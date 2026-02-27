Perú

Pánico en Mallplaza Bellavista: Parte del techo se cae en concurrido centro comercial del Callao

Clientes y trabajadores del establecimiento chalaco fueron evacuados para salvaguardar su integridad física. Autoridades investigan lo ocurrido

Parte del techo se cae
Parte del techo se cae en Mallplaza Bellavista del Callao.

El pánico y la zozobra dominaron a los asistentes del Mallplaza Bellavista, ubicado en el Callao, la tarde de este viernes 27 de febrero, luego de que una parte de la estructura del falso techo colapsara.

De acuerdo a información preliminar, la cubierta se habría desprendido ante una fuga de agua que se filtró desde el segundo piso.

Personal del centro comerical evacuó con rapidez a los clientes y trabajadores del lugar para inspecionar el origen de lo ocurrido.

Pronunciamiento de Mallplaza Bellavista

Mallplaza Bellavista emitió un pronunciamiento oficial tras el incidente relacionado con el desprendimiento de una sección del falso techo en el primer nivel del establecimiento.

De acuerdo con la evaluación técnica preliminar, el desprendimiento fue provocado por el desacople de una cañería de la red contra incendios. Este fallo técnico generó una filtración de agua que debilitó la estructura del falso techo, ocasionando su caída.

“La zona afectada fue cercada para permitir las labores de inspección y limpieza. Se activaron los sistemas de seguridad interna para manejar la situación de forma controlada”, se lee en su comunicado.

La administración confirmó que no se registraron daños personales y que los visitantes se encuentran fuera de peligro. Actualmente, el equipo técnico trabaja en la zona para restablecer las condiciones de seguridad óptimas.

Comunicado Mallplaza Bellavista.
Comunicado Mallplaza Bellavista.

Constantes colapsos

En los últimos años, la infraestructura de varios centros comerciales en el Perú ha presentado fallas críticas, transitando desde incidentes preventivos hasta tragedias de gran magnitud. A continuación, los casos más relevantes registrados recientemente:

La tragedia de Real Plaza Trujillo (Febrero 2025)

Este es, sin duda, el caso más grave de los últimos años. El 21 de febrero de 2025, la cúpula y una sección de aproximadamente 800 metros cuadrados del techo del patio de comidas colapsó sobre los visitantes.

El siniestro dejó un saldo de 8 fallecidos y más de 80 heridos, entre ellos varios menores de edad. Las investigaciones revelaron que el establecimiento había sido clausurado en 2023 por deficiencias estructurales, pero reabrió poco después. En 2026, Indecopi impuso multas millonarias a la operadora por no garantizar la seguridad ni indemnizar adecuadamente a todas las víctimas.

Incidentes en Plaza Norte (Junio 2025)

Pocos meses después de la tragedia en Trujillo, el centro comercial Plaza Norte en Lima registró dos incidentes en su patio de comidas. El más notorio ocurrió el 4 de junio de 2025, cuando partes del falso techo se desprendieron, generando pánico entre los comensales. Aunque no hubo víctimas fatales, el evento reavivó el debate sobre la falta de mantenimiento en estructuras de drywall y metal en zonas de alto tránsito.

La seguidilla de estos incidentes han llevado a las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las municipalidades a endurecer las inspecciones. Expertos señalan que muchas de estas estructuras se construyen bajo estándares mínimos permitidos, lo que, sumado a la humedad y la falta de supervisión técnica constante, convierte a estos espacios en riesgos potenciales para el público.

