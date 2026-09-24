Perú

Presidencia de EsSalud tiene 15 asesores: Zulema Tomás alerta sobre demasiados contratos administrativos

La nueva presidenta de EsSalud detalló también el proceso de despido a locadores que prestan servicios a la institución y detalló que no será automática, sino que pasarán por evaluación

Zulema Tomas, presidenta de EsSalud
Zulema Tomás se pronunció por el despido de locadores de servicios. - Crédito EsSalud
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Sigue el plan de restructuración del Seguro Social de Salud (EsSalud). Como se recuerda, el Gobierno colocó a la Dra. Zulema Tomás al frente de la institución y una de sus primeras medidas ha sido reordenar los gastos de la institución, con el recorte de 75% de los locadores de servicios.

Así se reducirá al “personal externo” y se pasará a mantener solo al 25% de los locadores administrativos de la dotación actual en todas las sedes a nivel nacional, que ascienden a 3 mil 500 trabajadores en esta modalidad de contrato. Esa es la orden que se ha emitido desde la Presidencia de la institución.

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Ahora, en entrevista con Canal N, Zulema Tomás ha revelado el por qué detrás de esa decisión, así como ha detallado que no será un ‘despido masivo’, sino que habrá una evaluación. La justificación es que se ha visto “duplicidad de funciones”. “¿Cómo puede ser que presidencia tiene 15 asesores?“, expresó.

trabajador atendiendo en EsSalud
Solo quedará el 25% de locadores de servicios en EsSalud, pero el gobierno sostiene que se moverán recursos a favor del paciente. - Crédito EsSalud

Duplicidad de funciones en EsSalud

Según la presidenta de EsSalud Zulema Tomás hay numerosos casos de duplicidad de funciones en el seguro social, tanto así que al tomar el cargo, en su propia dirección, se dio cuenta de que se tiene 15 asesores.

Este es un caso que se repetiría por toda la institución. EsSalud tendría alrededor de 15 mil locadores de servicios, como había revelado el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

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Frente a esto el plan es mandar a evaluación a todos para prescindir del 75% de estos, según dice el mismo comunicado que envío Presidencia. Si bien no es un despido arbitrario, sí resultará esto en un cese masivo de 11 mil 500 locadores, tras que se encuentre a trabajadores que hagan las mismas funciones de otros.

El ministro afirmó que Zulema Tomás cuenta con experiencia y capacidad de gestión para conducir una etapa enfocada en recuperar la operatividad y combatir la corrupción en la institución. (Crédito: MTPE)

¿Despido masivo?

“Por supuesto que no es un despido masivo. Este despido tiene que ser consensuado y evaluado porque hay gente que está rindiendo, inclusive los locadores de servicio a veces suplen las funciones de otro personal y por eso hay duplicidad de funciones”, aclaró Tomás.

Sin embargo, sí señalan que “no podemos dar prioridad a contratos de la parte administrativa cuando tengo déficit financiero, cuando no tengo una caja para poder cumplir con sus pagos”.

“Tengo locadores de servicio que se les debe cuatro, tres meses. Eso no puede ser. ¿Cómo continuar con ese personal si no tenemos el financiamiento adecuado para pagar? Ese es otro factor", añadió la presidenta de EsSalud.

Hospital Almenara - EsSalud
EsSalud tendrá menos locadores de servicios. - Crédito Difusión

Lo que buscará su gestión será articular el financiamiento adecuado con “con procesos para que llegue la atención debida a nuestros asegurados y por supuesto, cumplir también con nuestros trabajadores”.

Asimismo, la presidenta Tomás ha señalado que habría un gran déficit en la institución. “En este momento no hay [dinero], porque he encontrado un déficit de casi entre S/4 mil millones y S/4 mil 500 millones en déficit. Entonces tengo que realmente ver. Por supuesto se trata de una deuda gigantesca que sobrepasa casi los S/5 mil millones” reveló la presidenta de EsSalud. Esa sería la razón por la que en muchos casos no están pagando deudas a justamente locadores de servicios.

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