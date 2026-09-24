Minedu cambia reglas para becas de Pronabec: Estudiantes perderán su beneficio si repiten dos veces el mismo curso

El Ministerio de Educación modificó el reglamento oficial y ahora exige a estudiantes mantenerse en el tercio superior de rendimiento académico| Pronabec

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori modificó el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y definió nuevas causales para perder una beca, obligaciones de rendimiento y restricciones para volver a acceder a apoyos estatales para estudios.

El documento, firmado por el ministro de Educación, José Antonio Chang, indica que la pérdida de una beca procederá cuando el estudiante desapruebe dos veces una misma materia o dos cursos distintos durante el período cubierto por el beneficio. La medida alcanza tanto a quienes cursan estudios de pregrado como a los beneficiarios de otras modalidades administradas por el programa.

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Además, los becarios deberán aprobar todos los períodos académicos y mantenerse, como mínimo, en el tercio superior de rendimiento de su institución educativa. Un promedio ponderado desaprobatorio en cualquier ciclo será otra causal para retirar el financiamiento.

En los casos de posgrado, desaprobar dos veces supondrá la devolución de los costos académicos y no académicos del último semestre cursado y un impedimento de dos años para postular a becas o créditos gestionados, canalizados o subvencionados por el Estado.

El Ministerio de Educación modificó el reglamento oficial y ahora exige a estudiantes mantenerse en el tercio superior de rendimiento académico| Andina

Rendimiento académico y sanciones por retiro definitivo

La expulsión definitiva de una institución de educación superior mediante un acto administrativo firme también ocasionará la pérdida de la beca. En esa situación, el exbeneficiario deberá devolver íntegramente los gastos académicos y no académicos del último semestre y quedará inhabilitado de forma permanente para solicitar otros beneficios estatales de este tipo.

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La obtención de un promedio desaprobatorio no exige la devolución de los montos ya desembolsados, pero impide postular a una beca o crédito estatal para el mismo nivel de estudios que se perdió. La restricción se aplicará a los programas que el Estado canalice, gestione o subvencione.

El reglamento define como costos académicos los pagos directamente ligados al servicio educativo: preparación e inscripción para postular, matrícula, pensiones, idioma extranjero cuando corresponda, nivelación, tutorías y gastos obligatorios para obtener el grado o título. Los costos no académicos incluyen alojamiento, alimentación, movilidad, transporte, seguros, materiales de estudio, uniformes y computadoras portátiles, entre otros conceptos.

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Para las becas de pregrado, el nuevo marco permite financiar de forma excepcional un curso desaprobado durante la vigencia del beneficio. También podrá cubrirse hasta un período académico adicional si resulta necesario para culminar los estudios, bajo las disposiciones que emita PRONABEC.

El Ministerio de Educación modificó el reglamento oficial y ahora exige a estudiantes mantenerse en el tercio superior de rendimiento académico. (Foto: Minedu)

Quienes ya tengan una beca adjudicada cuando entre en vigor el decreto podrán financiar cursos repetidos de pregrado mientras no hayan desaprobado más de dos veces una misma asignatura. Esta excepción forma parte de la duración de la beca vigente.

La suspensión temporal del beneficio seguirá siendo posible en situaciones como incapacidad médica superior a 20 días consecutivos, embarazo, parto, posparto, lactancia, causas atribuibles a la institución educativa o prisión preventiva y efectiva vinculada con procesos penales. El becario deberá presentar el documento que acredite su retiro formal del semestre o año académico que busca suspender.

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Nuevas exigencias y criterios para financiar carreras

Los beneficiarios tendrán la obligación de matricularse en la cantidad de créditos contemplada por la malla curricular y actualizar semestralmente sus datos de contacto hasta completar el Compromiso de Servicio al Perú. También deberán mantener un trato respetuoso hacia funcionarios y demás trabajadores del programa.

La norma aclara que las quejas, reclamos, peticiones, denuncias, críticas a la gestión institucional y la participación en actividades de representación estudiantil no constituyen incumplimientos de esa obligación. La prohibición se concentra en conductas de violencia física, verbal, psicológica u otras formas de agresión contra el personal.

El Ministerio de Educación modificó el reglamento oficial y ahora exige a estudiantes mantenerse en el tercio superior de rendimiento académico| Pronabec

Los cambios de carrera, programa o institución educativa podrán aprobarse una sola vez por causas atribuibles a la entidad de origen que pongan en riesgo la continuidad de los estudios. En pregrado, el financiamiento podrá trasladarse al período pendiente de la nueva carrera o institución, siempre que se mantengan las condiciones de la beca adjudicada.

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Las becas de posgrado estarán dirigidas a personas que concluyeron la educación superior, poseen el grado o título que habilita esos estudios, acreditan alto rendimiento académico y no cuentan con recursos suficientes para financiarlos. Para maestrías y doctorados, el alto rendimiento supone, como mínimo, haber pertenecido al quinto superior durante el pregrado.

El reglamento establece que se considerará insuficiencia de recursos económicos cuando el ingreso mensual per cápita del hogar no supere dos veces la remuneración mínima vital. Para los créditos educativos, el límite asciende a siete veces ese valor, mientras que para posgrados se evaluará que el ingreso mensual individual no exceda cinco veces la remuneración mínima vital.

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Las carreras y programas que reciban financiamiento serán definidos por el Ministerio de Educación a través de PRONABEC. Los procesos de selección deberán considerar la alineación con políticas nacionales, prioridades regionales y locales, empleabilidad, demanda laboral y retorno de la inversión educativa.

El Ministerio de Educación modificó el reglamento oficial y ahora exige a estudiantes mantenerse en el tercio superior de rendimiento académico| Minedu

Los créditos educativos también tendrán nuevas condiciones. El solicitante y, cuando corresponda, el garante no podrán figurar en centrales de riesgo con calificación deficiente, dudosa o pérdida, ni registrar deudas exigibles derivadas de becas o créditos otorgados por el Estado peruano.

La desaprobación de un mismo curso en dos oportunidades o de todas las materias de un mismo ciclo ocasionará la pérdida del crédito educativo. Antes del inicio de la cobranza coactiva, los beneficiarios que incumplan el pago de dos o más cuotas podrán solicitar el refinanciamiento de la deuda, que incluirá capital, intereses compensatorios, intereses moratorios y gastos administrativos.

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