Perú

Maquinaria pesada ingresó a Kotupampa y removió suelo en área protegida del sitio arqueológico en Áncash

La DDC Áncash constató modificaciones en el terreno durante una inspección activada tras una alerta de medios locales

Remoción de suelo: la DDC Áncash constató que maquinaria pesada intervino el terreno dentro del sitio arqueológico Kotupampa.
Remoción de suelo: la DDC Áncash constató que maquinaria pesada intervino el terreno dentro del sitio arqueológico Kotupampa.
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La presencia de maquinaria pesada dentro del sitio arqueológico Kotupampa generó una intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash, luego de que se detectara la remoción de suelo en un área protegida. El lugar se encuentra en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, y forma parte del patrimonio cultural reconocido por el Estado.

El caso fue atendido por el equipo del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la DDC Áncash, tras una alerta difundida por medios locales. Durante la inspección, el personal verificó las condiciones del área y constató modificaciones en el terreno del sitio arqueológico.

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Kotupampa cuenta con la condición de Patrimonio Cultural de la Nación desde 2006, según la Resolución Directoral Nacional N.° 1999/INC. Por esta condición, las intervenciones que impliquen excavaciones, remoción de suelo u otras modificaciones dentro del área protegida requieren autorización previa.

La DDC Áncash inició las acciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la intervención y determinar las responsabilidades que correspondan. La entidad también informó sobre otras situaciones detectadas durante la inspección, entre ellas la ampliación de viviendas en el entorno del sitio y la presencia de malezas.

Maquinaria pesada removió suelo dentro de Kotupampa

Patrimonio protegido: Kotupampa es Patrimonio Cultural de la Nación desde 2006, por lo que las excavaciones y modificaciones requieren autorización previa.
Patrimonio protegido: Kotupampa es Patrimonio Cultural de la Nación desde 2006, por lo que las excavaciones y modificaciones requieren autorización previa.

La inspección realizada por el equipo del PAS permitió constatar la remoción de suelo con maquinaria pesada dentro del sitio arqueológico Kotupampa. La DDC Áncash informó que las acciones posteriores buscan precisar cómo ocurrió la afectación y establecer las responsabilidades respectivas.

La entidad recordó que los sitios arqueológicos cuentan con protección legal y que cualquier excavación o remoción no autorizada puede generar consecuencias administrativas y penales. En ese marco, señaló que el artículo 226 del Código Penal contempla responsabilidades vinculadas con afectaciones al patrimonio cultural.

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La normativa administrativa también establece sanciones económicas para este tipo de infracciones. Según la DDC Áncash, las multas pueden alcanzar hasta 1000 UIT, de acuerdo con las características y la gravedad de la afectación registrada en el bien cultural.

Inspección también detectó viviendas y malezas en el entorno

Investigación administrativa: el equipo del PAS de la DDC Áncash inició acciones para determinar cómo ocurrió la intervención y establecer las responsabilidades correspondientes.
Investigación administrativa: el equipo del PAS de la DDC Áncash inició acciones para determinar cómo ocurrió la intervención y establecer las responsabilidades correspondientes.

Durante la visita de verificación, el equipo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash identificó además una ampliación de viviendas en el entorno de Kotupampa. Esta situación quedó registrada como parte de las condiciones observadas durante la inspección.

La presencia de malezas también fue constatada en el área. La DDC Áncash indicó que estas situaciones serán atendidas conforme a las disposiciones vigentes para la protección del patrimonio cultural.

La intervención del equipo del PAS ocurrió después de una alerta difundida por medios locales, lo que permitió activar las acciones de inspección sobre el sitio arqueológico ubicado en Independencia.

Ministerio de Cultura realizará limpieza y mantenimiento

El Ministerio de Cultura, mediante la DDC Áncash, informó que realizará trabajos de limpieza y mantenimiento en Kotupampa. Estas labores forman parte de las acciones previstas para la atención del sitio arqueológico.

La DDC Áncash también recordó que Kotupampa fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional N.° 1999/INC, emitida en 2006. La protección otorgada mediante esta resolución alcanza al espacio arqueológico y establece la necesidad de respetar las disposiciones aplicables a cualquier intervención.

La entidad exhortó a la población a evitar intervenciones no autorizadas y a comunicar de manera oportuna posibles afectaciones en sitios arqueológicos.

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