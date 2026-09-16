Perú

Estos son los 9 proyectos que priorizará el MTC por falta de presupuesto

El titular del sector explicó que la cartera enfrenta una brecha de S/ 83.300 millones hasta 2037 y detalló qué alternativas de financiamiento se evalúan para continuar con las inversiones

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló ante la Comisión de Infraestructura que los recursos del sector son insuficientes para atender todas las obras previstas.
Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló ante la Comisión de Infraestructura que los recursos del sector son insuficientes para atender todas las obras previstas. Foto: Línea 2 del Metro de Lima
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) enfrenta una brecha entre la cantidad de infraestructura que requiere el país y los recursos disponibles para atenderla. Rafael Rey, titular del sector, explicó ante la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados que el presupuesto de la cartera no permite ejecutar todas las obras previstas, por lo que su gestión tendrá que concentrarse en determinados proyectos.

La situación presupuestal fue descrita por el ministro como “penosa, pero real”. Durante su exposición, sostuvo que los fondos públicos resultan insuficientes frente a las necesidades existentes. “No se puede cubrir lo que se tendría que cubrir”, afirmó, al explicar por qué será necesario recurrir también a mecanismos de participación privada para sacar adelante parte de la infraestructura pendiente.

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El déficit que enfrenta el MTC

El sector tiene actualmente 542 proyectos en ejecución, cuyo valor conjunto alcanza los S/ 201.056 millones. De ese total, ya se han destinado S/ 57.579 millones, mientras que cerca de S/ 143.500 millones todavía permanecen pendientes de ejecución.

Para el periodo comprendido entre 2026 y 2037, la proyección de ingresos llega a S/ 60.000 millones. Sin embargo, esa disponibilidad no alcanza para cubrir las obligaciones previstas: la diferencia entre los recursos proyectados y las necesidades identificadas genera una brecha presupuestal de S/ 83.300 millones.

Entre los proyectos considerados figura la Nueva Carretera Central, una de las obras que el MTC contempla dentro de sus prioridades.
Entre los proyectos considerados figura la Nueva Carretera Central, una de las obras que el MTC contempla dentro de sus prioridades. Foto: Congreso

Los 9 proyectos que están en la lista prioritaria

Frente a este escenario, el MTC contempla concentrar recursos y esfuerzos en nueve iniciativas. Entre ellas se encuentra la Línea 2 del Metro de Lima, además del Intercambio Vial Santa Rosa, la Nueva Carretera Central, la Autopista del Sol y la Longitudinal de la Sierra tramo 2, proyecto que contempla trabajos de rehabilitación y mejoramiento.

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La relación también incluye intervenciones en infraestructura aeroportuaria y vial. Se consideran el Aeropuerto de Juliaca, específicamente la rehabilitación de su pista y el drenaje externo; el Aeropuerto de Arequipa, mediante la optimización de su terminal de pasajeros; además de IIRSA Norte y la Adenda Matarani.

Cómo busca financiar las obras

La magnitud de las necesidades lleva al MTC a evaluar mecanismos distintos al financiamiento exclusivamente estatal. Rey señaló que la cartera trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para utilizar alternativas que permitan avanzar con proyectos que no podrían ser cubiertos únicamente mediante el presupuesto público.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran las Asociaciones Público-Privadas (APP), las adendas a contratos de concesión y las Obras por Impuestos (OxI). El objetivo es complementar los recursos disponibles y permitir que determinadas inversiones puedan continuar pese a las restricciones presupuestarias.

El Aeropuerto de Arequipa también figura entre las prioridades del MTC, con una intervención enfocada en optimizar su terminal de pasajeros.
El Aeropuerto de Arequipa también figura entre las prioridades del MTC, con una intervención enfocada en optimizar su terminal de pasajeros. Foto: difusión

Los otros ejes de la gestión del MTC

Además de definir las obras que tendrán prioridad, Rey presentó cinco líneas de acción para su administración. La primera está vinculada con el impulso de la infraestructura de transportes, mediante el destrabe de proyectos y la aceleración de inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, junto con una simplificación de los procedimientos administrativos.

El segundo eje está relacionado con el acceso a servicios de comunicaciones, con énfasis en ampliar la cobertura de telefonía móvil e Internet en zonas con baja conectividad y aprovechar tecnologías como las redes 5G. Los otros objetivos comprenden reforzar la seguridad del transporte, mejorar el sistema de sanciones y enfrentar las extorsiones contra transportistas.

El cuarto lineamiento apunta a una mayor articulación entre metros, buses, ferrocarriles, terminales y aeropuertos. En Lima, esto contempla concluir la Línea 2 y avanzar en los proyectos de las líneas 3, 4, 5 y 6. Finalmente, el MTC plantea fortalecer la respuesta ante emergencias y desastres, con maquinaria pesada ubicada estratégicamente para liberar vías y planes de contingencia ajustados a las características de cada región.

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