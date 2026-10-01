La inteligencia artificial transforma las decisiones de compra de los consumidores peruanos, según un estudio de Google

Un hombre consulta una tableta digital al lado de la representación holográfica de un robot en el área de frutas de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La manera en que los consumidores peruanos investigan, comparan y deciden qué comprar atraviesa una transformación profunda. Según los últimos insights presentados por Google en el marco de Think with Google 2026, el 58% de los consumidores espera que las marcas realicen por ellos el trabajo de comparar y seleccionar alternativas, mientras que el 51% prioriza la utilidad práctica por encima de la publicidad o el relato tradicional de marca. El cambio no se limita a las herramientas que los usuarios eligen para buscar información, sino que alcanza también lo que exigen de las empresas en cada etapa del proceso de decisión.

El estudio, realizado junto con Ipsos durante junio y julio de 2026, recogió 1.000 encuestas online a hombres y mujeres de 18 a 55 años, de todos los niveles socioeconómicos, con cobertura nacional en Lima y las regiones Centro, Norte, Sur y Selva. Los resultados muestran que la inteligencia artificial ya incide de manera directa en el recorrido de compra, desde la primera búsqueda hasta la decisión final.

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El 83% de los consumidores afirma que la inteligencia artificial facilita sus decisiones de compra y el 82% considera que simplifica el proceso completo. En paralelo, comienzan a reducirse otros hábitos de consumo tradicionales: el 36% señala que disminuyó sus visitas a tiendas físicas para resolver dudas o evaluar productos, mientras que el 34% afirma haber recortado la búsqueda manual de información en webs y marketplaces.

Dos trabajadores observan una representación de inteligencia artificial en un monitor dentro de una oficina, entorno en el que su uso se ha extendido en Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de contenido también se modifica. Un 33% de los encuestados declara haber reducido el tiempo dedicado a ver videos de reseñas de productos, un formato que durante años funcionó como referencia obligada antes de concretar una compra. Esta tendencia sugiere que las plataformas de inteligencia artificial comienzan a ocupar un espacio que antes correspondía a canales de información más tradicionales.

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De buscar información a pedirle a la IA que haga el trabajo

La forma en que los consumidores buscan información sobre productos también cambió de manera sustancial. Para investigar antes de una compra, el 47% recurre a plataformas de inteligencia artificial, el 40% utiliza herramientas de búsqueda visual como Google Lens y el 34% emplea AI Mode. Estas herramientas reemplazan de manera progresiva los métodos de búsqueda convencionales que dominaban el proceso de decisión hasta hace poco tiempo.

Las preguntas que los usuarios formulan reflejan esta nueva dinámica de consumo. El 83% busca entender cómo utilizar un producto, el 76% quiere identificar tiendas confiables que tengan stock disponible y el 65% recurre a estas herramientas para comparar marcas entre sí. La expectativa ya no se limita a encontrar información dispersa, sino a recibir respuestas concretas que permitan avanzar directamente hacia una decisión de compra.

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Puedes usar comandos de voz para que la IA te ayude a escribir. (Google)

Un nuevo estándar para las marcas

La adopción de inteligencia artificial también eleva las expectativas sobre la calidad de la información que entregan las empresas. El 54% de los consumidores prefiere marcas que ofrecen información técnica detallada y estructurada, mientras que el 58% valora que estas puedan comparar y seleccionar alternativas de manera directa por ellos. Este cambio obliga a las compañías a replantear cómo comunican sus productos y servicios.

“La inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas que utilizan las personas, sino también sus expectativas frente a las marcas. Hoy los consumidores esperan encontrar información que les ayude a resolver, comparar y decidir de manera más sencilla”, indicó Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina. Para el ejecutivo, las empresas deben pasar de simplemente estar presentes en el proceso de compra a convertirse en facilitadores activos de esa decisión.

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La utilidad práctica también gana terreno frente a las fórmulas tradicionales de comunicación comercial: el 51% afirma priorizar el valor concreto que una marca puede ofrecer por encima de la publicidad o el relato de marca convencional. La confianza, por su parte, sigue siendo un factor determinante en este nuevo esquema. Entre los elementos que generan mayor seguridad en los consumidores están los enlaces directos a fuentes oficiales (49%), la visibilidad de las fuentes consultadas (47%) y la posibilidad de recurrir a un agente humano cuando la IA no resuelve la consulta (42%).

Perú acelera la adopción de inteligencia artificial

Esta transformación ocurre en un contexto de incorporación acelerada de estas herramientas en la vida cotidiana de los peruanos. Según el estudio, 9 de cada 10 usuarios de internet en Perú interactuaron con herramientas de inteligencia artificial de Google, y el 34% afirma combinar de manera activa Gemini, AI Mode y AI Overviews en sus búsquedas diarias.

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11/09/2026 Imagen del logo de Gemini para Windows. POLITICA GOOGLE

La inteligencia artificial comienza además a consolidarse como una herramienta transversal en distintos ámbitos de la vida. El 77% de los usuarios señala utilizarla en su vida personal y el 73% en actividades relacionadas con el trabajo o el ámbito profesional. Para el 79%, la tecnología funciona como una forma de potenciar capacidades humanas, mientras que el 29% la percibe como un “asistente para pensar”, el 25% como un “súper buscador” y otro 25% como una herramienta de creación de contenido.

Los usuarios estiman además que la inteligencia artificial les permite ahorrar 3,5 horas a la semana en tareas cotidianas, y el 41% considera que la herramienta lo ayuda a superar el bloqueo inicial al momento de encarar una tarea nueva. Este ahorro de tiempo se traduce, según el estudio, en una mayor disposición a delegar funciones específicas del proceso de compra.

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Delegar más, sin perder el control

El siguiente paso en esta relación apunta a una interacción cada vez más activa entre consumidores e inteligencia artificial. Entre las tareas que las personas estarían dispuestas a delegar se encuentran monitorear ofertas durante campañas como el Black Friday (41%) y planificar itinerarios de viaje completos (32%). Estas funciones, consideradas de menor riesgo, representan la puerta de entrada hacia una delegación más amplia de tareas cotidianas.

(Captura Google)

Sin embargo, esta disposición convive con una necesidad clara de mantener el control sobre las decisiones más sensibles. El 53% de los encuestados no permitiría que una inteligencia artificial realice un pago de manera autónoma sin su autorización expresa, mientras que el 28% estaría dispuesto a delegar únicamente pagos pequeños, de hasta 150 soles. La evolución del consumo no apunta entonces a que la IA tome decisiones completas por las personas, sino a que asuma de forma progresiva más tareas dentro del proceso, mientras el consumidor conserva el control sobre aquello que considera relevante.

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Una nueva oportunidad para las empresas

Para las marcas, este escenario plantea un cambio profundo en la manera de acompañar al consumidor a lo largo de todo el recorrido de compra. La oportunidad ya no se concentra únicamente en aparecer cuando la persona está lista para comprar, sino en ofrecer información útil, clara y confiable desde las primeras etapas de investigación y comparación de productos.

A medida que la inteligencia artificial asume una mayor parte del trabajo de investigar, comparar y encontrar respuestas, las empresas enfrentan el desafío de repensar cómo entregan valor en cada etapa del proceso de decisión. El reto consiste en dejar de entender la inteligencia artificial únicamente como una nueva tecnología y empezar a concebirla como un nuevo punto de contacto con consumidores que esperan respuestas más útiles, relevantes y confiables en cada interacción.

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