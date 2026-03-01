Perú

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

El diseñador peruano presentó su nueva colección en la pasarela más importante de la moda en el mundo dejando, una vez más, el nombre del Perú en alto

Guardar
El diseñador peruano se perfila como uno de los mejores y sueña con quedarse con un espacio en esta pasarela de forma perenne | Panamericana / El Dominical

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas llevó su talento hasta la pasarela del Milan Fashion Week, uno de los escenarios más esperados del año por la industria de la moda. Este domingo 1 de marzo, Salinas sorprendió con la colección Virreinato, inspirada en la historia y la riqueza cultural del Perú.

Las prendas resaltaron por sus colores y detalles. La colección incluyó flores, collarines tejidos y texturas que recordaban la época virreinal. Cada pieza buscó conectar el pasado con un estilo moderno y juvenil, pensado para el cliente actual.

El algodón peruano y la fibra de alpaca fueron los protagonistas en la confección. Salinas apostó por materiales nacionales y cuidó cada acabado, mostrando el valor de la artesanía local. El resultado fue una propuesta que llamó la atención de asistentes y expertos de la moda internacional.

Un hombre mira atentamente la
Un hombre mira atentamente la presentación de la colección "Virreinato" de Jorge Luis Salinas en el Milan Fashion Week 2026, proyectada en un monitor. (Jorge Luis Salinas)

Tras el desfile, el diseñador habló con Panamericana TV. Salinas se mostró satisfecho por el recibimiento de su trabajo.

“Me siento feliz porque creo que el Perú está abriéndose las puertas al mundo mostrando su creatividad y un trabajo artesanal de primer nivel. Gente de todo el mundo ha venido, revistas de Italia al 100%, todos están felices de que un peruano esté en un calendario tan importante en el mundo”, expresó.

El creador tiene claro su objetivo. Quiere que la moda peruana esté presente cada año en Milán. “Lo que quiero lograr es afiatarme acá y seguir siendo parte de este calendario para siempre y que el Perú siempre tenga un representante mostrando todo lo que es nuestra cultura, nuestra artesanía, nuestros hilos, nuestro algodón y la alpaca que es una fibra increíble que todo el mundo habla”, afirmó.

El diseñador Jorge Luis Salinas
El diseñador Jorge Luis Salinas saluda en la pasarela tras presentar su colección "Virreinato" en la Milan Fashion Week 2026, mostrando piezas únicas de texturas y colores vibrantes. (Composición: Jorge Luis Salinas / Milan Fashion Week (Launchmetrics))

Las historias que inspiran y la importancia de Gamarra

Además de sus diseños, Salinas destacó el valor de las historias peruanas. Para él, el Perú es una fuente inagotable de inspiración. “Yo tengo una frase que es que el Perú tiene muchas cosas que contar y yo la voy a contar a través de la moda. En el Perú tenemos infinidades de inspiraciones para crear arte y es inagotable. Los colores, la forma, tenemos tanto que no nos damos cuenta de lo que está alrededor”.

“Que sirva de inspiración para muchos diseñadores en el Perú que puedan lograr que no tenemos que comprar telas importantes en el mundo, que todo está en nuestro alrededor”, afirmó.

El diseñador no dejó de mencionar a sus padres como sus primeros maestros. Ellos forjaron su camino en Gamarra, el emporio textil limeño y uno de los puntos clave para la moda nacional.

La colección Virreinato de Jorge
La colección Virreinato de Jorge Luis Salinas, presentada en Milan Fashion Week 2026, exhibió diseños innovadores y texturas ricas en un desfile cautivador. ( Milan Fashion Week (Launchmetrics))
“Yo agradezco a mis padres. Ellos se establecieron en Gamarra y yo, viendo a mi madre cuando empezó a confeccionar su propia marca desde cero, ella y mi papá han sido personas muy visionarias y eso he aprendido de ellos y la constancia y la perseverancia. Gamarra me dio ese complemento como escuela, es una escuela para mí y debería ser una escuela para todo el mundo”, señaló.

La colección Virreinato no solo mostró el talento de Salinas, sino el potencial que tiene la moda peruana para trascender fronteras. Para el diseñador, cada desfile es una oportunidad para que el Perú esté presente en el mapa internacional y para inspirar a nuevas generaciones de creadores nacionales.

Temas Relacionados

Jorge Luis SalinasMilan Fashion WeekPanamericanaperu-entretenimiento

Más Noticias

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

La artista italiana dio detalles de nuevo disco ‘Yo Canto 2′ donde incluye a diversos artistas del mundo y el Perú también tuvo su espacio

Laura Pausini confiesa por qué

Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce en qué lugares y cuáles son los servicios disponibles

Sedapal recomendó a la población guardar agua potable antes del inicio del corte programado, con la finalidad de disponer del recurso necesario mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este

La industria, el sector que más trabajo genera, es el que menos ha crecido en Perú en la última década

Siempre será más fácil exportar materias primas. El principal logro de la industria en 2025 apenas fue recuperar el nivel productivo de 2022, tras dos años de crecimiento

La industria, el sector que

Los artesanos de lujo de Perú buscan dejar atrás su dependencia con EEUU: ¿A dónde apunta el mercado premium?

Las exportaciones de artesanía peruana alcanzan USD 39 millones 199.000 en 2025, de acuerdo con ADEX

Los artesanos de lujo de

Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo hasta S/2.000

¿RMV para 2026? Infobae Perú revisó los planes de gobierno de 25 partidos políticos que se presentan a las Elecciones 2026. Hay tres que hablan de un monto exacto y cinco que resolverían el mecanismo en el Consejo Nacional de Trabajo

Tres candidatos presidenciales proponen subir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

Susan Ochoa rinde homenaje a las mujeres con su tema ‘Reina’: “Está hecha para acariciar a nuestra niña interior”

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos