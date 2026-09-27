Balacera en Breña: sicarios dispararon en una pollada y dejaron un muerto y cuatro heridos

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Una balacera durante una pollada bailable dejó un muerto y cuatro heridos en la zona de Nosiglia, en el distrito de Breña, según información preliminar recogida en el lugar. El ataque ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada, luego de que la reunión se extendiera durante varias horas.

La persona fallecida fue identificada como John Alaín Pérez Huamán, de 42 años. De acuerdo con la información de Latina Noticias, murió mientras era trasladado a un centro de salud tras el ataque.

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Los otros cuatro heridos fueron auxiliados por vecinos y personal de serenazgo. Algunos fueron llevados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza y otros al Hospital Santa Rosa.

Breña: investigan ataque armado durante una reunión en la zona de Nosiglia| Foto: Latina Noticias

Dos hombres en una motocicleta atacaron a los asistentes

La versión policial inicial señala que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta los alrededores de la vivienda donde se desarrollaba la actividad. Uno de ellos se habría acercado al inmueble y abrió fuego contra las personas que estaban en el lugar.

El segundo sospechoso habría permanecido en la esquina, a una cuadra de la casa, para facilitar la fuga. Tras los disparos, el atacante regresó al punto donde lo esperaba su cómplice, pero la motocicleta no habría respondido.

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Por ese motivo, ambos dejaron abandonado el vehículo junto a un casco y escaparon de la zona. La motocicleta quedó como parte de la escena que fue custodiada por la Policía Nacional del Perú.

Los disparos alcanzaron a asistentes de una actividad social realizada en el sector de Nosiglia durante la madrugada| Foto: Latina Noticias

Motocicleta abandonada había sido reportada como robada

Según la información policial mencionada en el reporte, la moto encontrada en la esquina tenía una placa modificada. La numeración original sería 3364-OC y el vehículo había sido reportado como robado en agosto de este año.

También busca establecer si el ataque fue planificado y si los agresores conocían a alguna de las víctimas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esa línea aún debe ser corroborada con las declaraciones de los asistentes, el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad y las pericias en el inmueble.

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Los vecinos también afirmaron que en el inmueble suelen desarrollarse reuniones y fiestas que, en ocasiones, terminan en enfrentamientos entre asistentes. Sin embargo, la PNP deberá investigar los hechos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 permite alertar a la Policía Nacional del Perú ante robos, agresiones, disparos, situaciones de violencia u otros delitos. Al comunicarse, es importante brindar la dirección exacta, referencias del lugar, una descripción de los involucrados y precisar si existen personas heridas o si los agresores permanecen en la zona.

Bomberos: El número 116 corresponde al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que atiende incendios, rescates, accidentes de tránsito, fugas de gas y otras emergencias que impliquen riesgo para las personas o inmuebles.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): La línea 106 está destinada a solicitar ambulancias y atención prehospitalaria para personas con heridas, problemas de salud graves o situaciones que requieren traslado urgente. Durante la llamada, se debe indicar la condición del paciente, la cantidad de afectados, la dirección y un número de contacto para que el equipo médico pueda ubicar el lugar.