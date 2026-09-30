Perú

Sutep anuncia paro nacional para este jueves 29 de octubre: exigen mayor presupuesto para la educación

El gremio magisterial cuestiona la atención que reciben las necesidades de docentes y estudiantes, y pide que sus demandas sean consideradas durante la aprobación del Presupuesto General de la República para 2027

El gremio magisterial cuestiona la atención que reciben las necesidades de docentes y estudiantes, y pide que sus demandas sean consideradas durante la aprobación del Presupuesto General de la República para 2027.
El gremio magisterial cuestiona la atención que reciben las necesidades de docentes y estudiantes, y pide que sus demandas sean consideradas durante la aprobación del Presupuesto General de la República para 2027. Foto: Facebook
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El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) confirmó la convocatoria a un paro nacional para el 29 de octubre, medida con la que el gremio busca llamar la atención del Gobierno sobre las necesidades pendientes del sector educativo. El anuncio fue realizado por su secretario general, Lucio Castro, durante una entrevista con Exitosa.

La organización sindical plantea que las autoridades reconsideren los recursos destinados a Educación y atiendan distintos pedidos relacionados con los trabajadores, las condiciones de los colegios y la atención a los estudiantes. Entre sus demandas también figura que el Congreso tome en cuenta las necesidades del sector durante la discusión del Presupuesto General de la República para 2027.

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Sutep anuncia movilización nacional para octubre

Castro señaló que la decisión de realizar la jornada de protesta responde a un acuerdo adoptado por el gremio y a la posición expresada por los docentes a nivel nacional. Según explicó, el objetivo es generar una respuesta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas frente a las demandas planteadas por los trabajadores.

“El 29 de octubre, el acuerdo nacional del Sutep y la voluntad del magisterio peruano es desarrollar un paro nacional que tiene como objetivo que el Ministerio de Educación reflexione fundamentalmente, el Ministerio de Economía, que ha tenido un comportamiento prepotente y ajeno a los intereses de los trabajadores”, declaró.

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Castro explicó que la protesta fue acordada por el gremio y cuenta con el respaldo de los docentes a nivel nacional.
Castro explicó que la protesta fue acordada por el gremio y cuenta con el respaldo de los docentes a nivel nacional. Foto: difusión

Reclaman más recursos para el sector Educación

Uno de los principales reclamos del sindicato está relacionado con la asignación de presupuesto para educación, con el propósito de atender las necesidades de los trabajadores y cumplir compromisos vinculados con las pensiones de jubilados y cesantes. El dirigente también pidió que estas demandas sean consideradas durante el proceso de aprobación del presupuesto correspondiente a 2027.

“Lo que pedimos nosotros, los maestros, el Sutep, es que se cumpla la Constitución, que haya presupuesto para la educación”, sostuvo Castro.

A partir de este punto, el dirigente puso especial énfasis en las condiciones de los centros educativos. El sindicato sostiene que persisten deficiencias en la infraestructura educativa y reclama que el Estado destine los recursos necesarios para intervenir los colegios que presentan problemas.

“Un problema central es infraestructura y ya nos hemos cansado de repetir las cifras y no vemos de parte del Estado, de parte de los gobiernos, atención y destino de presupuesto idóneo para enfrentar este tema”, manifestó.

Uno de los principales pedidos del sindicato es contar con mayores recursos para Educación.
Uno de los principales pedidos del sindicato es contar con mayores recursos para Educación. Foto: Facebook

Gremio también pide medidas contra anemia y desnutrición

Otro de los asuntos mencionados por Castro fue la alimentación de los escolares, además de las acciones destinadas a enfrentar la anemia y la desnutrición. Para el representante del Sutep, estos problemas requieren que el Gobierno adopte medidas concretas y asigne los recursos necesarios para cumplir los compromisos anunciados.

“La presidenta de la República en campaña decía: ‘Voy a enfrentar la anemia y la desnutrición’, pero señales, gestos y presupuesto. Es necesario”, afirmó.

Con el anuncio de la medida de fuerza, el Sutep busca que las autoridades atiendan sus demandas antes del 29 de octubre. La organización sostiene que el incremento de recursos para Educación debe contemplar tanto las necesidades de los docentes y trabajadores como los problemas que afectan a los estudiantes y a los colegios del país.

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