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A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Dos escuadras revelación del Torneo Clausura dirimirán una primera batalla en instancia decisiva del certamen paralelo impulsado por la Federación Peruana de Fútbol. Conoce los horarios del atractivo choque

Sport Boys da inicio a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 contra Alianza Atlético, en el Callao. - Crédito: Liga 1
Sport Boys da inicio a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 contra Alianza Atlético, en el Callao. - Crédito: Liga 1
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Hoy, domingo 27 de septiembre, Sport Boys abre el telón de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Jugando de local, con el fervor de su público, recibe en el estadio Miguel Grau del Callao a un envalentonado Alianza Atlético, que supondrá una importante dificultad por su loable actualidad.

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

El partido la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao. Conoce los horarios fijados en distintas partes del globo.

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  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 12:00 m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.
  • España: 8:00 p. m.
Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Canal TV de Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentarán el domingo 27 de setiembre en un partido que podrá verse a través de América TV y América TVGO. De la misma forma, Bicolor+, la plataforma de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, difundirá el encuentro para los aficionados que no asistan al estadio y busquen seguir las incidencias en directo.

Infobae Perú también realizará una cobertura del compromiso desde las horas previas. El portal publicará el minuto a minuto, las principales acciones, las declaraciones de los protagonistas y datos vinculados al duelo. Así, los seguidores contarán con dos alternativas digitales para informarse sobre el desarrollo y repercusiones del partido.

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Así llega Sport Boys a la ida de semifinales de Copa de la Liga 2026

El Sport Boys llega más que motivado a su primera presentación del torneo paralelo impulsado por la Federación Peruana de Fútbol. El panorama actual le sonríe, sobre todo en el plano doméstico tras estacionarse en la parte alta del Torneo Clausura al haber encontrado una importante regularidad en materia de resultados.

Esas mismas buenas sensaciones buscarán ser trasladadas en la Copa de la Liga, donde se ha avanzado de una manera impresionante con una alineación alterna, aunque ahora en una instancia decisiva se prevé que aparezcan nombres fundamentales, aunque dos de ellos han quedado excluidos por el parón FIFA: Emilio Saba y Oslimg Mora.

Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao por la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao por la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Así llega Alianza Atlético a la ida de semifinales de Copa de la Liga 2026

Alianza Atlético, con un perfil demasiado bajo, ha evolucionado de tal manera que aspira a ser un serio candidato en distintos frentes. A nivel de Copa de la Liga ha llegado a las semifinales con un rendimiento sobresaliente, presentando oncenas sostenidas entre juventud y experiencia.

Su mejor versión, eso sí, surge cuando actúa como anfitrión; en tal sentido, buscará plantar batalla contra su oponente para llegar con optimismo al desquite. En clave Clausura 2026, es preciso señalar que el entrenador Federico Urciuoli ha hecho de su elenco un candidato para asaltar la cúspide.

Alineaciones probables del Sport Boys vs Alianza Atlético por ida de semifinales de Copa de la Liga 2026

Sport Boys: Diego Melián; Renzo Alfani, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathias Llontop; Eric Gonzáles, Yuriel Celi; Pablo Erustes, Jostin Alarcón, Luis Urruti; Christian Cueva.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Stefano Fernández, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Germán Díaz; Guillermo Larios, Hernán Lupu, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla; Jairo Molina.

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