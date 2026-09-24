Perú

Proyecto Tía María estaría listo en 2028, luego de 13 años del enfrentamiento entre ciudadanos y Gobierno

Entre 2011 y 2015, el conflicto por el proyecto minero Tía María resultó en varios heridos y ocho personas fallecidas (siete civiles y un efectivo policial). Ahora estaría listo en un 50%

Tia Maria - Arequipa - cobre
Tia Maria - Arequipa - cobre
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El proyecto minero Tía María, el recordado controversial punto de conflicto entre ciudadanos de Islay y Valle de Tambo en Arequipa y el Gobierno, estaría firme para empezar a operar.

Fue el mismo titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien confirmó el avance del proyecto y su tentativo inicio. “La última información que tengo del proyecto Tia María es que está en plena construcción, está cerca del 50% ya de construido y todo prevé que hacia finales del próximo año termina la construcción. Estamos hablando de que a inicios del 2028 empezaría la producción”, aclaró a los medios.

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Sin embargo, este año inclusive han seguido las protestas contra el proyecto, desde organizaciones como el Frente de Defensa del Valle del Tambo-Arequipa, recordando que el proyecto tiene el desafío de contar con la ‘licencia social’ para operar.

Southern
El conflicto con Southern empezó en 2009. - Crédito Composición Infobae

Tía María va

Ya el gobierno de Keiko Fujimori está haciendo los cálculos de lo que el proyecto minero Tía María aportaría al Perú, confiados en que para el 2028 empezaría a producir y que la protesta social no detendría el proyecto.

Así, para el primer año de operación, ya tienen proyecciones de la extracción: “Tía María está programado para que, más o menos, produzca anualmente entre 100 mil y 120 mil toneladas métricas finas de cobre por año”.

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¿Qué evitaría que hayan mayores protestas contra este? Según detalló Carlos Herrera, el exministro de Energía y Minas, a 24 Horas, el proyecto ya no involucraría un uso de agua para la zona.

MapBiomas: avance de minería fue de 2510 % en 41 años. Difusión

“El proyecto minero va a producir su propia agua y para esto va a tener, una planta desalinizadora de ósmosis inversa. Paralelamente, la empresa se ha comprometido a construir una presa que va a dar agua adicional a la región, a beneficiar directamente al sector agrícola”, explicó.

Como se recuerda, en los últimos años, varios proyectos se han pausado justamente por conflictos que involucraban lo hídrico, el agua, así como un fuerte rechazo de las comunidades y ciudadanos de las zonas. Algunos ejemplos son Conga en Cajamarca, Río Blanco en Piura y Los Chancas en Apurímac.

Licencia social pendiente

Como se recuerda, el proyecto Tía María ha enfrentado oposición durante más de una década debido a temores sobre su impacto ambiental. Estos tuvieron lugar luego de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) diera a conocer que realizó 138 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto concesionado a Southern Cooper.

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas
El ministro de Energía y Minas reveló el plan del gobierno para los proyectos mineros. - Crédito Minem

Asimismo, las protestas entre 2011 y 2015 resultaron en la muerte de ocho personas (siete civiles y un miembro de la Policía). Posteriormente, en 2019, nuevas protestas llevaron al gobierno a suspender la licencia de construcción por 120 días y acordar con Southern Copper que el proyecto solo avanzaría cuando las condiciones sociales fueran favorables.

Ante este escenario y sin la licencia social, es decir, el consentimiento de los vecinos de la zona alrededor del proyecto, el exministro del sector Jorge Luis Montero opinaba hace un par de años que “las poblaciones otorgan su anuencia, o licencia social, le dan la bienvenida a los proyectos mineros. No al Estado. Por eso es importante que las empresas mineras participen en el diálogo de una manera transparente, contundente y decidida”.

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