornada.

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