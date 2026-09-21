‘Mamanka’: Otra Valentina lo denuncia y revela cómo habría sido trasladada de Colombia a Lima cuando tenía 15 años

Un reportaje revela graves acusaciones contra el reconocido escultor peruano Luis Sifuentes "Mamanka", quien presuntamente habría abusado sexualmente de menores de edad. Dos jóvenes, ambas llamadas Valentina, relatan sus traumáticas experiencias. América TV/ Cuarto Poder.

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El caso del escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como ‘Mamanka’, sumó un nuevo testimonio este domingo 20 de setiembre, durante la emisión de Cuarto Poder. El programa presentó la historia de otra joven colombiana llamada Valentina, quien aseguró haber conocido al artista cuando tenía 15 años y relató cómo habría terminado trasladada desde Medellín hasta Lima para vivir en el entorno del escultor.

El nuevo informe aparece una semana después de que el programa difundiera el testimonio de Valentina Álvarez, otra joven colombiana que denunció a Sifuentes por presuntos abusos sexuales cuando era menor de edad y señaló que fue trasladada a Perú. La Fiscalía abrió una investigación contra el escultor por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

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Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

En el reportaje emitido este domingo, la segunda Valentina contó que conoció a Sifuentes en Medellín aproximadamente un mes después de cumplir 15 años. Según su relato, el primer encuentro terminó en un hotel y posteriormente el escultor habría mantenido una relación de convivencia con ella.

“Yo lo conocí justo como un mes después de yo haber cumplido mis quince años y desde el primer día, de... La primera salida, desde ahí me llevó de una vez al hotel el primer día”, declaró la joven ante las cámaras de Cuarto Poder.

Su testimonio plantea una nueva versión sobre la presencia de adolescentes colombianas en el entorno del artista. Mientras la joven describía lo ocurrido, Sifuentes fue consultado directamente sobre las acusaciones y negó haber llevado menores de edad. “¿Ha traído a otros menores de edad?”, le preguntó el periodista. “Negativo”, respondió el escultor.

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Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

La segunda Valentina contó cómo habría llegado a Lima

De acuerdo con el testimonio presentado por Cuarto Poder, la joven vivía en Medellín y su madre trabajaba realizando labores de limpieza en una finca donde Sifuentes guardaba algunas de sus obras. Fue en ese lugar donde habría conocido al escultor.

La joven relató que atravesaba entonces un periodo de consumo de drogas y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Según su versión, Sifuentes llegó a la finca, la conoció y esa misma noche habría salido con ella. “Yo estaba ahí con mi mamá. Y yo en ese momento estaba atravesando por un momento de drogas. Yo estaba enviciándome, consumiendo muchas drogas en ese momento. Y ahí él me conoció y en la primera noche me sacó de mi casa y yo era una niña”, contó.

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La joven añadió que posteriormente fue llevada a un hotel. “Yo dije: ‘Pues bueno, ¿Qué puede pasar?’ Y me llevó para el hotel”, recordó. El reportaje señaló que, según el testimonio, en ese momento ella tenía 15 años, mientras que Sifuentes era un hombre adulto de aproximadamente 55 años.

La joven también aseguró que en la zona donde habría ocurrido ese primer encuentro conoció a otras adolescentes. “Ahí yo conocí a un montón de niñas. Tuve varias amigas que él me presentó de acá, niñas”, afirmó.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

El traslado de Medellín a Lima y la convivencia con el escultor

Según el relato presentado en Cuarto Poder, después de aquel primer encuentro, Sifuentes habría ofrecido llevarla a Lima bajo la promesa de brindarle trabajo.

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La joven contó que el escultor viajó por ella y que ambos salieron de Colombia con destino a Perú. También afirmó que en el permiso utilizado para el viaje figuraba que él tenía su tutela. “Fue por mí, me recogió, me trajo, me sacó. Pues salimos y en el permiso sale que él tenía mi tutela”, relató.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

Una vez instalada en Lima, la joven aseguró que no tenía otro lugar donde quedarse y que comenzó a dormir con Sifuentes. “Al principio siempre me hizo dormir con él. Cuando yo llegué a Lima, yo no tenía otro lugar donde dormir. Yo dormía solo con él”, manifestó.

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El relato coincide en algunos aspectos con el testimonio difundido una semana antes sobre Valentina Álvarez, quien también sostuvo que fue trasladada desde Colombia a Lima cuando era menor de edad. Según la investigación fiscal actualmente abierta, los hechos denunciados por Álvarez habrían comenzado en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años, y posteriormente habría sido trasladada a Lima.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

La joven aseguró que había otras menores en el taller

Otro de los momentos del reportaje se centró en fotografías que la segunda Valentina conservaba de su etapa en Lima. La joven mostró una imagen en la que aparece junto a otras mujeres y explicó que algunas de ellas también habrían formado parte del entorno de Sifuentes. “Esa fue la primera foto cuando las conocí. A la negra yo ya la conocía, a las otras dos ese día”, contó.

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Según su relato, el escultor habría preparado especialmente su apariencia para presentarla ante las demás jóvenes. “Él me llevó a mí, me hizo sentar adelante y me hizo vestir muy bien. Hasta me hizo... Ese día me compró hasta ropa nueva, que porque para que ellas vieran lo bien que yo estaba”, señaló.

La joven también recordó el apelativo con el que Sifuentes se dirigía a ella. “Mostrica, él me decía Mostrica”, afirmó. Ese sobrenombre aparece además en un audio presentado por el programa. En la grabación, el propio Sifuentes habla de la joven y reconoce haber mantenido relaciones sexuales con ella.

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“Con quien sí tuve una relación fue con la Mostrica. Yo vivía con ella. Cuando yo estuve en Medellín, yo tenía relaciones sexuales consentidas de los dos. No una, sino muchas veces”, se escucha decir al escultor en el audio difundido. Ante la pregunta sobre las otras mujeres que estaban en su entorno, Sifuentes respondió: “También, claro. Sí, seguro. No, yo no lo niego”.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

La supuesta rivalidad entre las dos Valentinas

Uno de los aspectos más delicados del nuevo testimonio está relacionado con la relación entre las dos jóvenes que aparecen en las investigaciones periodísticas.

Según el reportaje, cuando Valentina Álvarez llegó a Lima en 2019, con 14 años, la otra Valentina ya se encontraba en el entorno de Sifuentes. La segunda joven aseguró que el escultor habría generado una especie de competencia entre ambas.

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“Valentina y yo teníamos como mero rencor, mera rabia, pero era porque él mismo nos estaba: ‘No, como que ella te quiere sacar a ti, pero tú te tienes que ganar porque tú eres mi mujer’. Como si tuviéramos que pelear por él”, relató la joven a periodista de Cuarto Poder. También aseguró que Sifuentes le decía que debía ocupar el asiento delantero de su camioneta.

“Me dijo que yo siempre tenía que ir adelante, que no se me olvidara que el puesto adelante en la camioneta de él era para mí”, contó. La joven describió ese periodo como una situación de permanente tensión con la otra adolescente.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

El relato de un episodio de violencia

Durante la entrevista, la segunda Valentina también relató un episodio que, según su testimonio, ocurrió durante su convivencia con Sifuentes.

La joven afirmó que el escultor la insultó y posteriormente se habría acercado a ella de manera violenta.

“Me dijo que yo era una [pitido], que yo no sé qué, y se paró y se vino corriendo como un loco hacia mí a pegarme”, relató.

Según su versión, Sifuentes la habría sujetado y sacudido, provocándole temor por su integridad.

“Yo sentí mucho miedo. Yo dije: ‘Dios mío, ese señor me va a matar’”, recordó.

En contraste con esa versión, el escultor manifestó durante la entrevista que había tenido relaciones con numerosas mujeres y aseguró que ninguna se había quejado de su trato.

“He tenido tantas mujeres y ninguna se ha quejado y ha dicho: ‘Sabes qué, este loco me trata mal’”, declaró.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

Las cirugías estéticas también aparecen en el testimonio

Otro punto relatado por la joven fue la supuesta propuesta de cirugía estética que habría recibido de Sifuentes.

Según su testimonio, el escultor le habría ofrecido pagarle una operación de nariz poco después de conocerla.

“Lo primero que él me ofreció fue mi cirugía de nariz. Desde que él me vio, él me dijo que yo necesitaba una, una rino, una rinoplastia y que él me la podía dar”, aseguró.

La joven afirmó que Sifuentes incluso la habría llevado a una clínica en Lima para realizarle exámenes antes de una eventual operación.

“Él me llevó incluso hasta donde el cirujano. A mí me hicieron exámenes, me hicieron todo porque él me iba a operar”, sostuvo.

Otra persona entrevistada por el programa afirmó que las cirugías habrían sido utilizadas como una forma de atraer a algunas jóvenes. Sin embargo, esta afirmación fue presentada como parte del testimonio recogido por el programa y no como un hecho judicialmente establecido.

Sifuentes negó también esta acusación.

Cuando el periodista le preguntó si era cierto que llevaba chicas a clínicas conocidas del Perú para someterlas a cirugías plásticas, respondió: “Negativo”.

Ante la pregunta sobre qué relación tenía su profesión de escultor con esa respuesta, Sifuentes contestó: “Que usted ve que yo soy escultor, ¿no?”.

El periodista volvió a preguntarle qué tenía que ver aquello con que no hubiera llevado menores de edad.

“Ese no es mi trabajo”, respondió el artista.

Sifuentes niega las acusaciones y afirma que el caso está en investigación

A lo largo de la entrevista presentada por Cuarto Poder, Luis Sifuentes rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

Cuando fue consultado sobre si había llevado a otras menores de edad, respondió nuevamente: “Negativo”.

También fue confrontado con el caso de Valentina y con la edad que tenía cuando quedó embarazada. El periodista le señaló que la joven actualmente tiene 21 años y que su hija tiene seis, por lo que la gestación se habría producido cuando ella tenía aproximadamente 15 años.

“Eso es lo que ella dice, pues”, respondió Sifuentes.

Ante la insistencia del periodista sobre la correlación de edades, el escultor señaló: “Por eso, eso está en investigación”.

La respuesta coincide con la posición que Sifuentes ya había expresado públicamente respecto a la denuncia, mientras la Fiscalía continúa realizando diligencias para esclarecer los hechos.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

Fiscalía investiga una posible trata de personas y busca identificar a otras víctimas

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima investiga a Sifuentes por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

La investigación fiscal sostiene que los hechos denunciados por la primera agraviada habrían comenzado en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años, y que posteriormente habría sido trasladada a Lima. La Fiscalía dispuso diligencias urgentes, además de una entrevista única en cámara Gesell, pericias fonéticas y transcripción de audios.

El Poder Judicial, además, dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Sifuentes mientras avanzan las investigaciones. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

Según lo explicado por un representante policial durante el reportaje, las autoridades buscan reconstruir las rutas que pudieron haber sido utilizadas para trasladar a las jóvenes desde Colombia hacia Perú y determinar si existieron otras posibles víctimas.

El investigador señaló que no se descarta que se hayan utilizado diferentes rutas, entre ellas la vía aérea o terrestre por Tumbes, además del traslado directo desde Colombia hacia Lima. También indicó que, según la información proporcionada por la agraviada, podrían existir tres personas más por identificar, entre ellas una menor de edad y dos mayores de edad de nacionalidades colombiana y venezolana.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.

La hija de Valentina quedó bajo el cuidado de su madre

El caso también tiene una dimensión relacionada con la hija de Valentina Álvarez, quien actualmente tiene seis años. La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino en el caso y dispuso una medida provisional de protección para la niña. La decisión definitiva sobre la tenencia corresponde al Poder Judicial.

En el reportaje, Valentina expresó alivio después de recuperar el cuidado de su hija. “Yo ya puedo dormir más tranquila, porque sé que mi criatura o mi hija está en su cama descansando, tranquila, no está escuchando estas cosas que no debe de escuchar para su edad”, manifestó. Sin embargo, también dijo que teme que la situación pueda cambiar mientras continúe el proceso judicial.

“Alguien puede venir, declarar, otra, por ejemplo, otra víctima. Yo tengo que esperar a que de pronto esté tras las rejas para yo poder seguir”, expresó. Y agregó: “Tenemos algo que nos une, entonces él puede venir y aparecer acá porque él quiere lo que yo tengo, que es mi hija”.

Cuarto Poder presenta el testimonio de otra joven que acusa a ‘Mamanka’ de abusos cuando era adolescente. Captura: América TV.