Perú

Llega el Día del Shopping, pero la SBS pide que te preguntes si esa compra deseada afectará tu presupuesto

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre llega el Día del Shopping, con ofertas de hasta 70% de descuento. Pero la SBS pone en foco la protección de tu salud financiera

Mano con tarjeta de crédito pagando en POS
Se viene el Día del Shopping, pero no te 'nubles' por ofertas y cuida tu salud financiera. - Crédito Difusión
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Se viene el Día del Shopping, donde si bien las ofertas y promociones pueden resultar atractivas, también podrían motivar compras que no estaban previstas.

“Sin embargo, antes de utilizar una tarjeta de crédito, es importante detenerse y evaluar si conviene pagar una compra directamente o financiarla en cuotas, considerando la capacidad de pago y el costo total de la operación”, resalta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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Asimismo, la entidad comparte algunas recomendaciones para utilizar la tarjeta de crédito de manera responsable y evitar que una compra de hoy se convierta en una deuda que afecte tus finanzas personales los siguientes meses. También te pide preguntarte: ¿Es compra que deseo realmente es necesaria?

Membresía en tarjetas de crédito: especialistas recomiendan revisar condiciones y consumos mínimos. (Foto: Agencia Andina)
Un mal manejo de tarjetas de crédito puede endeudarte. - Crédito Andina

Evita acumular cuotas

Primero, la SBS recomienda que si vas a utilizar tu tarjeta de crédito para pagar alimentos, restaurantes, entretenimiento u otros gastos cotidianos, y cuentas con el dinero necesario para cubrirlos, puedes optar por pagarlos directamente y dentro del ciclo de facturación, y no apostar por cuotas.

Cuando una compra se paga directamente o en una sola cuota, no se generan intereses por el financiamiento de esa compra, aunque puede aplicarse el seguro de desgravamen, de acuerdo con las condiciones de la tarjeta.

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Por otro lado, si vas a comprar ropa, zapatillas, o entradas para conciertos, y decides utilizar tu tarjeta de crédito, evalúa hacerlo con un número reducido de cuotas, una o dos cuotas pueden ser más manejables que asumir pagos durante varios meses.

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

Compara alternativas

Por otro lado, si estás pensando en adquirir un producto de mayor valor, como una laptop para estudiar o trabajar, y decides financiarla en cuotas consulta si tu tarjeta de crédito ofrece cuotas sin intereses o cuál es su Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA).

Esto se puede hacer a través de la misma entidad financiera o el Compara Tasas de la SBS en el siguiente enlace oficial: https://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx?p=C.

También, con respecto a cada producto, la ACCEP (Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú) recomienda que se comparen también los precios y ofertas.

“Un porcentaje de descuento puede resultar llamativo, pero el consumidor actual tiene más herramientas para comparar. Puede revisar precios entre tiendas, consultar reseñas y buscar otras promociones desde su celular antes de acercarse a un establecimiento. Por ello, la competitividad de una oferta depende también de cómo se comunica y de qué tan conveniente resulta frente a otras opciones”, recomiendan.

Cyber Days 2022 en Perú.
Alrededor del 50% de peruanos realizan sus compras por internet y la mayoría utiliza tarjetas de crédito

Considera esperar

“Es importante recordar que no todas las ofertas que te generan interés durante una campaña de descuentos son necesariamente convenientes. Si se trata de un producto que deseas, pero no necesitas, como una consola de videojuegos, una alternativa es planteártelo como una meta de ahorro”, agrega la SBS.

Así, la entidad pide que antes de hacer una compra, te hagas estas tres preguntas:

  • ¿Realmente lo necesito?
  • ¿Puedo pagarlo sin afectar mi presupuesto?
  • ¿Cuál será el costo final de la compra?

Conoce más recomendaciones sobre el uso responsable de productos y servicios financieros, en la sección Finanzas para Ti de la SBS, donde podrás encontrar información y herramientas para tomar mejores decisiones sobre tus finanzas personales.

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