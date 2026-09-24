El aguadito de pollo es uno de los platos más conocidos de la cocina casera peruana. Se trata de una sopa sustanciosa y aromática preparada con pollo, arroz, culantro, verduras, papa y un aderezo de ajíes y hierbas que le da su característico color verde.
Esta receta de aguadito de pollo peruano es ideal para un almuerzo familiar, especialmente durante los días fríos. Su preparación es sencilla y permite utilizar ingredientes fáciles de encontrar, como pollo, arroz, zanahoria, arvejas, papa y culantro.
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El secreto para conseguir un buen aguadito está en preparar un caldo sabroso y utilizar un buen licuado de culantro para darle aroma, color y sabor a la preparación.
Datos de la receta
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 45 minutos
- Tiempo total: 1 hora 5 minutos
- Porciones: 6 personas
- Dificultad: Fácil
- Tipo de plato: Sopa
Ingredientes para preparar aguadito de pollo
Para el caldo
- 6 presas de pollo
- 2 litros de agua
- 1 rama de apio
- 1 trozo de poro
- 1 zanahoria
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Para el aguadito
- 1 taza de arroz
- 1 cebolla roja
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de hojas de culantro
- ½ taza de arvejas
- 1 zanahoria
- 2 papas amarillas
- 1 choclo
- ½ pimiento rojo
- 1 cucharada de ají amarillo molido
- 1 cucharadita de ají panca
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- ½ cucharadita de comino
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Jugo de ½ limón, opcional
Para acompañar
- Limón en mitades
- Ají amarillo
- Cancha serrana
- Cebolla china picada
Cómo hacer aguadito de pollo paso a paso
1. Prepara el caldo de pollo
Coloca las presas de pollo en una olla grande junto con los dos litros de agua.
Añade el apio, poro, zanahoria, un poco de sal y pimienta.
Cocina a fuego medio hasta que el pollo esté completamente cocido.
Durante la cocción puedes retirar la espuma que se forme en la superficie para obtener un caldo más limpio.
Cuando el pollo esté listo, retira las presas y reserva.
Cuela el caldo y vuelve a colocarlo en la olla.
2. Prepara el culantro
Lava bien las hojas de culantro.
Colócalas en una licuadora junto con una pequeña cantidad de agua o caldo.
Procesa hasta conseguir una mezcla verde y uniforme.
Reserva.
El culantro es uno de los ingredientes principales del aguadito y es responsable de gran parte de su color y aroma característicos.
3. Prepara el aderezo
Calienta el aceite en una olla.
Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina hasta que esté transparente.
Incorpora el ajo, ají amarillo y ají panca.
Añade comino, pimienta y una pequeña cantidad de sal.
Cocina durante unos minutos a fuego medio hasta que el aderezo esté bien integrado.
4. Agrega el culantro
Incorpora el culantro licuado al aderezo.
Mezcla bien y cocina durante unos minutos.
El color de la preparación se volverá progresivamente verde y el aroma del culantro será más intenso.
5. Incorpora el caldo
Añade el caldo de pollo caliente al aderezo.
Mezcla bien y deja que la preparación llegue nuevamente a hervor.
6. Agrega el arroz
Lava el arroz y añádelo a la olla.
Remueve y cocina a fuego medio.
El arroz absorberá parte del caldo y ayudará a darle cuerpo al aguadito.
7. Incorpora las verduras
Agrega las arvejas, zanahoria, choclo y pimiento cortados en trozos.
Incorpora también las papas cortadas en mitades o trozos medianos.
Cocina hasta que el arroz y las verduras estén tiernos.
8. Regresa el pollo a la olla
Cuando el arroz esté casi listo, incorpora nuevamente las presas de pollo.
Continúa cocinando durante unos minutos para que el pollo se caliente y absorba parte de los sabores del caldo.
9. Ajusta la textura
El aguadito debe quedar con suficiente caldo, pero ligeramente espeso debido al arroz.
Si está demasiado espeso, agrega un poco de agua caliente o caldo.
Si está demasiado líquido, continúa cocinando unos minutos.
10. Rectifica la sazón
Prueba el aguadito y ajusta la cantidad de sal y pimienta.
Si deseas, puedes añadir unas gotas de limón justo antes de servir.
11. Sirve caliente
Sirve el aguadito de pollo peruano bien caliente.
Acompáñalo con limón, ají amarillo o cebolla china picada.
¿Por qué el aguadito de pollo es verde?
El característico color verde del aguadito proviene principalmente del culantro licuado que se incorpora al aderezo y al caldo.
La cantidad de culantro puede variar según el gusto y la intensidad de color que quieras conseguir.
Para obtener un color más intenso, puedes utilizar una mayor cantidad de hojas de culantro.
¿Qué tipo de arroz se utiliza?
Puedes utilizar arroz blanco de grano largo o el arroz que normalmente utilizas para cocinar en casa.
Es importante controlar la cantidad porque el arroz continúa absorbiendo líquido durante la cocción.
Si vas a guardar el aguadito para consumirlo posteriormente, probablemente necesitarás añadir un poco de agua o caldo al calentarlo.
¿Qué partes del pollo puedo utilizar?
Puedes preparar el aguadito utilizando diferentes partes del pollo:
- Piernas.
- Muslos.
- Pechuga.
- Alas.
- Encuentros.
- Presas mixtas.
Las presas con hueso suelen aportar más sabor al caldo.
También puedes utilizar pollo deshilachado si prefieres una preparación más sencilla de servir.
¿Qué verduras lleva el aguadito?
La receta tradicional puede variar según la familia y la región, pero algunas verduras que combinan muy bien con el aguadito son:
- Papa.
- Zanahoria.
- Arvejas.
- Choclo.
- Pimiento.
- Apio.
- Poro.
Puedes ajustar las cantidades según el número de personas y los ingredientes disponibles.
¿Con qué se acompaña el aguadito de pollo?
El aguadito normalmente se sirve caliente y puede acompañarse con diferentes ingredientes.
Algunas opciones son:
- Limón.
- Ají amarillo.
- Ají criollo.
- Cebolla china.
- Cancha serrana.
- Pan.
Unas gotas de limón justo antes de comer ayudan a resaltar los sabores del caldo.
Consejos para preparar un buen aguadito de pollo
Prepara un buen caldo
El caldo es la base de la receta. Cocinar el pollo con apio, poro y zanahoria ayuda a conseguir un sabor más profundo.
No escatimes en el culantro
El culantro es uno de los ingredientes que caracteriza al aguadito. Utiliza hojas frescas para conseguir mejor aroma y color.
Lava el arroz antes de incorporarlo
Enjuagar el arroz ayuda a retirar parte del almidón superficial y permite controlar mejor la textura final.
Controla el líquido
El arroz absorbe bastante caldo. Ten a la mano agua caliente o caldo adicional para ajustar la consistencia.
No cocines demasiado las papas
Agrega las papas en el momento adecuado para evitar que se deshagan completamente durante la cocción.
Sirve inmediatamente
El aguadito continúa espesándose mientras reposa debido a la absorción de líquido del arroz.
¿Cómo hacer aguadito de pollo más espeso?
Si quieres un aguadito con una textura más espesa, puedes dejar que el arroz se cocine algunos minutos adicionales.
También puedes utilizar una cantidad ligeramente mayor de arroz.
Sin embargo, recuerda que el aguadito debe conservar suficiente caldo para mantener su característica textura de sopa.
¿Cómo hacer aguadito de pollo para varias personas?
Para preparar una cantidad mayor, simplemente aumenta proporcionalmente los ingredientes.
Por ejemplo, para aproximadamente 10 a 12 personas puedes utilizar alrededor del doble de las cantidades de esta receta y ajustar el agua según la textura que quieras obtener.
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Cuando prepares una olla grande, controla especialmente la cantidad de arroz, ya que puede absorber una gran cantidad de caldo.
¿Se puede guardar el aguadito de pollo?
Sí. Una vez que la preparación se haya enfriado, colócala en un recipiente cerrado y refrigérala.
Ten en cuenta que el arroz continuará absorbiendo líquido mientras la sopa permanece almacenada, por lo que el aguadito puede quedar más espeso al día siguiente.
Para recalentarlo, agrega un poco de agua o caldo y mezcla mientras se calienta.
Preguntas frecuentes sobre el aguadito de pollo
¿Qué es el aguadito de pollo?
El aguadito de pollo es una preparación tradicional peruana a base de pollo, arroz, culantro, papa, verduras y un aderezo de ajíes. Se caracteriza por su color verde y su caldo aromático.
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¿Por qué mi aguadito no quedó verde?
El color depende principalmente de la cantidad y frescura del culantro utilizado. También puede influir el tiempo de cocción. Si deseas un color más intenso, puedes aumentar la cantidad de culantro licuado.
¿Cuánto arroz se necesita para el aguadito?
Para esta receta se utiliza una taza de arroz para seis porciones. Puedes ajustar la cantidad dependiendo de qué tan espeso quieras el aguadito.
¿Puedo utilizar pollo deshilachado?
Sí. Puedes cocinar previamente el pollo, deshilacharlo y añadirlo al aguadito durante los últimos minutos de cocción.
¿Puedo hacer aguadito sin culantro?
El culantro es uno de los ingredientes característicos de esta preparación, por lo que sustituirlo cambiará considerablemente el sabor y color del plato.
¿Por qué mi aguadito quedó demasiado espeso?
El arroz continúa absorbiendo líquido durante la cocción y después de apagar el fuego. Puedes corregirlo agregando agua caliente o caldo.
¿Puedo congelar el aguadito?
Es posible congelarlo, aunque el arroz puede cambiar ligeramente de textura después de descongelarlo. Si vas a preparar el aguadito específicamente para congelar, puedes considerar cocinar el arroz por separado y añadirlo al momento de servir.
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Una receta peruana para disfrutar en familia
El aguadito de pollo es una de esas recetas que destacan por su aroma, sabor y facilidad de preparación. Un buen caldo de pollo, culantro fresco, arroz y verduras son suficientes para conseguir una sopa casera reconfortante.
Puedes adaptar la receta utilizando diferentes partes del pollo y las verduras que tengas disponibles. Lo importante es controlar la cantidad de arroz y líquido para conseguir una textura con suficiente caldo y evitar que la preparación se vuelva demasiado espesa.
Sirve el aguadito bien caliente, acompañado de limón y ají, y tendrás una preparación perfecta para compartir en familia.
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