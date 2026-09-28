A 7 días de las Elecciones municipales, vecinos de Carabayllo siguen esperando agua, pistas, desagüe y parques para sus hijos

A través de los testimonios de los votantes de las zonas más necesitadas de Lima, este video explora la profunda desigualdad de la capital peruana. Los residentes de Carabayllo describen una ciudad dividida, donde ellos viven en "la Lima provinciana", esperando indefinidamente por los servicios que en otras zonas se dan por sentados. Punto Final

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En sectores de Carabayllo, el acceso al voto convive con carencias que forman parte de la vida diaria de numerosas familias. La presencia de una mesa electoral permite cumplir con el proceso de sufragio, pero los testimonios recogidos en un informe de Punto Final muestran que otros servicios públicos todavía no llegan con la misma cobertura.

Agua potable, desagüe, pistas, veredas, áreas verdes, escaleras y seguridad aparecen entre las principales necesidades señaladas por los vecinos. En algunas zonas, las familias deben comprar agua a través de camiones cisterna y desplazarse por calles de tierra para llegar a sus viviendas o trasladar a sus hijos hacia los colegios.

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El problema también alcanza a los espacios destinados a los niños. Vecinos consultados por el programa describieron un lugar presentado como parque recreacional que quedó sin juegos completos. Según uno de los testimonios, después de una intervención solo permanecieron algunas estructuras pintadas, sin columpios ni otros elementos necesarios para su uso.

Las condiciones descritas también influyen en la percepción que los habitantes tienen sobre las autoridades. Los entrevistados mencionaron promesas vinculadas con la construcción de calles, servicios básicos y mejoras urbanas que, según sus testimonios, no se concretaron. Esa situación aparece asociada a una pérdida de confianza en las autoridades locales y en las propuestas formuladas durante los periodos electorales.

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Carabayllo enfrenta carencias de servicios básicos

El contraste central: los vecinos pueden acudir a votar, pero continúan enfrentando carencias en servicios públicos e infraestructura. Camposición: Infobae

El acceso al agua constituye una de las principales dificultades expuestas en el informe de Punto Final. Una de las vecinas señaló que en su zona no existe conexión de agua ni desagüe y que debe comprar el recurso mediante tanques. Otro testimonio indicó que el costo del abastecimiento puede variar según el proveedor y la necesidad de cada familia.

Las deficiencias también alcanzan las vías de acceso. Los vecinos describieron calles sin pavimentar, presencia constante de polvo y ausencia de veredas o escaleras en determinados sectores. Una residente explicó que los escolares llegan a sus centros educativos con los uniformes cubiertos de polvo debido a las condiciones del trayecto.

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Otra de las demandas corresponde a la falta de áreas verdes. Una vecina sostuvo que los niños no cuentan con parques dentro de su zona y que, ante esa situación, algunas familias deben trasladarse a otros distritos para encontrar espacios de recreación.

El informe también mostró las condiciones de un espacio presentado como parque recreacional infantil. Una de las residentes explicó que, tras una intervención, el lugar quedó pintado y con algunas estructuras, pero sin elementos indispensables para que los menores puedan utilizarlo como zona de recreación.

La vecina señaló que no existían cuerdas ni columpios y que algunos subibajas tampoco contaban con las piezas necesarias para sentarse. Ante la pregunta sobre lo ocurrido, respondió que desconocían el motivo y calificó la situación como una apariencia de mejora que no resolvió la necesidad del sector.

La falta de espacios recreativos también modifica las actividades familiares. Otra residente contó que debe llevar a sus hijos hasta Chaclacayo o Chosica para que puedan acceder a lugares de esparcimiento. El traslado puede tomar entre 40 minutos y una hora, por lo que esa salida no forma parte de la rutina diaria de los menores.

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Vecinos cuestionan las promesas de las autoridades

Agua y desagüe: algunas familias no tienen conexión domiciliaria y dependen de camiones cisterna para abastecerse. captura de pantalla

Los testimonios recogidos también reflejan una percepción crítica sobre las promesas formuladas durante los procesos electorales. Una residente relató que los candidatos suelen ofrecer obras para las calles y otros servicios, pero sostuvo que esas propuestas no se cumplen después de las elecciones.

Otra vecina manifestó que las familias deben asumir por cuenta propia algunas necesidades relacionadas con el agua y el desagüe. En su zona, según explicó, los camiones cisterna cumplen un papel indispensable para llenar los tanques de las viviendas, aunque el abastecimiento no siempre resulta suficiente.

La falta de infraestructura también aparece vinculada con la situación de las viviendas. Una de las entrevistadas indicó que varias familias no cuentan con títulos de propiedad y solo disponen de certificados de vivencia. La misma residente señaló que persisten las carencias de agua y desagüe.

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Las condiciones de los caminos tienen un efecto directo sobre los desplazamientos de los niños. Una residente explicó que los menores deben caminar por zonas de tierra para llegar a sus colegios, mientras que el tránsito de vehículos levanta polvo sobre las calles.

El profesor consultado en el informe, señaló que los niños de estas zonas crecen con necesidades desde edades tempranas y perciben las dificultades de sus propias familias. Según su testimonio, esa situación puede generar rechazo hacia las autoridades, debido a que los menores escuchan de sus padres reclamos relacionados con la falta de servicios básicos.

La seguridad también aparece entre las preocupaciones de las familias. Una vecina explicó que evita sacar a sus hijos a jugar fuera de casa por la ausencia de espacios adecuados y por su percepción de inseguridad en la zona.

Familias permanecen en la zona pese a las dificultades

Las carencias no impiden que los residentes mantengan vínculos con sus viviendas. Una de las entrevistadas explicó que contar con una casa propia constituye una razón para permanecer en el lugar, incluso cuando existen dificultades de acceso y servicios.

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Otro testimonio señaló que algunas personas llegaron desde otros sectores de Lima con el objetivo de contar con una vivienda propia para sus familias. En esos casos, la propiedad aparece como una condición importante frente a la alternativa de permanecer en casas de familiares o pagar alquiler.

En cuanto a las necesidades inmediatas, los vecinos mencionaron como prioridades el agua, el desagüe, las pistas, las veredas y la arborización. También reclamaron mejoras en la recolección de residuos y cuestionaron cobros municipales que, según una residente, no siempre se corresponden con la prestación efectiva del servicio.