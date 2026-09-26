Gobierno entrega S/ 1,8 millones a municipios para reforzar limpieza por visita del papa León XIV

El Decreto Supremo N.° 203-2026-EF, publicado este sábado en el boletín de Normas Legales de El Peruano, formalizó la medida. Foto: EFE

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El Gobierno autorizó una transferencia de S/ 1,8 millones para siete municipalidades de Lambayeque, Ucayali y Cajamarca, con el objetivo de financiar labores de limpieza pública y recolección de residuos sólidos durante la visita del papa León XIV al Perú. Los recursos serán destinados a los gobiernos locales que forman parte del recorrido previsto para noviembre.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 203-2026-EF, publicado este sábado en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y deberá ser utilizado exclusivamente para las actividades establecidas en la norma.

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¿Qué municipios recibirán los recursos?

En Lambayeque, los fondos serán distribuidos entre las municipalidades distritales de Zaña, La Victoria y Pimentel, además de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En Ucayali, los beneficiarios serán los municipios distritales de Yarinacocha y Manantay.

El séptimo gobierno local favorecido es la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en Cajamarca. La norma establece que cada municipio tendrá que aprobar la desagregación de los recursos mediante una resolución dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del MEF y solo podrán destinarse a las actividades contempladas en la norma. Foto: Andina

Dinero tendrá uso específico

El decreto señala que los S/ 1,8 millones transferidos no podrán ser empleados para fines diferentes a los contemplados en la disposición. De esta manera, los gobiernos locales deberán orientar el presupuesto a las labores de limpieza pública y recojo de residuos sólidos vinculadas con la visita papal.

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La transferencia se produce en el marco de los preparativos para el desplazamiento del pontífice por distintas ciudades del país. La presencia de León XIV contempla actividades religiosas, encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, jóvenes, universitarios, sacerdotes y comunidades de distintas regiones.

¿Cuándo llegará León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el lunes 16. Durante esos días cumplirá una agenda que incluye actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, antes de iniciar su retorno a Roma.

En Lima, el programa contempla su llegada a la Base Aeronaval del Callao, una ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades. También está prevista una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental, mientras que el último día de la visita presidirá una misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas.

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La norma establece que los S/ 1,8 millones deberán utilizarse únicamente para los fines previstos en el decreto. Foto: EFE

Recorrido por Lambayeque, Cajamarca y Ucayali

El 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo y celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Al día siguiente se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá otra celebración religiosa antes de regresar a Chiclayo.

El 15 de noviembre, el pontífice llegará a Cusco y posteriormente viajará a Pucallpa. En esta última ciudad participará en un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Estas actividades forman parte del itinerario oficial difundido por el Vaticano.

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