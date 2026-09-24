Perú

El pez de gran tamaño y aguas cálidas que reapareció frente a Lima: capturan ejemplares de wahoo a 34 millas

Abraham Levy, el 'hombre del tiempo', difundió el hallazgo y vinculó la presencia de esta especie tropical con el Fenómeno El Niño, tras registrar una temperatura superficial del mar de 24 °C

Abraham Levy informó sobre la captura de peces wahoo frente a las islas Hormigas de Afuera, a 34 millas de Lima.
Abraham Levy informó sobre la captura de peces wahoo frente a las islas Hormigas de Afuera, a 34 millas de Lima. (Abraham Levy / Raul Perales)
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Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’, informó que varios ejemplares de wahoo fueron capturados frente a las islas Hormigas de Afuera, a 34 millas náuticas de Lima, en un área donde la temperatura del mar llegó a 24℃ por la presencia del fenómeno El Niño.

La publicación fue difundida el último 23 de septiembre a las 18:41. Levy identificó al pez como una especie propia de las aguas cálidas del norte de la costa peruana y relacionó el registro justamente con ese fenómeno.

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“Wahoo. Especie de aguas calientes propia del norte de la costa peruana. Ayer varios ejemplares capturados frente a las Islas Hormigas de Afuera, a 34 millas náuticas de Lima. Temperatura del mar: 24°C #ElNiño”, escribió en su cuenta de X.

Las fotografías adjuntas al mensaje muestran el entorno marino de las islas Hormigas de Afuera y una embarcación equipada para la pesca. El reporte se conoció meses después de que Levy alertara sobre la aparición de esta especie en la costa de Lima, un hecho que vinculó entonces con las condiciones cálidas del mar.

Mapa de anomalías de temperatura del mar en la costa de Sudamérica, con zonas rojas y naranjas, y una foto ovalada de un pez wahoo con rayas y un señuelo
Un mapa muestra las anomalías térmicas en el océano Pacífico frente a la costa de Perú, evidenciando el entorno cálido que propicia el avistamiento del pez wahoo, especie indicadora de El Niño Costero.

Aguas cercanas a Lima

El nuevo mensaje de Abraham Levy aporta una ubicación concreta para las capturas: las islas Hormigas de Afuera, situadas a 34 millas náuticas de Lima. Indicó que los peces fueron capturados el día anterior a la publicación, el 22 de septiembre.

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En julio de 2026, Levy ya había informado sobre el avistamiento y la captura de un ejemplar de wahoo, cuyo nombre científico es Acanthocybium solandri, en la costa de la capital peruana. En ese momento, se indicó que la especie estaba prácticamente ausente en el mar limeño desde 1983.

En ese momento, se señaló que la última vez que se había pescado un wahoo en esas aguas coincidió con el Fenómeno El Niño de 1983. También detalló que el litoral peruano atravesaba una anomalía térmica, con temperaturas que superaban los valores habituales en distintos puntos de la costa.

El wahoo es un pez pelágico de distribución circuntropical, presente en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Pertenece a la familia Scombridae, al igual que los atunes y las caballas. La información difundida en julio indicó que esta especie prefiere aguas de entre 20℃ y 30℃, con una presencia mayor cuando la temperatura supera los 24℃.

Primer plano de la cabeza de un pez wahoo con la boca abierta y dientes afilados, sobre un fondo marino azul borroso
Un ejemplar de wahoo, especie avistada en la costa de Lima, se constituye en un indicador biológico del calentamiento marino que experimenta el litoral peruano.

Cerca de Pucusana y Santa María

La publicación de Levy recibió respuestas de usuarios que difundieron fotografías de otros ejemplares. Raúl Perales respondió con una imagen de un pescador junto a un wahoo de gran tamaño y escribió: “Este salio cerquita a Pucusana”.

En otro mensaje, Perales afirmó que la especie se encontraba más próxima a la costa. “Ya esta mas cerca, a solo 8 millas frente a Santa María... esos dias del agua a 23°C entran hasta acá”, publicó.

El mismo usuario compartió después una fotografía de varios peces sobre una embarcación. En ese mensaje se refirió al wahoo como un pez pelágico y enumeró distintas preparaciones culinarias.

“El Wahoo es un pelagico maravilloso para la gastronomía, ceviche, sudado, parrilla, horno, saltado, frito, chicharron, chifa, sashimi, tataki, rinde casi 70% de su peso en puro filete”, escribió.

Una persona con camiseta azul sostiene un pez wahoo grande y alargado sobre una lancha azul en el agua
Un pescador sostiene un ejemplar de wahoo capturado en la costa de Lima, un avistamiento que señala las anomalías térmicas del mar peruano con hasta 6 °C por encima de lo normal, según la Marina de Guerra del Perú.

Perales agregó que había realizado una faena cerca de las islas Hormigas y que, tras esa experiencia, no había comprado carne ni pollo durante dos meses. La imagen mostraba varios ejemplares de wahoo en la cubierta de una embarcación.

Otro usuario aseguró que la presencia de estos peces no era reciente. “están hace 45 días por lo menos , no se reportaba desde los 80s”, escribió junto a una foto en la que aparece con un ejemplar capturado.

Aumento de temperatura

La presencia del wahoo se registra en un escenario de cambios en la disponibilidad de especies de pescado en la costa peruana. En agosto, una nota sobre el terminal pesquero del Callao informó que el aumento de la temperatura del mar favoreció el ingreso de productos procedentes del norte del litoral.

Entre las especies mencionadas estuvo la señorita, que llega desde Parachique. Dafne, representante del área de control de calidad del terminal pesquero, explicó que antes llegaba en poca cantidad, pero que su disponibilidad aumentó debido a las condiciones actuales del mar.

Pez wahoo gris y plateado con rayas oscuras y anzuelo en su boca, nadando en agua azul bajo la superficie
Un wahoo, pez pelágico tropical, nada en aguas cálidas frente a Lima, lo que indica el calentamiento del océano Pacífico peruano.

“Viene del norte. Bueno, mayormente venía en poca cantidad. Ahora, por el fenómeno que estamos viviendo ahora, está comenzando a aparecer en mayor cantidad, mayor volumen”, señaló la especialista.

La oferta del terminal también incluyó el trapo, conocido como pámpano blanco en algunas zonas del norte, y el machete de hebra, procedente de Tumbes. Según la información difundida en agosto, estas especies se incorporaron a los puestos de venta en un contexto de variaciones en las zonas donde aparecen determinados pescados.

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