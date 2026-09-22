Lluvias en Tacna paralizan vuelos a Lima y cierran por horas la ruta costanera

Foto: Radio La Estación

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Las lluvias intensas en Tacna obligaron a cancelar y reprogramar vuelos con destino a Lima en el aeropuerto internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, mientras las precipitaciones también provocaron deslizamientos en la carretera Costanera.

La interrupción afectó las operaciones previstas desde la tarde del domingo 20 de septiembre y continuó el lunes 21, cuando se suspendieron las salidas programadas después de las 15:00 horas.

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Las aerolíneas LATAM y SKY reprogramaron para el martes 22 los viajes que no pudieron realizarse el lunes. Durante la mañana, las llegadas y partidas se desarrollaron de acuerdo con el itinerario, según la información disponible.

No obstante, la continuidad de las operaciones durante la tarde quedó sujeta a las lloviznas previstas para la ciudad y a las condiciones que estas puedan generar en la pista y en las maniobras aeroportuarias.

El episodio expuso el impacto de las precipitaciones sobre la conectividad aérea de Tacna, una ciudad cuyo terminal mantiene enlaces frecuentes con la capital.

Los pasajeros afectados debieron revisar las nuevas horas asignadas por cada compañía y confirmar el estado de sus reservas antes de acudir al aeropuerto. Las cancelaciones se concentraron en los servicios de la tarde, en una franja coincidente con la mayor presencia de lluvia.

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Foto: Aeropuertos del Perú

Huaico volvió a bloquear el paso entre Tacna e Ilo

Las mismas condiciones meteorológicas incidieron en la carretera Costanera, en el tramo que une Tacna con Ilo. Un huaico en la Quebrada de Burros interrumpió el tránsito cerca de las 23:30 horas del domingo, en el kilómetro 68 de esa vía.

El deslizamiento arrastró barro y piedras desde la parte alta, después de las lloviznas registradas en el sector. Personal de Provías Nacional había retirado material tras un primer evento durante la tarde y la noche, pero otro descenso de lodo volvió a cubrir la calzada horas más tarde.

La maquinaria de Provías Nacional habilitó de forma parcial la carretera Costanera para permitir el paso de los vehículos que permanecían en la zona.

Ante la presencia de lodo y rocas, la recomendación fue conducir con precaución o elegir rutas alternas, entre ellas la carretera Panamericana. La reapertura quedó condicionada por la evolución del clima y por posibles nuevos descensos de material.

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Se registran lluvias en la sierra sur, afectando principalmente a Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. (Foto: Andina)

Senamhi anticipó lloviznas y más calor

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones en la costa de Tacna y Moquegua podían continuar hasta el martes 22 de septiembre.

El organismo indicó además que, entre el miércoles 23 y el viernes 25, se esperaba un aumento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la costa y la sierra de ambas regiones. También previó menor nubosidad y mayores niveles de radiación ultravioleta, sobre todo en áreas costeras interiores y andinas.

Para la franja litoral, el pronóstico situó las máximas entre 22 °C y 24 °C. En la costa interior, los valores podrían ubicarse entre 23 °C y 25 °C, mientras que la sierra alta registraría máximas de 17 °C a 22 °C.

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El reporte climatológico consignó 21,8 °C en la estación CP-La Yarada, en la costa tacneña, y 22,9 °C en CO-Tarata, en la zona andina. En Moquegua, la mayor marca señalada fue de 24,6 °C en CO-Ilo y de 31,8 °C en CO-Quinistaquillas.

En cuanto a las mínimas, Senamhi registró 12,6 °C en CP-Calana y –13,7 °C en EMA-Chuapalca, ambas estaciones de Tacna. Para Moquegua, los valores más bajos fueron 16,8 °C en CO-Ilo y 0,8 °C en CO-Ichuña.

El aviso meteorológico también incluyó la posibilidad de episodios de llovizna nocturna y de madrugada en la costa centro y sur. Esa previsión mantiene la atención sobre los vuelos en Tacna, luego de dos jornadas en las que la lluvia alteró el transporte aéreo y terrestre local.

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