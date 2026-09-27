Perú

La reinvención laboral en Perú avanza: 6 de cada 10 profesionales encontró empleo fuera de su sector este año

El sector financiero, la tecnología y el consumo masivo lideraron la demanda de perfiles en transición, de acuerdo con la consultora LHH Perú

Independizarse - Bumeran - desempleo
El 93% de los trabajadores que obtuvieron empleo dependiente igualó o superó su cargo previo.
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El 58% de los profesionales que participaron en procesos de transición laboral de LHH Perú logró recolocarse en una industria distinta de la que provenía durante el primer semestre de 2026.

El resultado refleja una mayor demanda de perfiles con experiencia funcional, capacidad de adaptación y habilidades aplicables en diferentes sectores, según la consultora.

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La recolocación laboral tomó un promedio de 5,6 meses

Las estadísticas de outplacement de LHH Perú, correspondientes al periodo de enero a junio, muestran que los participantes de sus programas lograron una recolocación laboral en un promedio de 5,6 meses. La cifra se mantuvo en línea con los registros de los últimos años, pese a la cautela que suele generar un contexto electoral.

Jimena Díaz, gerente de Consultoría de LHH Perú, señaló que el mercado mantuvo una demanda activa por profesionales con experiencia. “El profesional que está en búsqueda de un trabajo, así como el mercado laboral que lo recibe, sigue teniendo esa necesidad de valor”, indicó.

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De acuerdo con la consultora, el 78% de los participantes obtuvo un empleo dependiente. Otro 15% inició un emprendimiento o brindó servicios de consultoría; el 6% optó por un portafolio de actividades, que incluyó docencia de posgrado, proyectos independientes, asesorías especializadas y participación en directorios. El 1% restante inició una jubilación activa.

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Los puestos de alta dirección representaron el 62% de los participantes en los programas de outplacement.

El 93% mantuvo o mejoró el nivel de su puesto anterior

Entre quienes accedieron a un empleo dependiente, el 93% igualó o mejoró el nivel de la posición que ocupaba antes de iniciar el proceso de transición. Además, el 74% logró mantener o elevar su remuneración previa.

Díaz consideró que estos resultados responden a una mejor lectura de las necesidades de las empresas y de las oportunidades disponibles en otros sectores. “Las organizaciones están identificando el valor que pueden aportar perfiles con experiencia y capacidades transferibles”, sostuvo.

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Los profesionales de entre 41 y 50 años conformaron el 36% del total de personas en transición laboral.

La mayoría de los ejecutivos atendidos por LHH Perú pertenecía a la alta dirección. Este grupo representó el 62% de los participantes de sus programas de transición laboral. Los mandos intermedios concentraron el 19%, mientras que el 17% correspondió a personal administrativo, técnico y operativo.

El sector financiero fue uno de los más receptivos para quienes buscaron una nueva oportunidad laboral durante el periodo analizado. También aparecieron entre los sectores con mayor absorción de talento la tecnología, las telecomunicaciones, el consumo masivo y las industrias de alimentos y bebidas.

Las competencias transferibles facilitaron los cambios de sector

El cambio de industria alcanzó al 58% de los profesionales recolocados, una proporción equivalente a casi seis de cada 10 participantes. Para la consultora, esta tendencia reduce el peso de la trayectoria desarrollada exclusivamente dentro de un mismo rubro.

“Las competencias transferibles, la adaptabilidad y la experiencia funcional” tienen hoy mayor relevancia en los procesos de selección, afirmó Díaz. La ejecutiva señaló que profesionales con carreras prolongadas en una empresa o industria pueden trasladar sus conocimientos hacia otras actividades.

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Las redes de contacto personales generaron la contratación del 73% de los candidatos recolocados.

Networking: las redes de contacto concentraron el 73% de recolocaciones

Las redes personales y profesionales se mantuvieron como el principal canal para encontrar empleo. El 73% de los participantes que logró recolocarse lo hizo a través de contactos y redes de confianza, según LHH Perú.

Díaz remarcó que este resultado se produjo en un escenario de expansión de plataformas digitales, algoritmos e inteligencia artificial aplicados al reclutamiento. “El principal canal sigue siendo el contacto humano. Eso no se ha movido, se ha fortalecido”, afirmó.

Del total de personas que participaron en los programas de transición laboral, el 59% fueron hombres y el 41%, mujeres. El grupo más numeroso tuvo entre 41 y 50 años, con el 36%; seguido por quienes tenían entre 31 y 40 años, con el 27%. La edad promedio de los participantes fue de 43 años.

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