Perú

Peruanos gastan S/ 718 en promedio durante sus viajes: prefieren disfrutar de la gastronomía y cultura de sus destinos

El Perfil del Vacacionista Nacional revela que 61% se desplaza fuera de su región, mientras que las recomendaciones de familiares y amigos son su principal fuente de inspiración para elegir un destino

El 61% de los vacacionistas viaja fuera de su región de residencia, mientras que el 68% vuelve a destinos que ya había visitado.
El 61% de los vacacionistas viaja fuera de su región de residencia, mientras que el 68% vuelve a destinos que ya había visitado. Foto: Andina
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El vacacionista nacional destina, en promedio, S/ 718 por persona durante sus viajes y permanece cuatro noches en el destino que visita. Así lo señala el Perfil del Vacacionista Nacional 2025, elaborado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), que recoge las principales características y hábitos de quienes realizan viajes por turismo dentro del país.

El informe también muestra que los desplazamientos internos mantienen una importante presencia fuera de las regiones de residencia. El 61% de los viajeros se moviliza hacia otra región, mientras que el 68% opta por regresar a destinos que ya conoce y ha visitado anteriormente.

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Gastronomía y cultura concentran las principales actividades

Durante sus recorridos, los viajeros suelen combinar distintas actividades en un mismo destino. La gastronomía y la cultura encabezan las preferencias, ambas con 88% de participación. Luego aparecen las actividades vinculadas con la naturaleza, con 74%; las compras, con 68%; el entretenimiento, con 63%; sol y playa, con 52%; y aventura, con 41%.

Entre las experiencias que forman parte de estos viajes se encuentran la visita a restaurantes regionales y mercados de insumos, los recorridos por ciudades y plazas, además de visitas a iglesias y sitios arqueológicos. También tienen presencia los paseos por lagos y reservas naturales, la observación de flora y fauna, la compra de artesanías y las actividades relacionadas con las playas.

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Los viajeros suelen aprovechar un mismo destino para realizar diversas actividades.
Los viajeros suelen aprovechar un mismo destino para realizar diversas actividades. Foto: Turiweb

Conocer nuevos lugares es el principal motivo para viajar

Conocer nuevos lugares es la razón más mencionada por los vacacionistas nacionales para realizar un viaje, con 38%. En segundo lugar aparece el interés por relajarse o descansar, señalado por 25%, mientras que 15% busca compartir una experiencia en familia. Al escoger hacia dónde viajar, la naturaleza es considerada por 39%, seguida del clima cálido, con 26%.

Otros factores que pesan en la elección son la seguridad, mencionada por 23%; la variedad de atractivos turísticos, con 22%; y la tranquilidad del lugar, con 18%. Estos elementos forman parte de los criterios que los viajeros consideran antes de decidir el destino de sus vacaciones.

Las recomendaciones de familiares y amigos constituyen la principal fuente de inspiración, con 48%. Las redes sociales aparecen en segundo lugar, con 23%, mientras que las promociones de viaje alcanzan 14%. Ya durante la planificación, las redes sociales son utilizadas por el 64% de los viajeros para buscar información; 28% consulta páginas web especializadas y el 21% toma en cuenta las recomendaciones de otras personas.

Turismo interno recupera viajes y aumenta movimiento económico

“Durante el 2025 se registraron 46.3 millones de viajes por turismo interno, equivalentes al 95% del nivel alcanzado antes de la pandemia. Estos desplazamientos generaron un movimiento económico de 7,045 millones de dólares, cifra que representa el 125% de lo registrado en el 2019″, señaló Teresa Mera, presidenta ejecutiva de Promperú.

Descubrir nuevos destinos es el principal motivo señalado por los vacacionistas nacionales para emprender un viaje, con 38%.
Descubrir nuevos destinos es el principal motivo señalado por los vacacionistas nacionales para emprender un viaje, con 38%. Foto: Acceso Perú
“Estos resultados evidencian que el turismo interno no solo continúa recuperándose, sino que también genera un mayor valor económico para el país. La oportunidad está en incrementar la frecuencia de los viajes, diversificar los destinos visitados y promover experiencias que favorezcan una mayor permanencia y gasto”, añadió.

La mayoría organiza el viaje por cuenta propia

El 90% de los vacacionistas contrata los servicios de su viaje por separado, mientras que solo el 10% compra un paquete turístico desde su ciudad de origen. Para cubrir los gastos, el 72% utiliza sus ahorros, el 27% recurre a su sueldo del momento y 10% utiliza una tarjeta de crédito.

El grupo familiar directo es la principal compañía de viaje para el 42% de los vacacionistas. A este grupo le siguen los amigos o familiares sin niños, con 21%; la pareja, con 15%; y quienes viajan solos, con 12%. En cuanto al transporte, el ómnibus mantiene el mayor uso, con 55%, seguido del automóvil propio o particular, con 23%, y el avión, con 11%.

Familiares y amigos son una opción frecuente de alojamiento

En materia de hospedaje, el 30% se queda en viviendas de familiares o amigos, mientras que el 17% opta por una propiedad alquilada. El resto se distribuye entre hoteles, hostales, campamentos y otras modalidades de alojamiento disponibles en los destinos visitados.

El perfil también señala que el vacacionista nacional promedio tiene 40 años. Del total, 65% son mujeres y 35% hombres, mientras que 67% tiene hijos. Estos datos completan el perfil de los viajeros que realizan turismo interno en el país durante el periodo analizado.

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