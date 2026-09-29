¿Resfrío o virus sincitial respiratorio? Las señales de alerta que deben conocer los padres de recién nacidos

MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)

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Las infecciones respiratorias forman parte de las enfermedades que pueden afectar a los niños durante esta temporada. En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta más de 954 mil episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años en lo que va del año, mientras que también se han registrado miles de casos de virus respiratorio sincitial (VRS) en población infantil.

El riesgo adquiere especial importancia durante las primeras semanas de vida, debido a que los recién nacidos tienen un sistema inmunitario que todavía se encuentra en desarrollo. Una infección que inicialmente puede presentar síntomas similares a los de un resfrío puede evolucionar hacia complicaciones respiratorias que requieren atención médica.

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¿Cómo reconocer una infección por VRS en un recién nacido?

La pediatra neonatóloga Carmen Dávila explica que el virus respiratorio sincitial puede comenzar con manifestaciones que fácilmente pueden confundirse con un resfrío común. Sin embargo, en los bebés más pequeños la enfermedad puede avanzar rápidamente.

“Aunque esta infección suele iniciar con síntomas similares a los de un resfrío común, en bebés de pocos días de vida puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves como bronquiolitis o neumonía”, señala la especialista.

Entre las manifestaciones iniciales pueden aparecer síntomas respiratorios que requieren vigilancia, especialmente cuando se presentan en un recién nacido. Por ello, los padres y cuidadores deben observar la evolución del bebé y prestar atención a cualquier cambio en su respiración, alimentación o comportamiento.

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Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)

La especialista advierte que los cuadros más graves pueden requerir hospitalización, incluso en unidades de cuidados intensivos y con apoyo ventilatorio para respirar.

Estas son las señales de alerta en bebés

Ante una infección respiratoria, los padres deben buscar atención médica de inmediato si el recién nacido presenta dificultad para respirar, respiración agitada, hundimiento de las costillas, fiebre persistente o decaimiento.

Estos signos pueden indicar que el bebé está teniendo mayores dificultades para respirar y requieren una evaluación por parte de profesionales de salud. En el caso de los recién nacidos, no se recomienda esperar a que los síntomas empeoren antes de acudir a un establecimiento médico.

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También es importante reducir la exposición del bebé a personas que presenten síntomas respiratorios y reforzar el lavado frecuente de manos entre quienes tienen contacto con él.

El VRS también puede afectar a bebés previamente sanos

Uno de los mitos alrededor del virus respiratorio sincitial es que las complicaciones graves solo ocurren en bebés prematuros o con enfermedades previas. La pediatra neonatóloga Nancy Olivares señala que esto no es así.

“7 de cada 10 bebés hospitalizados por VRS son niños previamente sanos”, afirma la especialista, quien destaca que la infección también puede generar complicaciones en recién nacidos sin antecedentes médicos.

De acuerdo con los datos citados por los especialistas, Perú registra 4.624 casos de VRS en niños, de los cuales 3.292 requirieron hospitalización, equivalente al 71,2% de los casos registrados.

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Sin embargo, el número de infecciones podría ser mayor debido a que el VRS puede confundirse con otras enfermedades respiratorias y no todos los casos llegan a ser identificados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en Perú ocurren alrededor de 135 mil casos de VRS al año.

¿Cómo proteger a un recién nacido frente al VRS?

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La protección puede comenzar desde el nacimiento. Según las especialistas, los padres deben consultar en el establecimiento donde nació el bebé si corresponde recibir la inmunización preventiva contra el VRS mediante el anticuerpo monoclonal.

La recomendación es que esta protección se realice idealmente antes del alta hospitalaria o durante el primer control del recién nacido, de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

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Esta inmunización forma parte del nuevo esquema de inmunizaciones aprobado en el país y está dirigida principalmente a los recién nacidos que no recibieron protección mediante la vacunación materna durante el embarazo.

La medida busca proporcionar defensas durante una etapa en la que el sistema inmunitario del bebé todavía está en desarrollo y reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones asociadas al VRS.

¿Dónde se puede acceder a la inmunización contra el VRS?

La inmunización es gratuita en los establecimientos públicos seleccionados del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Las familias pueden consultar en el establecimiento de salud donde tienen previsto el nacimiento o donde nació el bebé para conocer si corresponde la inmunización y verificar su disponibilidad.

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También pueden comunicarse con la Línea 113 para recibir orientación sobre los establecimientos donde se aplica esta protección.

Además de la inmunización, los especialistas recomiendan evitar el contacto cercano del recién nacido con personas que presenten síntomas respiratorios y mantener una adecuada higiene de manos antes de tocar al bebé.

Ante cualquier señal de alarma, especialmente dificultad para respirar, hundimiento de las costillas, respiración agitada, fiebre persistente o decaimiento, se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud para que el recién nacido sea evaluado.