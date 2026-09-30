Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

Apenas un día después de que Universitario de Deportes prescindiera de sus servicios, Héctor Cúper recibió el primer sondeo de una selección centroamericana que quedó acéfala y busca con urgencia un nuevo conductor técnico. (Conmebol)

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La destitución de Héctor Cúper al frente de Universitario de Deportes tomó por sorpresa a buena parte del mundo futbolístico. El estratega argentino fue apartado del cargo pese a que el equipo merengue ocupaba la segunda posición en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sin embargo, lo que nadie anticipaba era la velocidad con la que su nombre volvería a circular en el mercado de entrenadores. A pocas horas de conocerse su salida del club peruano, una selección nacional de Centroamérica ya había puesto sus ojos en él.

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El experimentado técnico, que acumula décadas de trabajo en clubes y combinados nacionales de distintos continentes, podría retomar su carrera casi de inmediato.

El sondeo que encendió las alarmas

Héctor Cúper recibió un sondeo de una selección centroamericana apenas un día después de su salida de Universitario. Gustavo Peralta reveló el interés por el técnico argentino en Hablemos de MAX. (Universitario de Deportes)

Fue el periodista Gustavo Peralta, en el programa Hablemos de MAX de L1 MAX, quien reveló el primer indicio concreto sobre el futuro profesional del ex entrenador crema. “Una selección que se ha quedado sin técnico en Centroamérica ha sondeado a Cúper, eso a partir de su salida en Universitario de Deportes. Es un técnico, salvo su pasado reciente en la ‘U’, de selecciones”, afirmó el comunicador. La declaración encendió la atención de los aficionados peruanos y de la prensa regional, que de inmediato comenzó a especular sobre el destino del argentino.

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Aunque en ese espacio radiotelevisivo no se precisó el nombre del país en cuestión, las señales apuntan con fuerza hacia Costa Rica. La federación tica atraviesa un momento de turbulencia institucional tras haber prescindido de Fernando “Bocha” Batista, quien no llegó a cumplir ocho meses al frente del combinado nacional. Los resultados adversos ante selecciones como Curazao y Haití precipitaron su salida y dejaron vacante uno de los banquillos más codiciados de la Concacaf.

Costa Rica, el destino más probable

La situación de Costa Rica coincide con el interés por Héctor Cúper. El combinado centroamericano se quedó sin técnico tras la salida de Fernando Batista y necesita definir a su nuevo conductor. (Universitario de Deportes)

La coincidencia entre la urgencia de Costa Rica por encontrar un nuevo conductor y el perfil de Cúper no parece casual. El argentino acumula una vasta experiencia al frente de selecciones nacionales en distintas latitudes, lo que lo convierte en un candidato con credenciales difíciles de igualar dentro del mercado disponible en este momento.

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Su historial al mando de combinados en Europa, África y Asia lo posiciona como un nombre de peso para cualquier federación que necesite recomponer su proyecto con rapidez.

Por el momento, según trascendió, todo permanece en una fase preliminar. No existe aún una propuesta formal sobre la mesa ni un acuerdo en ningún sentido. El sondeo inicial marca el comienzo de un proceso que podría resolverse en los próximos días, especialmente considerando que la fecha FIFA en curso impone plazos acotados para quienes necesitan cubrir un puesto de manera urgente.

Un hombre acostumbrado a los banquillos de selecciones

El posible interés por Cúper responde también a su recorrido internacional. El técnico argentino dirigió cinco selecciones y llevó a Egipto al Mundial de Rusia 2018 durante su etapa más destacada. (Universitario de Deportes)

Cúper no es un recién llegado al mundo de los combinados nacionales. A lo largo de su extensa carrera, el técnico nacido en Argentina dirigió a cinco selecciones en distintas partes del mundo. Su primer encargo a nivel de selecciones llegó con Georgia, entre 2008 y 2009. Luego vino la experiencia más resonante de su etapa en ese ámbito: la conducción de Egipto entre 2015 y 2018, período en el que llevó al combinado africano a la final de la Copa Africana de Naciones en 2017 y lo clasificó al Mundial de Rusia 2018, la primera participación egipcia en una Copa del Mundo en décadas.

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Tras ese ciclo, asumió en Uzbekistán entre 2018 y 2019, luego en la República Democrática del Congo entre 2021 y 2022, y más recientemente estuvo al frente de Siria entre 2023 y 2024. Su paso por Universitario de Deportes representó, en ese sentido, una rareza dentro de su trayectoria: fue uno de los pocos momentos en que abandonó el universo de las selecciones para asumir en un club. Esa experiencia duró apenas cuatro meses.

La posibilidad de volver a ponerse al frente de un combinado nacional encaja, por lo tanto, con la lógica de su carrera. Si el acercamiento con la federación centroamericana prospera y se concreta una oferta formal, Cúper podría estar nuevamente al mando de una selección en un plazo muy breve, cerrando así uno de los capítulos más breves —y más polémicos— de su historia como entrenador.

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