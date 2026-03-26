Robbie Williams dedica emotivo mensaje a sus fans peruanos: “¡Perú, gracias por todo el cariño!” tras anuncio de segunda fecha en Lima

Robbie Williams agradece a sus fans peruanos por la calurosa bienvenida y confirma un segundo concierto en Lima tras agotar entradas.

La expectativa por la llegada de Robbie Williams a Lima ha desbordado todas las previsiones. El cantante británico, una de las figuras más influyentes y queridas del pop mundial, se presentará por primera vez en Perú con dos conciertos consecutivos en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en San Miguel, programados para el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre.

La respuesta de los fans peruanos fue tan abrumadora que la primera fecha se agotó en menos de una hora de venta, un fenómeno que obligó a la productora One Entertainment a habilitar un segundo show para satisfacer la enorme demanda. Robbie Williams, consciente del cariño de su público, empleó sus redes sociales para enviar un mensaje especial a sus seguidores peruanos.

Echado sobre su cama, en un video espontáneo y relajado, el artista británico expresó: “¡Perú, gracias por todo el cariño! Lo siento acá en el corazón. Nos vemos en la gira mundial Britpop World Tour. Lima, nos vemos en una fecha más en setiembre. Los quiero. Nos vemos”.

El gesto sencillo y directo, propio de su estilo, generó una ola de reacciones positivas en plataformas como Instagram y TikTok, donde los fans celebraron tanto la cercanía del mensaje como la confirmación de una nueva oportunidad para verlo en vivo.

¡Atención, fans peruanos! El ícono del pop británico, Robbie Williams, agradece el cariño y anuncia una segunda fecha para su esperado concierto en Lima como parte de su 'Britpop World Tour'. ¡No te quedes fuera! Video: Instagram One Entertainment

Segunda fecha y detalles de entradas: el furor por Robbie Williams

El anuncio de la segunda fecha marcó un hito: Perú se suma así al circuito internacional de ciudades que han solicitado funciones adicionales para satisfacer la demanda, siguiendo los pasos de Buenos Aires y Ciudad de México, donde Williams también agotó localidades y debió sumar más shows.

La segunda presentación en Lima quedó programada para el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park, lo que convierte al país en uno de los pocos de la región con doble cita con el artista británico. La preventa para la segunda fecha arrancó el 23 de marzo con un sistema exclusivo para clientes Interbank, ofreciendo precios especiales por zonas: S/475 para Platinum, S/323 para VIP y S/201 para General.

Desde este 25 de marzo, la venta general se abrió al público con precios regulares (S/545 Platinum, S/371 VIP y S/231 General). Las entradas pueden adquirirse tanto a través del portal Ticketmaster como en puntos físicos autorizados en supermercados Wong y Metro de Lima. Los compradores en tienda también reciben un ticket conmemorativo de edición limitada, lo que ha añadido aún más valor a la experiencia para los fanáticos.

La organización ha prometido una producción de primer nivel, con un despliegue técnico y artístico digno de un espectáculo internacional, y aseguró que el recinto ha sido acondicionado para maximizar la comodidad del público y cumplir con los estándares exigidos por el propio Williams y su equipo.

Robbie Williams suma una nueva fecha para su concierto "Britpop" en Lima el 23 de septiembre, tras agotar rápidamente las entradas para el 24 de septiembre en el Arena 1 Park.

Un debut largamente esperado y un repertorio de clásicos

El arribo de Robbie Williams a suelo peruano es uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. El artista, conocido por su carisma escénico y su capacidad de conectar con la audiencia, trae consigo una trayectoria que abarca desde sus inicios en la legendaria banda Take That hasta una prolífica carrera como solista, coronada por éxitos como ‘Angels’, ‘Feel’, ‘Supreme’, ‘Millennium’, ‘Come Undone’, ‘Let Me Entertain You’ y ‘Something Beautiful’.

La gira “Britpop World Tour”, que ha sido un éxito rotundo en otras capitales latinoamericanas, recorre lo mejor de su repertorio y celebra más de tres décadas de carrera. El show en Lima coincide con un momento de renovado interés por la figura de Williams, impulsado por el éxito de su documental en Netflix y la película biográfica “Better Man”, que ha recibido elogios internacionales y ha sido vista por más de 100 mil personas en el país.

El debut de Williams en Lima promete dos noches de nostalgia, energía y entrega total sobre el escenario. El setlist permitirá a los asistentes revivir los himnos que han marcado generaciones, en una puesta en escena que combina tecnología, música y cercanía con el público. La elección del Arena 1 Park, un recinto renovado y adaptado para grandes espectáculos, refuerza la promesa de una experiencia a la altura de las expectativas.

Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo una segunda fecha incluso antes de que la primera se agotara por completo. Los fans, que llevaban años esperando la llegada del artista al Perú, celebraron la posibilidad de vivir dos noches históricas con uno de los entertainers más completos del pop mundial.