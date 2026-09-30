Keiko Fujimori ratifica a exministro de su padre al frente del fisco peruano hasta 2031

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Lima, 30 sep (EFE).- El abogado César Luna Victoria, quien fue ministro del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue ratificado como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) de Perú por un periodo de cinco años, hasta 2031, según un decreto publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano.

Luna Victoria fue designado por la actual presidenta de Perú, Keiko Fujimori, del mismo cargo el pasado 6 de agosto para concluir el quinquenio anterior (2021-2026) y a partir del 1 de octubre empezará el período oficial de cinco años hasta el 2031, cuando la misma Fujimori concluya igualmente su gobierno (2026-2031).

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El superintendente nacional de Sunat es designado por la presidenta de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó la resolución firmada por la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori.

Luna Victoria integró el equipo técnico de Keiko Fujimori en la campaña electoral del 2011, comicios en los que ganó la Presidencia el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016).

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Luna Victoria fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, así como de Pesquería, en el último año de gestión del expresidente, y durante esos cargos participó en el marco legal de los futuros tratados de libre comercio, así como los acuerdos comerciales con Ecuador después del fin del conflicto limítrofe en 1998.

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El nuevo superintendente de Sunat ha integrado diversos organismos internacionales como la Comunidad Andina y la Corporación Andina de Fomento (CAF), además de presidir el capítulo peruano de la Asociación Fiscal Internacional. EFE