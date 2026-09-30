Perú

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Lima este 30 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Lima este miércoles 30 de septiembre:

El clima para este miércoles 30 de septiembre en Lima alcanzará los 25.5 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21.8 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 33%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 49%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

La modelo contó que una cuenta pendiente ligada a su atención médica en Miami reactivó emociones de aquel embarazo y cuestionó haber afrontado sola las consecuencias de una experiencia que le causa tristeza e indignación

Vania Bludau recuerda pérdida de su bebé y explota contra ex por deuda hospitalaria: “La cobardía es lo que me molesta”

Clima en Piura: el estado del tiempo para este 30 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: el estado del tiempo para este 30 de septiembre

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 30 de septiembre

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Iquitos: prepárate antes de salir de casa

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras el cambio de juez: “Su obsesión es que me lleven a la cárcel”

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

DEPORTES

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Un peruano más a la UFC: notable performance de Ian Escuza para finalizar al italiano Luca Borando e impresionar a Dana White

Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Alianza Lima y Universitario esperan en semifinales

El sentido mensaje de Hernán Barcos para lo que resta del Torneo Clausura: “Vamos a pelear hasta el final por el título”

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo