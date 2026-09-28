Frases motivadoras para empezar la semana con ánimo: qué dice la psicología sobre las palabras que nos ayudan a seguir adelante

Una mujer levanta los brazos frente al amanecer urbano en una representación sobre la motivación y el bienestar psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las frases motivadoras suelen circular los lunes en redes sociales, acompañadas de fotografías de amaneceres, paisajes o mensajes sobre nuevos comienzos. Sin embargo, algunas de las reflexiones más valiosas no provienen de autores de autoayuda, sino de investigaciones y especialistas que estudian las emociones, la autoestima y la capacidad humana para afrontar las dificultades.

Una de las principales referentes en este campo es Kristin Neff, doctora en Psicología Educativa de la Universidad de Texas en Austin y pionera en el estudio científico de la autocompasión. Su trabajo propone una forma de relacionarnos con nosotros mismos que puede resultar especialmente útil cuando comienza una semana difícil.

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Estas son algunas frases inspiradas en sus planteamientos y otras reflexiones de especialistas, con su respectiva referencia.

1. Trátate como tratarías a un buen amigo que está pasando por un momento difícil

Esta reflexión resume uno de los principios centrales de la autocompasión desarrollada por Kristin Neff: ofrecernos la misma comprensión, amabilidad y apoyo que normalmente brindaríamos a alguien que queremos.

2. No necesitas ser perfecto para merecer comprensión y respeto

La autocompasión también implica reconocer que cometer errores y experimentar dificultades forman parte de la experiencia humana. Neff plantea que la amabilidad hacia uno mismo no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos sin recurrir al castigo personal.

3. Puedes reconocer que hoy es difícil sin renunciar a la posibilidad de que mañana sea diferente

Esta frase recoge una idea relacionada con la autocompasión y la atención plena: reconocer el sufrimiento presente sin convertirlo en una definición permanente de nuestra vida.

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4. Tu valor no tiene que depender exclusivamente de tus logros

La investigación sobre autoafirmación estudia cómo recordar nuestros valores personales y aquello que consideramos importante puede ayudarnos a afrontar situaciones que amenazan nuestra percepción de nosotros mismos.

5. Avanzar también significa aprender a acompañarte cuando las cosas no salen como esperabas

La autocompasión no supone abandonar los objetivos. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, puede relacionarse con una mayor disposición a reflexionar sobre los errores, aprender de ellos y reducir la autocrítica excesiva.

Una libreta abierta expone la frase «Nueva Semana Nuevas Oportunidades» junto a una taza de café y una planta en una mesa con vista a un paisaje urbano durante el amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Realmente funcionan las frases motivadoras? Esto dice la psicología

Leer una frase alentadora al comenzar el día puede producir una sensación momentánea de tranquilidad, esperanza o motivación. Sin embargo, la psicología distingue entre repetir mensajes positivos y realizar ejercicios de autoafirmación que tienen una base teórica y experimental.

La teoría de la autoafirmación fue desarrollada por el psicólogo Claude Steele durante la década de 1980. Plantea que las personas buscan preservar una percepción positiva de sí mismas y que recordar sus valores fundamentales puede ayudarles a afrontar situaciones que amenazan esa percepción.

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Una revisión publicada en 2023 en Annual Review of Psychology, firmada por Kristin Neff, examinó la autocompasión como concepto psicológico, sus métodos de investigación y sus aplicaciones en intervenciones. Esta perspectiva destaca la importancia de responder al sufrimiento personal con apoyo, en lugar de aumentar el malestar mediante la autocrítica.

Las afirmaciones positivas no funcionan igual para todas las personas

Un estudio publicado en 2009 en la revista Psychological Science, realizado por Joanne Wood, W. Q. Elaine Perunovic y John Lee, encontró que repetir afirmaciones positivas podía producir resultados diferentes según la autoestima de los participantes.

En sus experimentos, las personas con baja autoestima que repetían la frase “Soy una persona digna de amor” llegaron a sentirse peor que quienes no la repetían. En cambio, entre los participantes con autoestima elevada, el efecto fue ligeramente positivo.

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Esto permite entender por qué frases como “Soy feliz”, “Todo está perfecto” o “Nada puede salir mal” no necesariamente ayudan a alguien que atraviesa un momento de tristeza, ansiedad o frustración.

Cuando el mensaje contradice demasiado lo que una persona está sintiendo, puede generar una sensación de desconexión con su propia experiencia.

Una persona contempla la ciudad desde un balcón mientras sostiene una taza junto a una libreta con metas semanales y libros sobre disciplina y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipo de frases pueden resultar más útiles?

En lugar de imponer una emoción, los mensajes de autocompasión permiten reconocer lo que ocurre y ofrecerse apoyo.

Por ejemplo:

En vez de “Esta semana será perfecta”: “No sé cómo será esta semana, pero puedo afrontar un día a la vez”.

En vez de “Tengo que poder con todo”: “Puedo pedir ayuda cuando la necesite”.

En vez de “No debo cometer errores”: “Puedo equivocarme y aprender de lo que suceda”.

En vez de “Tengo que estar feliz”: “Puedo darme permiso para sentir lo que estoy sintiendo”.

Este enfoque coincide con la definición de autocompasión de Neff: ser comprensivos con nosotros mismos ante las dificultades, sin negar la realidad ni renunciar a la posibilidad de mejorar.

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Una taza con un mensaje positivo y una libreta con propósitos diarios acompañan la vista del amanecer urbano desde una terraza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases emotivas para compartir este lunes y levantar el ánimo

Además de las reflexiones basadas en especialistas, estas frases originales pueden servir como mensajes de acompañamiento para iniciar la semana:

No tienes que resolver toda tu vida este lunes. Basta con dar el primer paso.

Para quienes sienten que tienen demasiadas responsabilidades por delante.

Que esta semana te encuentre con menos exigencias y más paciencia contigo mismo.

Una invitación a practicar la autocompasión.

No todos los días tienen que ser extraordinarios para que tu esfuerzo valga la pena.

Para recordar que el progreso también puede ser silencioso.

Si la semana pasada fue difícil, hoy tienes la oportunidad de comenzar desde donde estás.

Una frase para acompañar nuevos comienzos sin negar las dificultades.

No necesitas sentirte preparado para empezar; a veces la confianza aparece mientras avanzas.

Para afrontar nuevos retos con una expectativa realista.

Hoy también mereces hablarte bonito, incluso si todavía estás intentando ordenar tus pensamientos.

Un recordatorio de que el bienestar emocional no exige tener todas las respuestas.

Una persona avanza por un camino urbano junto a escalones que contienen palabras clave sobre la consecución de metas y el desarrollo personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar la semana con ánimo también significa aceptar que no todos los días serán buenos

Las frases motivadoras pueden convertirse en pequeños recordatorios de apoyo, pero no sustituyen el descanso, las relaciones significativas, la atención psicológica ni las acciones concretas que ayudan a resolver los problemas cotidianos.

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La evidencia sobre autoafirmación y autocompasión invita a mirar la motivación desde otra perspectiva: no siempre se trata de convencernos de que todo saldrá bien, sino de recordar que podemos tratarnos con respeto incluso cuando las circunstancias no son las esperadas.

Así, un lunes no tiene que comenzar con una promesa de felicidad absoluta. Puede empezar con una decisión más sencilla: avanzar a nuestro propio ritmo, reconocer nuestras emociones y concedernos la oportunidad de intentarlo una vez más.