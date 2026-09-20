Efemérides hoy en Perú: Santa Rosa, el Congreso y la música criolla marcan la jornada del 20 de septiembre

Fieles acompañan la procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima en Perú durante la festividad religiosa del 30 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 20 de septiembre concentra en Perú episodios vinculados con la religión, la política, la cultura, la aviación y el deporte, además de coincidir con el Día Mundial de la Limpieza, una jornada impulsada por las Naciones Unidas para promover acciones contra los residuos sólidos.

La fecha remite a 1670, cuando una Real Cédula declaró santuario el lugar de Lima donde nació Isabel Flores de Oliva, conocida después como Santa Rosa de Lima. Más de tres siglos después, el espacio conserva su función religiosa y recibe a visitantes que buscan conocer los objetos, ambientes y símbolos asociados con la primera santa de América.

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El calendario también recuerda la instalación del primer Congreso Constituyente, el 20 de septiembre de 1822, poco más de un año después de la proclamación de la independencia. Aquella reunión abrió el proceso que definió las primeras reglas institucionales del nuevo Estado peruano y dio paso a la elaboración de su primera Constitución.

El santuario de Santa Rosa mantiene su vínculo con la Lima virreinal

El Santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en el Cercado de Lima, fue levantado en 1728 en el terreno donde la religiosa nació y pasó parte de su vida. El conjunto incluye el templo, el monasterio, la ermita, el naranjo y el conocido pozo al que los devotos arrojan cartas con pedidos personales.

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La declaración de 1670 reconoció la relevancia que ya tenía aquel lugar para la población limeña. Santa Rosa había muerto en 1617 y su figura adquirió una presencia creciente en el virreinato. Su canonización, realizada en 1671 por el papa Clemente X, consolidó una devoción que se extendió por América y Filipinas.

El santuario forma parte del entorno histórico de Lima y conserva reliquias, imágenes y referencias a la vida de la santa. Entre ellas figura una talla fechada en 1670. Las intervenciones efectuadas a lo largo de los años modificaron sectores del complejo, aunque mantuvieron el uso religioso y el carácter devocional del sitio.

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Al final del jirón Conde de Superunda, se encuentra el Santuario de Santa Rosa de Lima, erigido sobre la casa donde vivió la santa, un lugar de fervor religioso que atrae a fieles y visitantes. (Andina)

El Congreso Constituyente de 1822 sentó las primeras bases institucionales

La apertura del primer Congreso Constituyente del Perú reunió a 79 diputados propietarios y 38 suplentes. Los representantes iniciaron la jornada en el Palacio de Gobierno, asistieron a una misa en la Catedral de Lima y luego se trasladaron a la capilla de la antigua Universidad de San Marcos, donde quedó instalado el cuerpo legislativo.

La convocatoria había sido dispuesta por José de San Martín en diciembre de 1821. Su propósito consistía en definir una forma de gobierno y elaborar una Constitución para el país que acababa de declarar su independencia. La instalación del Congreso trasladó la discusión política a representantes elegidos en los departamentos del territorio peruano.

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En los meses siguientes, el Congreso aprobó las Bases de la Constitución Política, el 17 de diciembre de 1822, y estableció una Junta Gubernativa para ejercer el Poder Ejecutivo. La primera Constitución del Perú fue sancionada el 12 de noviembre de 1823. El texto contempló la división de poderes entre los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Tras la independencia de Perú en 1821, el primer Congreso Constituyente se reunió el 20 de septiembre de 1822, marcando el inicio de la organización del Estado y la redacción de su Constitución. (Congreso de la República)

Montes y Manrique llevaron el repertorio peruano a los estudios de Nueva York

El 20 de septiembre de 1911, Eduardo Montes y César Manrique llegaron a Nueva York para registrar un amplio repertorio de canciones peruanas. El dúo fue contratado para realizar grabaciones destinadas a discos de pizarra, un soporte que permitió que valses, marineras, yaravíes y otros géneros circularan fuera de los escenarios locales.

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Las sesiones comenzaron poco después de su llegada y se extendieron durante varios meses. La colección reúne decenas de discos dobles y más de 170 piezas. Por ese trabajo, Montes y Manrique son considerados referentes de las primeras grabaciones comerciales de música peruana y de la difusión temprana del cancionero criollo.

Eduardo Montes y César Augusto Manrique son parte de lo que el criollismo conoce como 'La Guardia Vieja'. (Lima La Única)

En 2026 se cumplen 115 años del viaje de Montes y Manrique a Nueva York. La efeméride permite revisar el alcance de una experiencia que conectó la interpretación popular peruana con la industria fonográfica internacional. Tras regresar a Lima, ambos ofrecieron presentaciones ante grandes públicos, aunque su nombre perdió presencia en décadas posteriores.

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La fecha incluye otro episodio relacionado con el desarrollo de las comunicaciones. El 20 de septiembre de 1920, el aviador Herbert Tweddle realizó un vuelo comercial no regular que transportó correo y pasajeros desde Lima hacia Chimbote, Trujillo y Piura. La travesía mostró las posibilidades de la aviación para reducir las distancias entre la capital y el norte del país.

La iniciativa no derivó de inmediato en un servicio estable de correo aéreo y transporte de pasajeros. Sin embargo, el recorrido quedó como antecedente de las rutas comerciales que se organizarían años después. El traslado de correspondencia por avión comenzaba entonces a aparecer como una alternativa frente a los viajes terrestres y marítimos.

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Fundación del Unión Huaral

En el ámbito deportivo, el 20 de septiembre permite recordar la trayectoria de Unión Huaral, fundado en 1947. El club se convirtió en el primer equipo de fuera de Lima Metropolitana en obtener el campeonato nacional de Primera División, una conquista que alcanzó en 1976 y repitió en 1989.

El equipo mantiene una rivalidad histórica con Social Huando, conocida como el Clásico Huaralino. Desde 2014 participa en la Liga 2, con el objetivo de regresar a la máxima categoría. Sus títulos continúan como una referencia para el fútbol de las provincias peruanas y para la historia deportiva de Huaral.

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Unión Huaral, fundado en 1947, marcó un antes y un después en el fútbol peruano. En 1976 y 1989, fue el primer club fuera de Lima en obtener el título nacional, consolidándose como un grande de provincias. (El Peruano)

José Mojica: legado del mexicano que pasó sus últimos años en Perú

La jornada suma, además, el recuerdo de José Mojica, tenor y actor mexicano nacido en Jalisco en 1895. Su carrera incluyó actuaciones en la ópera, películas y actividades benéficas. En sus últimos años vivió en Lima como sacerdote y escribió su autobiografía, Yo, pecador. Murió en la capital peruana en 1974.

José Mojica, aclamado en los escenarios internacionales, sorprendió a todos cuando abandonó su carrera artística para seguir el llamado de Dios, convirtiéndose en fraile en Perú. (franciscanos.pe / BNP)

El 20 de septiembre también se celebra el Día Mundial de la Limpieza, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La jornada busca movilizar a gobiernos, organizaciones y ciudadanos frente a la acumulación de basura y a los efectos de una gestión deficiente de los residuos sólidos.

La conmemoración se desarrolla de forma coordinada durante 24 horas en distintos países y cuenta con el respaldo de instituciones internacionales, entre ellas la Unión Europea. La fecha propone actividades de recolección, clasificación de residuos y sensibilización ambiental, con el foco puesto en la reducción de la contaminación y en el manejo responsable de los desechos.