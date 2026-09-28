Receta de pechuga de pollo

Dos pechugas de pollo glaseadas con aceto balsámico y perejil reposan en un plato de cerámica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La pechuga de pollo a la plancha es una de las recetas más fáciles para preparar en casa. Es rápida, versátil y puede acompañarse con arroz, papas, ensalada, verduras salteadas o incluso utilizarse para preparar sánguches y ensaladas.

El principal reto al cocinar pechuga de pollo es conseguir que quede jugosa por dentro y dorada por fuera, ya que una cocción excesiva puede hacer que la carne pierda humedad.

PUBLICIDAD

En esta receta aprenderás cómo preparar pechuga de pollo a la plancha con una marinada sencilla de ajo, limón, mostaza y especias. Es una preparación práctica para el almuerzo o la cena y puede utilizarse como base para diferentes comidas durante la semana.

Datos de la receta

Preparación: 10 minutos

Marinado: 30 minutos

Cocción: 12 minutos

Tiempo total: 52 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Plato principal

Cocina: Casera

Ingredientes para preparar pechuga de pollo

4 filetes de pechuga de pollo

3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

3 dientes de ajo

Jugo de 1 limón

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de paprika o pimentón

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Perejil picado al gusto

Para acompañar

Puedes elegir una o varias de estas opciones:

Arroz blanco

Papas doradas

Puré de papa

Ensalada fresca

Verduras salteadas

Brócoli al vapor

Zanahoria

Vainitas

Palta

Cómo hacer pechuga de pollo a la plancha

1. Prepara las pechugas

Si las pechugas son muy gruesas, puedes cortarlas horizontalmente para obtener filetes de un grosor similar.

También puedes cubrirlas con papel film y golpearlas suavemente con un mazo de cocina para conseguir un grosor uniforme.

Esto ayuda a que el pollo se cocine de manera más pareja.

2. Prepara la marinada

En un recipiente coloca el aceite, ajo finamente picado, jugo de limón, mostaza, paprika, comino, orégano, sal y pimienta.

Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una marinada uniforme.

3. Marina el pollo

Coloca las pechugas dentro del recipiente y cúbrelas completamente con la marinada.

Tapa el recipiente y déjalo en el refrigerador durante aproximadamente 30 minutos.

Si tienes más tiempo, puedes dejarlo marinar durante algunas horas para intensificar el sabor.

4. Calienta la sartén

Coloca una sartén o plancha a fuego medio-alto.

Espera hasta que esté bien caliente antes de colocar el pollo.

Puedes añadir unas gotas de aceite si la sartén lo necesita.

5. Cocina la pechuga

Coloca las pechugas sobre la sartén caliente.

Cocina durante aproximadamente 5 a 6 minutos por cada lado, dependiendo del grosor de los filetes.

Evita mover constantemente el pollo mientras se cocina. Esto ayuda a conseguir una superficie dorada.

6. Comprueba la cocción

La pechuga debe estar completamente cocida en el centro.

La forma más precisa de comprobarlo es utilizando un termómetro de cocina. La parte más gruesa debe alcanzar 74 °C.

Si no tienes termómetro, corta ligeramente la parte más gruesa para comprobar que no quede cruda en el interior.

7. Deja reposar

Cuando retires el pollo de la sartén, déjalo reposar durante unos minutos antes de cortarlo.

Esto ayuda a conservar mejor sus jugos.

8. Sirve

Coloca la pechuga de pollo en un plato y termina con un poco de perejil fresco.

Puedes acompañarla con arroz, ensalada, papas, verduras o la guarnición que prefieras.

¿Cómo hacer una pechuga de pollo jugosa?

Conseguir una pechuga de pollo jugosa depende principalmente del grosor de la carne y del tiempo de cocción.

Estos consejos pueden ayudarte:

No cocines la pechuga directamente desde el refrigerador durante demasiado tiempo.

Intenta que todos los filetes tengan un grosor similar.

Marina el pollo antes de cocinarlo.

Utiliza una sartén bien caliente.

No cocines el pollo durante más tiempo del necesario.

Comprueba la temperatura interna.

Déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo.

El exceso de cocción es una de las principales razones por las que la pechuga puede quedar seca.

¿Qué puedo utilizar para marinar pechuga de pollo?

Una marinada sencilla puede prepararse con ingredientes que normalmente tenemos en casa.

Algunas combinaciones son:

Marinada de limón

Limón

Ajo

Aceite

Pimienta

Orégano

Marinada peruana

Ají amarillo

Ajo

Comino

Mostaza

Limón

Aceite

Marinada con sillao

Sillao

Ajo

Kion

Miel

Pimienta

Aceite

Marinada de hierbas

Aceite de oliva

Romero

Tomillo

Ajo

Limón

Pimienta

¿Con qué acompañar la pechuga de pollo?

La pechuga de pollo es muy versátil y puede combinarse con diferentes guarniciones.

Pechuga de pollo con arroz

Una combinación sencilla para el almuerzo es servir la pechuga a la plancha con arroz blanco y ensalada.

Pechuga de pollo con papas

Puedes acompañarla con papas doradas, papas al horno o puré de papa.

Pechuga de pollo con ensalada

Para una comida más ligera, acompaña el pollo con lechuga, tomate, pepino, zanahoria y palta.

Pechuga de pollo con verduras

También puedes preparar verduras salteadas como brócoli, zanahoria, pimiento y vainitas.

Pechuga de pollo al estilo peruano

Si quieres darle un sabor más peruano a esta receta, puedes preparar una marinada utilizando ají amarillo, ajo, comino, limón y un poco de mostaza.

PUBLICIDAD

Para cuatro pechugas puedes utilizar:

1 cucharada de ají amarillo molido

2 dientes de ajo

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de mostaza

½ cucharadita de comino

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta

Mezcla todos los ingredientes y marina el pollo durante al menos 30 minutos antes de cocinarlo.

El resultado será una pechuga con un sabor más intenso y ligeramente picante.

¿Qué hacer con pechuga de pollo sobrante?

Si preparaste más pollo del necesario, puedes aprovecharlo al día siguiente.

Algunas ideas son:

Sándwich de pollo.

Ensalada de pollo.

Wrap de pollo.

Arroz chaufa.

Tallarines salteados.

Tacos.

Quesadillas.

Ensalada César.

Sopa de pollo.

Esto convierte la pechuga de pollo en un ingrediente muy práctico para organizar las comidas de la semana.

Consejos para preparar pechuga de pollo

Utiliza filetes del mismo grosor

Esto permite que todas las piezas se cocinen aproximadamente al mismo tiempo.

No llenes demasiado la sartén

Si colocas demasiadas piezas juntas, la temperatura de la sartén puede disminuir y el pollo comenzará a liberar líquido en lugar de dorarse.

No pinches constantemente el pollo

Evita perforarlo repetidamente mientras se cocina para reducir la pérdida de jugos.

Utiliza fuego medio-alto

Una sartén caliente ayuda a conseguir una superficie dorada rápidamente.

No cortes inmediatamente

Deja reposar el pollo unos minutos antes de cortarlo.

Utiliza un termómetro

La temperatura interna recomendada para el pollo es 74 °C.

¿Cómo conservar la pechuga de pollo?

Si preparas pechugas para varios días, deja que se enfríen y guárdalas en recipientes cerrados dentro del refrigerador.

Puedes cortarlas en tiras y utilizarlas posteriormente en ensaladas, sánguches, wraps o arroces.

Al recalentar, evita hacerlo durante demasiado tiempo para que la carne no pierda humedad.

Preguntas frecuentes sobre la pechuga de pollo

¿Cuánto tiempo se cocina la pechuga de pollo a la plancha?

El tiempo depende del grosor. Un filete de grosor medio puede necesitar aproximadamente 5 a 6 minutos por lado, aunque la temperatura interna es un indicador más confiable.

PUBLICIDAD

¿A qué temperatura debe cocinarse el pollo?

La parte más gruesa de la pechuga debe alcanzar 74 °C.

¿Cómo evitar que la pechuga de pollo quede seca?

Marina el pollo, utiliza filetes de grosor uniforme y evita prolongar innecesariamente la cocción.

¿Cuánto tiempo debo marinar la pechuga?

Para esta receta recomendamos al menos 30 minutos. También puedes dejarla marinando durante algunas horas en el refrigerador.

¿Puedo cocinar la pechuga de pollo sin aceite?

Sí, puedes utilizar una sartén antiadherente o una plancha. Sin embargo, una pequeña cantidad de aceite ayuda a conseguir una superficie dorada y facilita la cocción.

¿Puedo utilizar pechuga de pollo congelada?

Es mejor descongelarla completamente antes de cocinarla para conseguir una cocción uniforme.

¿Qué puedo hacer con pechuga de pollo cocida?

Puedes utilizarla para preparar ensaladas, sánguches, wraps, arroz chaufa, tallarines, tacos o diferentes recetas rápidas.

Una receta fácil para cualquier día

La pechuga de pollo a la plancha es una preparación sencilla que puedes adaptar a diferentes comidas. Con una marinada básica de ajo, limón, mostaza y especias puedes conseguir una carne sabrosa sin necesidad de utilizar muchos ingredientes.

PUBLICIDAD

Además, puedes preparar varias porciones y utilizarlas durante la semana en ensaladas, sánguches, wraps o acompañadas de arroz y verduras.

La clave está en controlar el tiempo de cocción y comprobar que la temperatura interna alcance 74 °C, evitando cocinar el pollo durante más tiempo del necesario.