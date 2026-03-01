Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

El diseñador peruano se perfila como uno de los mejores y sueña con quedarse con un espacio en esta pasarela de forma perenne | Panamericana / El Dominical

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas llevó su talento hasta la pasarela del Milan Fashion Week, uno de los escenarios más esperados del año por la industria de la moda. Este domingo 1 de marzo, Salinas sorprendió con la colección Virreinato, inspirada en la historia y la riqueza cultural del Perú.

Las prendas resaltaron por sus colores y detalles. La colección incluyó flores, collarines tejidos y texturas que recordaban la época virreinal. Cada pieza buscó conectar el pasado con un estilo moderno y juvenil, pensado para el cliente actual.

El algodón peruano y la fibra de alpaca fueron los protagonistas en la confección. Salinas apostó por materiales nacionales y cuidó cada acabado, mostrando el valor de la artesanía local. El resultado fue una propuesta que llamó la atención de asistentes y expertos de la moda internacional.

Un hombre mira atentamente la presentación de la colección "Virreinato" de Jorge Luis Salinas en el Milan Fashion Week 2026, proyectada en un monitor. (Jorge Luis Salinas)

Tras el desfile, el diseñador habló con Panamericana TV. Salinas se mostró satisfecho por el recibimiento de su trabajo.

“Me siento feliz porque creo que el Perú está abriéndose las puertas al mundo mostrando su creatividad y un trabajo artesanal de primer nivel. Gente de todo el mundo ha venido, revistas de Italia al 100%, todos están felices de que un peruano esté en un calendario tan importante en el mundo”, expresó.

El creador tiene claro su objetivo. Quiere que la moda peruana esté presente cada año en Milán. “Lo que quiero lograr es afiatarme acá y seguir siendo parte de este calendario para siempre y que el Perú siempre tenga un representante mostrando todo lo que es nuestra cultura, nuestra artesanía, nuestros hilos, nuestro algodón y la alpaca que es una fibra increíble que todo el mundo habla”, afirmó.

El diseñador Jorge Luis Salinas saluda en la pasarela tras presentar su colección "Virreinato" en la Milan Fashion Week 2026, mostrando piezas únicas de texturas y colores vibrantes. (Composición: Jorge Luis Salinas / Milan Fashion Week (Launchmetrics))

Las historias que inspiran y la importancia de Gamarra

Además de sus diseños, Salinas destacó el valor de las historias peruanas. Para él, el Perú es una fuente inagotable de inspiración. “Yo tengo una frase que es que el Perú tiene muchas cosas que contar y yo la voy a contar a través de la moda. En el Perú tenemos infinidades de inspiraciones para crear arte y es inagotable. Los colores, la forma, tenemos tanto que no nos damos cuenta de lo que está alrededor”.

“Que sirva de inspiración para muchos diseñadores en el Perú que puedan lograr que no tenemos que comprar telas importantes en el mundo, que todo está en nuestro alrededor”, afirmó.

El diseñador no dejó de mencionar a sus padres como sus primeros maestros. Ellos forjaron su camino en Gamarra, el emporio textil limeño y uno de los puntos clave para la moda nacional.

La colección Virreinato de Jorge Luis Salinas, presentada en Milan Fashion Week 2026, exhibió diseños innovadores y texturas ricas en un desfile cautivador. ( Milan Fashion Week (Launchmetrics))

“Yo agradezco a mis padres. Ellos se establecieron en Gamarra y yo, viendo a mi madre cuando empezó a confeccionar su propia marca desde cero, ella y mi papá han sido personas muy visionarias y eso he aprendido de ellos y la constancia y la perseverancia. Gamarra me dio ese complemento como escuela, es una escuela para mí y debería ser una escuela para todo el mundo”, señaló.

La colección Virreinato no solo mostró el talento de Salinas, sino el potencial que tiene la moda peruana para trascender fronteras. Para el diseñador, cada desfile es una oportunidad para que el Perú esté presente en el mapa internacional y para inspirar a nuevas generaciones de creadores nacionales.