Hallan cuerpo de mujer calcinado y con 11 balazos en playa Cabeza de León: Fiscalía investiga crimen ocurrido al sur de Huacho

Macabro hallazgo en la playa Cabeza de León, al sur de Huacho. El cuerpo de una mujer fue encontrado con múltiples impactos de bala y quemaduras. Las autoridades investigan el caso como un presunto sicariato. Latina Noticias

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El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en la mañana a orillas de la playa Cabeza de León, al sur de Huacho. El hallazgo ocurrió luego de que unos jóvenes que trotaron por la zona observaron el cadáver cerca de la orilla y alertaron sobre lo ocurrido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar y estableció un perímetro para permitir el trabajo de los especialistas. Personal de Criminalística inició la recolección de evidencias con el objetivo de determinar cómo ocurrió el crimen e identificar a la víctima.

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El médico legista informó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego. La evaluación preliminar estableció alrededor de 11 orificios, aunque todavía no fue posible precisar cuántos correspondían a impactos de entrada o salida, debido a que ese detalle requiere el resultado de la necropsia.

Además de las heridas de bala, la mujer presentaba quemaduras en las piernas y en parte de las prendas que llevaba. Cerca del cadáver, los investigadores localizaron una botella que contendría gasolina, elemento que forma parte de las evidencias recogidas durante las primeras diligencias.

Médico legista reporta impactos de bala en distintas zonas del cuerpo

Hallazgo: unos jóvenes que trotaron por la zona encontraron el cuerpo sin vida a orillas de la playa Cabeza de León y alertaron a las autoridades. Captura de pantalla

El médico legista señaló que las lesiones por arma de fuego se concentraban principalmente en la cabeza, el hombro y la zona axilar. Sobre la cantidad de orificios observados durante la evaluación inicial, explicó: “Aproximadamente hay once orificios, pero entre entrada y salida. No podemos diferenciar ahí hasta que se realice la necropsia”.

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La ubicación de las lesiones forma parte de la evaluación médico-legal que permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.

Respecto a una posible modalidad criminal, el especialista declaró que “aparentemente es un sicariato, pues presenta impactos de bala”. Esta apreciación corresponde a la evaluación preliminar realizada en el lugar y deberá ser contrastada con los resultados de las diligencias fiscales y policiales.

El cuerpo también presentó signos de exposición al fuego en las extremidades inferiores. El médico legista indicó que las lesiones se encontraban principalmente en las piernas y que parte de las prendas de la víctima también resultaron afectadas.

“Está el tema de la quemadura, que ha sido posterior a la muerte. Es lo que señala el médico legista”, precisó el especialista durante la evaluación del cadáver.

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La presencia de una botella que contendría gasolina fue registrada cerca del cuerpo. De acuerdo con la evaluación preliminar, el fuego afectó las piernas y parte de la ropa, pero no consumió por completo el cadáver.

Fiscalía busca identificar a la víctima

La Fiscalía informó que la mujer sería una ciudadana extranjera. Su identidad todavía permanece bajo investigación, mientras los especialistas realizan las diligencias necesarias para establecer quién era la víctima.

El Ministerio Público también estimó que el fallecimiento ocurrió entre seis y ocho horas antes del hallazgo. La necropsia permitirá precisar la causa de muerte y aportar elementos para reconstruir la secuencia de los hechos.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones en la playa Cabeza de León. Criminalística continúa con el análisis de los indicios encontrados en el lugar para avanzar en la identificación de la mujer y en el esclarecimiento del crimen.