Estados Unidos revocó las visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción y narcotráfico

Estados Unidos revocó y restringió la visa a 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de cuatro países de Sudamérica. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Estados Unidos anunció este lunes la revocación o restricción de visas para funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de medidas contra sus familiares directos, bajo una nueva política destinada a sancionar a extranjeros que, según el Departamento de Estado, utilicen la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos elegidos democráticamente. La decisión alcanza a 27 personas en total y tiene como principal señalamiento público al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.

El Departamento de Estado explicó que las medidas fueron adoptadas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o las actividades que pretendan desarrollar puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

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“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, afirmó el Departamento de Estado al presentar la medida. La dependencia agregó que la medida permite restringir visas a ciudadanos extranjeros y a sus familiares cuando “socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.

Washington enmarcó las sanciones migratorias dentro de los acuerdos regionales del marco denominado Escudo de las Américas. (REUTERS/Kylie Cooper)

Washington vinculó la decisión con los compromisos asumidos dentro del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para reforzar la cooperación regional contra organizaciones criminales, narcotráfico y otras amenazas a la seguridad. El gobierno estadounidense señaló que sus integrantes acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos y grupos que afecten “la seguridad, el Estado de derecho y la democracia” del continente.

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“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, sostuvo el comunicado.

Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados

Bolivia concentra el mayor número de funcionarios alcanzados por la nueva política migratoria de Washington. Estados Unidos revocó visas a 12 personas y sus familias, mientras que otras nueve quedaron impedidas, en términos generales, de obtener una visa si la solicitan en el futuro.

Entre quienes perdieron sus visas figuran fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario. La lista incluye a Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua, Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Israel Ramiro Campero Méndez, Alberto Samuel Soto de la Vía, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.

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El Departamento de Estado hizo una designación pública contra el fiscal general boliviano Roger Mariaca por presuntos sobornos. (EFE/Luis Gandarillas)

El Departamento de Estado además hizo una designación pública contra Mariaca, quien fue elegido fiscal general en 2024 para un período de seis años. Según Washington, el funcionario “abusó de sus cargos públicos” al solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y contribuyó a que delincuentes violentos evitaran enfrentar a la Justicia.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, afirmó el Departamento de Estado, que también sostuvo que Mariaca perjudicó las instituciones democráticas que Bolivia se comprometió a fortalecer como integrante del Escudo de las Américas.

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La designación contra el fiscal general fue aplicada mediante la sección 7031(c) de la legislación estadounidense de asignaciones para seguridad nacional y asuntos internacionales. Esa norma permite al secretario de Estado designar públicamente a funcionarios extranjeros cuando dispone de información creíble sobre su presunta participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.

Colombia y Perú también quedaron alcanzados

La medida alcanzó en Perú a un juez constitucional de Lima y en Ecuador a dos ciudadanos cuyos nombres permanecieron en reserva. (REUTERS/Annabelle Gordon/Archivo)

En Colombia, las restricciones recayeron sobre el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. Torres es propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores energético, de señalización vial y alumbrado público. Peralta pertenece al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social.

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En Perú, Estados Unidos revocó la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Circuito Constitucional de Lima, además de aplicar la medida a sus familiares directos.

Ecuador también quedó incluido en la operación, con dos ciudadanos afectados. Sin embargo, el Departamento de Estado no difundió sus nombres en el comunicado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las nuevas restricciones constituyen un mecanismo permanente que permite actuar conforme aparezcan nuevas evidencias y coordinar medidas con gobiernos aliados. “Es un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar rápidamente, en coordinación con nuestros socios, a medida que se desarrolla la evidencia”, indicó el Departamento de Estado.

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La medida llega después de que Washington reforzara durante septiembre su cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El Departamento de Estado mantiene además información consular actualizada para los cuatro países, incluida la situación de seguridad y los requisitos de ingreso.