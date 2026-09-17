Colombia

Colombiana denunció que reconocido escultor peruano habría abusado de ella a los 14 años: dio a luz a una niña que ahora tiene 6 años

De acuerdo con las declaraciones que brindó la mujer, Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”, cuando era adolescente conoció al artista en Medellín

El artista no se ha pronunciado y espera que avances las pesquisas por parte de las autoridades peruanas - crédito @mamankasifuentes/IG
El artista espera que avances las pesquisas por parte de las autoridades peruanas - crédito @mamankasifuentes/IG
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Una ciudadana colombiana de 20 años denunció ante la Fiscalía de Perú al escultor Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”, por presuntos hechos de abuso sexual que, según su relato, habrían comenzado cuando ella tenía 14 años.

La investigación incluye denuncias por presunta trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

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La joven aseguró en el programa peruano Cuarto Poder que conoció al artista en 2019 en Medellín, cuando se encontraba en una situación de vulnerabilidad y sin la compañía de un adulto responsable.

De acuerdo con su versión, una amiga la llevó a conocer al escultor, que entonces tenía 58 años.

El caso está bajo investigación de las autoridades peruanas, mientras que Sifuentes negó haber dado una versión de fondo sobre los hechos y señaló que esperará el avance de las diligencias judiciales.

La denunciante aseguró que viajó a Perú cuando era menor de edad

La colombiana afirmó que fue trasladada desde Medellín hacia Perú cuando aún era menor de edad, y dijo que no tiene claridad sobre las condiciones exactas del viaje, aunque recordó que atravesó Ecuador antes de llegar al territorio peruano.

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Según su declaración al mismo medio, los presuntos abusos ocurrieron de forma reiterada durante el tiempo que permaneció en Perú. La denunciante también detalló que quedó embarazada a los 14 años y que de esa gestación nació una niña que actualmente tiene seis años.

La menor habría permanecido bajo el cuidado del escultor antes de la apertura de la investigación fiscal, de acuerdo con el reporte. El Ministerio Público de Perú evalúa ahora la situación de la niña mientras avanzan las actuaciones del caso.

La joven también sostuvo que una clínica recibió su embarazo sin que ella contara con documentos. Esa circunstancia, al igual que los detalles sobre el traslado internacional y el parto, deberá ser verificada por las autoridades competentes.

La Fiscalía investiga delitos de trata, explotación y violación sexual

El expediente abierto contra Luis Sifuentes contempla los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

La Fiscalía deberá establecer si existen elementos que permitan sostener las acusaciones, definir el contexto en el que la denunciante llegó a Perú y determinar la eventual responsabilidad de otras personas.

La denunciante expresó que en ocasiones anteriores acudió a las autoridades peruanas sin obtener una respuesta que, a su juicio, atendiera su situación. También manifestó preocupación por las condiciones en que vive su hija.

“Mi llamado es para que se investigue lo que pasó y se proteja a mi hija”, planteó la joven durante su testimonio, en el que pidió que las instituciones actúen frente a los hechos denunciados.

El caso tomó repercusión en Perú después de la emisión del informe en Cuarto Poder. El programa difundió fragmentos de entrevistas, declaraciones de la denunciante y referencias a la investigación que inició el Ministerio Público.

El escultor pidió esperar los resultados de las diligencias

Sifuentes habló sobre el caso en el programa Magaly TV La Firme. El artista afirmó que no podía ampliar sus declaraciones mientras el proceso está en curso.

“Yo no puedo declarar nada hasta que se aclare bien. Es la versión de ella y que se siga ese curso”, expresó el escultor. Añadió que la denunciante se encontraba declarando ante las autoridades.

El proceso judicial deberá contrastar el testimonio de la colombiana con registros migratorios, documentos médicos, comunicaciones y otros elementos que las autoridades consideren pertinentes.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima abrió una investigación contra el escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”, por presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en perjuicio de una ciudadana colombiana.

Por lo anterior, la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz ordenó diligencias urgentes para esclarecer el caso y dispuso medidas de protección para la joven.

La Fiscalía ordenó una entrevista en cámara Gesell

Como parte de las actuaciones, la ciudadana colombiana rendirá declaración mediante una entrevista única en cámara Gesell. El testimonio quedará incorporado como prueba anticipada si el proceso llega a una etapa de juicio oral.

La denunciante aseguró que fue llevada a Lima bajo engaños y que, una vez en la vivienda del escultor, fue sometida a episodios de violencia. Esas afirmaciones deberán ser contrastadas con otros elementos de prueba dentro de la investigación fiscal.

La Fiscalía también dispuso pericias fonéticas y la transcripción de audios que tendrían contenido relevante para el caso.

Los investigadores buscan establecer el alcance de los hechos denunciados y verificar si existen otras posibles víctimas, mientras que el proceso se encuentra en una fase inicial.

La denunciante recibe acompañamiento jurídico y psicológico

La Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) asignó a la joven un equipo integrado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.

La atención cuenta con el acompañamiento de OUR Rescue, entidad que coopera con las autoridades peruanas en la asistencia a víctimas de trata de personas y explotación sexual.

La Fiscalía deberá revisar las pruebas reunidas, tomar la declaración de la denunciante y verificar otros datos relacionados con el caso antes de definir los siguientes pasos procesales.

El Ministerio de la Mujer pidió medidas urgentes

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informó que Luis “Mamanka” Sifuentes no tiene, por ahora, una restricción que le impida salir del país.

La ministra María Seminario pidió a la Fiscalía y al Poder Judicial que evalúen medidas urgentes ante el riesgo de que el investigado pueda salir de Perú junto con la niña.

Según el reporte, la madre retiró la autorización que había otorgado para que Sifuentes viajara con la menor fuera del territorio peruano.

La Fiscalía peruana y las entidades de protección de menores tienen bajo revisión la situación de la hija de la denunciante. De momento, la prioridad de las autoridades es establecer las medidas necesarias para garantizar sus derechos mientras se determina qué ocurrió.

La investigación definirá si los elementos reunidos permiten avanzar hacia nuevas actuaciones penales.

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