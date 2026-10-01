Minsa: Diris Lima Sur inspeccionó más de 5 mil viviendas en San Juan de Miraflores para prevenir casos de dengue

Personal del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Diris Lima Sur realiza una campaña de control vectorial e inspección preventiva contra el dengue. Durante la jornada, los inspectores portan carteles informativos sobre la prevención de la enfermedad y examinan muestras de agua en tubos de ensayo para identificar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur, superó las 5709 viviendas inspeccionadas en el distrito de San Juan de Miraflores durante los primeros cuatro recorridos de una campaña de control larvario casa por casa que busca frenar el avance del dengue. La meta final proyecta una cobertura superior a los 12 mil predios, distribuidos en horarios diferenciados para garantizar el acceso a los hogares y la participación activa de los vecinos del sector.

La iniciativa se enmarca en la campaña “El Dengue mata, cuida a tu familia” e impulsa un operativo sanitario de alcance considerable en una de las zonas con mayor densidad poblacional de Lima Sur. Las autoridades sanitarias diseñaron el cronograma de visitas con el propósito de reducir al máximo la posibilidad de que los zancudos transmisores de la enfermedad encuentren condiciones favorables para reproducirse dentro de los hogares.

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Ministerio de Salud: Diris Lima Sur inspeccionó más de 5 mil viviendas para prevenir casos de dengue

El despliegue de personal resultó clave para el desarrollo de las jornadas. Un total de 75 especialistas, entre inspectores sanitarios, brigadistas y personal de seguridad ciudadana de la municipalidad distrital, participaron en los recorridos casa por casa. Esta composición multidisciplinaria permitió garantizar tanto la labor técnica de inspección como el acompañamiento necesario para ingresar a los predios con la autorización de los residentes.

El contexto epidemiológico que motiva estas acciones preventivas cobra mayor relevancia ante el pronóstico de un fenómeno de “El Niño” de gran impacto, condición climática que históricamente favorece la proliferación del vector transmisor del dengue. Por ese motivo, el Minsa insistió en la necesidad de que los vecinos permitan el ingreso de los inspectores a sus viviendas, pues ello posibilita la identificación oportuna de criaderos y contribuye al cuidado de la salud familiar y comunitaria.

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Las inspecciones se concentraron en siete zonas de San Juan de Miraflores

Los recorridos domiciliarios se focalizaron en las urbanizaciones Entel, Fonavi y Luis Felipe de las Casas, además de los asentamientos humanos La Floresta, Los Forestales y Umamarca. La selección de estos sectores respondió a criterios de riesgo sanitario previamente evaluados por los equipos técnicos de la Diris Lima Sur, organismo responsable de coordinar la respuesta territorial frente a la enfermedad en la zona sur de la capital.

Durante cada visita, los inspectores sanitarios ingresaron a las viviendas para identificar potenciales criaderos de zancudos, labor que requiere la revisión minuciosa de depósitos de agua, recipientes y otros espacios donde el insecto puede depositar sus huevos. La inspección casa por casa constituye la estrategia central del operativo, dado que permite detectar focos de reproducción que de otro modo pasarían inadvertidos para las autoridades.

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El larvicida aplicado cuenta con aprobación de la Organización Mundial de la Salud

En las zonas de riesgo identificadas, el personal sanitario aplicó un larvicida seguro, aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que interrumpe el ciclo reproductivo del vector transmisor del dengue. Esta sustancia actúa directamente sobre las larvas presentes en los depósitos de agua, lo cual reduce la población de mosquitos antes de que alcancen la etapa adulta, momento en el que se vuelven capaces de transmitir la enfermedad.

La aplicación del producto se combinó con orientación directa a las familias. El personal de salud explicó a los residentes el correcto lavado y tapado de depósitos de agua, la eliminación de recipientes inservibles que pueden acumular líquido y el uso de arena húmeda en los floreros como método para evitar la proliferación del insecto. Esta labor educativa busca que las prácticas de prevención se sostengan en el tiempo, más allá de la presencia puntual de los brigadistas en cada vivienda.

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El operativo se extenderá hasta el sábado en San Juan de Miraflores y Pucusana

Las jornadas de control larvario continuarán de manera progresiva en sectores estratégicos de San Juan de Miraflores hasta el viernes 2 de octubre. El cronograma contempla la intervención en diversas asociaciones, cooperativas de vivienda y asentamientos humanos adicionales del distrito, con el objetivo de completar la meta de cobertura proyectada por la Diris Lima Sur.

Las actividades de prevención culminarán el sábado 3 de octubre con un despliegue integral del personal de salud en San Juan de Miraflores y Pucusana, donde se intervendrán múltiples sectores, incluida la zona urbana central de este último distrito. Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de que los vecinos abran las puertas a los brigadistas, en lo que definieron como un compromiso conjunto por el bienestar de la comunidad frente al riesgo sanitario que representa el dengue.

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