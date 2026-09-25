El corazón también siente el exceso de peso: estas son las consecuencias que pocos conocen

Mujer consultando sobre opciones saludables para el control de peso y mejora de la estética facial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante años, la obesidad estuvo asociada principalmente con el peso y la apariencia física. Sin embargo, el exceso de grasa corporal puede tener efectos que van mucho más allá de la balanza y comprometer órganos como el corazón. La evidencia médica reconoce actualmente a la obesidad como una enfermedad crónica que puede aumentar el riesgo de desarrollar distintas enfermedades cardiovasculares.

En 2022, más de mil millones de personas vivían con obesidad en el mundo, alrededor del 13% de la población global. Las proyecciones apuntan a que esta cifra podría llegar a unos 1.900 millones de adultos para 2035, cerca de una cuarta parte de la población mundial.

PUBLICIDAD

En el Perú, la relación entre los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares también representa una preocupación de salud pública. Un análisis de registros oficiales de SUSALUD encontró que la tasa nacional de infarto agudo de miocardio (IAM), ajustada por edad, pasó de 22,8 casos por cada 100.000 habitantes en 2018 a 25,6 en 2023, un incremento anual de 6,72%.

Un ciclo gráfico conecta a una persona en una balanza, medicamentos y un corazón para ilustrar el vínculo entre el tratamiento de la obesidad y el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este escenario se suma la estimación del Ministerio de Salud (Minsa), que señala que más de 100 peruanos sufren un infarto cada día y que alrededor del 30% fallece antes de llegar a un establecimiento de salud.

¿Qué le ocurre al corazón cuando aumenta la grasa corporal?

La relación entre obesidad y salud cardiovascular no depende únicamente del número que aparece en la balanza. Uno de los elementos importantes es dónde se acumula la grasa, especialmente cuando se concentra alrededor de los órganos internos.

PUBLICIDAD

La grasa visceral puede liberar sustancias inflamatorias y hormonales capaces de alterar distintos procesos del organismo. Entre ellos están la regulación de la presión arterial, la respuesta a la insulina y el metabolismo, factores que pueden contribuir al aumento del riesgo cardiometabólico.

El cardiólogo Pedro Caravaca, especialista de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Clínic de Barcelona, explica que el aumento de la grasa corporal, particularmente la que se encuentra alrededor de los órganos, puede modificar señales relacionadas con la presión arterial, el metabolismo y la inflamación.

Además, la grasa puede acumularse en lugares menos evidentes, incluso alrededor del corazón y de las arterias. Esta situación puede favorecer procesos de inflamación y rigidez vascular, además de contribuir a la formación de placas que dificultan el paso de la sangre.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, estos mecanismos pueden estar relacionados con problemas como hipertensión, enfermedad coronaria, alteraciones del ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca.

La grasa alrededor del corazón también importa

Un personaje con forma de corazón anatómico abraza un tazón de avena con espigas de trigo como metáfora del cuidado cardiovascular a través de la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que han cobrado interés en las investigaciones recientes es el tejido adiposo que rodea directamente al corazón. Los estudios han analizado cómo esta grasa, junto con la inflamación local y los cambios en la rigidez del corazón, puede influir en su estructura y funcionamiento.

Por ello, los especialistas plantean que el impacto de la obesidad no debería medirse únicamente por la cantidad de kilos que una persona pierde. También es importante considerar cómo el exceso de grasa está afectando su salud cardiometabólica y cuáles son sus factores de riesgo individuales.

PUBLICIDAD

Esto no significa que toda persona con obesidad vaya a desarrollar una enfermedad cardíaca, pero sí que el exceso de grasa corporal puede aumentar la probabilidad de presentar determinadas complicaciones cardiovasculares.

Obesidad, hipertensión y diabetes: una relación que va más allá del peso

La obesidad puede coexistir con otros factores que aumentan el riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes tipo 2.

Por esta razón, la Sociedad Europea de Cardiología considera que la obesidad debe abordarse como una enfermedad sistémica crónica y no únicamente como un factor asociado al riesgo cardiovascular. El objetivo es prevenir o reducir las complicaciones que pueden aparecer con el tiempo.

El doctor José Carlos Sandoval, gerente médico de Adium Perú, señala que la prevención cardiovascular no corresponde únicamente a quienes ya tienen un diagnóstico. No fumar, realizar actividad física, mantener una alimentación saludable y reducir el consumo de sodio y alcohol son algunas de las medidas que contribuyen a disminuir el riesgo.

PUBLICIDAD

El especialista agrega que no necesariamente se deben realizar cambios abruptos, sino incorporar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo. Cuando existen sobrepeso, obesidad, diabetes u otras condiciones, las recomendaciones deben adaptarse a las necesidades de cada persona y contar con supervisión médica.

¿Cómo se trata la obesidad?

El abordaje de la obesidad debe ser individualizado y sostenido en el tiempo. Las recomendaciones actuales contemplan cambios en la alimentación, actividad física, sueño y, cuando corresponde, apoyo psicológico.

Dependiendo de las características y necesidades de cada paciente, el tratamiento también puede incluir medicamentos aprobados para el manejo de la obesidad. En determinados casos de obesidad grave o cuando existen complicaciones relevantes, puede evaluarse una intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

La elección de una estrategia no debe basarse únicamente en el peso, sino en la evaluación integral de cada paciente y en sus condiciones de salud.

Así, el vínculo entre obesidad y corazón muestra que el exceso de grasa corporal puede tener efectos que no siempre son visibles. La prevención y el seguimiento médico permiten identificar factores de riesgo y establecer medidas para proteger la salud cardiovascular a largo plazo.