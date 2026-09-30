Gobiernos subnacionales dejaron sin ejecutar S/51 mil millones para inversión de canon y regalías

Obreros y maquinaria pesada ejecutan trabajos de construcción en un proyecto de infraestructura vial y aeroportuaria en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En los últimos diez años, los gobiernos regionales y las municipalidades recibieron S/149 mil millones por canon, regalías y otras transferencias para financiar inversiones. Estos recursos provinieron principalmente de la minería (54%), el gas (14%) y el petróleo (9%). Sin embargo, solo se gastó el 66%: quedaron sin usar S/51 mil millones, es decir, S/1,500 por cada habitante del país. Mejorar la calidad del gasto es clave, porque estos gobiernos están a cargo de obras que la gente necesita todos los días: colegios, hospitales y carreteras.

Baja ejecución contrasta con brechas de infraestructura

La persistencia de amplias brechas de infraestructura refuerza la necesidad de ejecutar oportunamente los recursos disponibles y orientarlos hacia inversiones de mayor impacto. En educación, el 48% de locales públicos de educación básica requieren ser sustituidos por completo, lo que pone en riesgo a 1.2 millones de estudiantes. El problema es mayor en las zonas más pobres: 63% en Cajamarca, frente a 27% en Ica. En el sur, supera el 50% en Puno, Apurímac, Ayacucho y Cusco. Poner todos los colegios en buen estado costaría unos S/171 mil millones, 18 veces lo que se invirtió en educación en 2025.

PUBLICIDAD

En salud, al cierre de 2024, 229 hospitales de segundo y tercer nivel —el 89% del total— presentaban una capacidad instalada inadecuada debido a que, entre otros factores, cuentan con más de 40 años de antigüedad en promedio. La proporción llegaba al 100% en 11 regiones, entre ellas Cusco. Pese al plan de modernización anunciado por el Minsa, el IPE estima que, al ritmo actual, la brecha recién volvería a su nivel prepandemia (79%) en 2030.

Cusco recibe las mayores transferencias por canon

En 2025, el gobierno regional y las municipalidades de Cusco contaron con S/4,157 millones para invertir en obras. De ese total, S/2,992 millones (72%) provinieron del canon, las regalías y otras transferencias, el mayor monto del país. Las municipalidades recibieron el 78% de estos recursos y el Gobierno Regional, el 22% restante. Además, del monto recibido el 79% provino del gas y el 19% de la minería.

PUBLICIDAD

En 2025, Cusco fue la tercera región que más gastó de su presupuesto (89%), aunque persistieron grandes diferencias al interior de la región. Uno de cada diez proyectos del Gobierno Regional ejecutó menos del 60% de su presupuesto. En la Municipalidad Provincial de Espinar, la ejecución en obras de saneamiento alcanzó solo el 49%. En Megantoni, el segundo distrito que más recursos recibe en el país, la obra de mayor presupuesto —la ampliación del agua y desagüe en la comunidad nativa Miaria— avanzó apenas 19.7%.

Perspectivas y desafíos de ejecución

En los próximos años, las transferencias por canon y regalías continuarán elevadas, porque se espera que los precios internacionales de los metales se mantengan elevados. En Cusco, entre enero y agosto de 2026, las transferencias crecieron 6% y llegaron a S/2,416 millones; sin embargo, lo gastado cayó 9%. El reto no es solo gastar más rápido, sino gastar mejor. Para eso hace falta capacitar y dar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, para que prioricen las obras que su población realmente necesita. A ello se suman la burocracia, las demoras en los permisos y los problemas de gestión local. Solo si se resuelven estos cuellos de botella, el dinero disponible se convertirá en obras y en mejores servicios para la gente.

PUBLICIDAD

(*) Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE con colaboración de Yanira Espinoza.