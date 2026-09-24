Caída en las visitas a los centros comerciales: disminución se debe a estos 3 eventos

Gino Mori, director comercial de Poken, señaló que el año empezó favorablemente, pero luego distintos factores afectaron la afluencia a los establecimientos. Foto: Google Maps

Guardar

El flujo de personas hacia las tiendas ubicadas en centros comerciales mostró un retroceso durante varios meses de 2026, pese a que algunos periodos lograron superar los registros del año previo. Los datos recopilados por Poken Perú Retail, difundidos por Flavio Galvez Quintana, evidencian que el comportamiento del consumidor estuvo condicionado por distintos acontecimientos ocurridos durante el primer semestre.

La medición considera los ingresos registrados mediante dispositivos instalados en las entradas de los establecimientos. En enero se contabilizaron 10,1 millones de visitas en 998 tiendas, mientras que en febrero fueron 16,4 millones, aunque en ese mes se evaluó un número mayor de establecimientos. En los meses siguientes, la muestra se mantuvo alrededor de 1.300 tiendas.

PUBLICIDAD

Los eventos que afectaron el tráfico

Gino Mori, director comercial de Poken, explicó que el año comenzó con un comportamiento favorable, pero posteriormente se produjeron distintos factores que modificaron la afluencia a los establecimientos. El primero ocurrió en marzo, cuando una crisis energética derivada de la deflagración del ducto que transporta gas natural desde Cusco hacia Lima obligó a varias empresas a detener temporalmente sus operaciones.

La reparación tomó 14 días y durante ese periodo algunos trabajadores fueron enviados a sus viviendas. De acuerdo con Mori, la situación generó incertidumbre y redujo la intención de consumo, efecto que se prolongó algunos días después de solucionado el problema. En abril se sumó la primera vuelta electoral, realizada un domingo, jornada que concentra una parte importante de las visitas a las tiendas de los centros comerciales.

PUBLICIDAD

El tráfico registrado en las tiendas mostró retrocesos durante varios meses de 2026, con impactos diferenciados según el periodo y el rubro comercial. En agosto, 19 de los 32 establecimientos analizados reportaron menos visitas (Crédito: Flavio Galvez Quintana/TikTok)

Mayo recuperó las visitas, pero junio volvió a caer

El comportamiento mejoró en mayo, impulsado por la campaña del Día de la Madre. Ese mes se registraron 15 millones de visitas, cifra que representó un incremento de 1,03% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la recuperación no se mantuvo durante el mes siguiente debido a otros acontecimientos que coincidieron con fechas relevantes para el comercio.

En junio, la segunda vuelta electoral y el inicio del Mundial de fútbol incidieron en el movimiento de consumidores. Parte del público optó por reunirse en viviendas, restaurantes y bares para seguir los partidos. Los centros comerciales instalaron pantallas gigantes para atraer visitantes, aunque esta estrategia no necesariamente se tradujo en un mayor número de personas ingresando a las tiendas con intención de compra.

PUBLICIDAD

Julio y agosto mantienen la tendencia negativa

Durante julio y agosto, el tráfico continuó por debajo de los niveles registrados en los mismos meses de 2025. Las visitas disminuyeron 2,09% y 1,87%, respectivamente. La entrega de la gratificación correspondiente a julio tampoco consiguió revertir la tendencia, mientras que las condiciones climáticas comenzaron a tener un efecto adicional sobre determinados rubros.

El Niño Costero elevó las temperaturas habituales del invierno limeño y afectó la demanda de prendas propias de esta temporada. Este comportamiento golpea especialmente al sector textil, debido a que las prendas de invierno suelen tener un valor mayor que las de verano. Entre los nueve sectores evaluados, solo dos mostraron resultados positivos, mientras que moda de hombre y moda juvenil registraron caídas superiores al 10%.

PUBLICIDAD

El Niño Costero incrementó las temperaturas del invierno limeño y redujo la demanda de ropa de temporada. Foto: Google Maps

La situación también fue desigual entre los establecimientos. En agosto, de los 32 centros comerciales incluidos en la medición, 19 reportaron una reducción en sus visitas. Mall Plaza Piura registró el mayor retroceso, con 31% menos tráfico, seguido por MegaPlaza Independencia, con una disminución de 13%, y Real Plaza Centro Cívico, con una caída de 11%.

El escenario podría mantenerse bajo presión durante los próximos meses debido a las condiciones climáticas previstas. Según la información expuesta, el fenómeno de El Niño se extendería hasta marzo de 2027, con una magnitud que podría alcanzar niveles extraordinarios, lo que representa un factor adicional para el comportamiento de las visitas y las compras en los centros comerciales.

PUBLICIDAD