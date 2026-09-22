Loreto: avioneta con cuatro ocupantes se despista tras aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Yurimaguas

Una avioneta de matrícula OB-1557 aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Yurimaguas, Loreto, y terminó fuera de la pista. Los cuatro ocupantes resultaron ilesos y equipos de emergencia acudieron al lugar. Fuente: Canal N

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Una avioneta aterrizó de emergencia este martes en el aeropuerto de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, y terminó fuera de la pista. El incidente generó la movilización de equipos de emergencia que acudieron hasta la zona para atender la situación.

Los cuatro ocupantes de la aeronave de matrícula OB-1557 resultaron ilesos tras la emergencia, de acuerdo con la información disponible sobre el accidente. El hecho ocurrió durante una maniobra de aterrizaje y la avioneta terminó a un costado de la pista del terminal aéreo.

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Las imágenes del incidente fueron registradas por trabajadores de construcción civil que realizaban labores cerca del aeropuerto. Según los reportes difundidos por Canal N, Loreto Iquitos Noticias y Diario La Región, personal de rescate de CORPAC, efectivos de la Policía Nacional y bomberos acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido.

Rescatistas y personal de emergencia atienden el despiste de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Yurimaguas, en la región peruana de Loreto. (Foto: Facebook / Diario "La Región" ·)

Avioneta aterrizó de emergencia y terminó fuera de la pista

La avioneta sufrió el incidente mientras se encontraba en la pista del aeropuerto de Yurimaguas. Según las imágenes difundidas, la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia y, durante la maniobra, salió del área de aterrizaje hasta quedar a un costado.

El registro audiovisual permite observar parte de la emergencia desde las inmediaciones del aeropuerto. Las imágenes fueron captadas por trabajadores de construcción civil que se encontraban realizando labores en la zona y que presenciaron el momento posterior al incidente.

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Por ahora, las fuentes consultadas no precisan las causas que obligaron a la aeronave a realizar el aterrizaje de emergencia. Las circunstancias que rodearon la maniobra deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió en el aeropuerto de Yurimaguas, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, en Loreto. La emergencia generó una rápida respuesta debido a que la aeronave terminó fuera de la pista.

Una avioneta con matrícula OB-1557 permanece fuera de la pista del aeropuerto de Yurimaguas tras realizar un aterrizaje de emergencia en la región Loreto. (Foto: Facebook / Diario "La Región" ·)

Cuatro ocupantes de la aeronave resultaron ilesos

El dato principal tras el accidente corresponde al estado de las personas que viajaban en la avioneta. Los cuatro ocupantes resultaron ilesos, pese a que la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y posteriormente se despistó.

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Los primeros reportes difundidos tras el incidente mencionaron la posibilidad de personas heridas que recibían atención de los equipos de emergencia. Sin embargo, información posterior sobre la situación de quienes viajaban en la aeronave señala que los cuatro ocupantes no sufrieron lesiones.

La respuesta de los equipos de emergencia permitió verificar las condiciones de las personas involucradas y atender la situación generada en la pista del aeropuerto.

Hasta el momento, tampoco se reportan personas fallecidas a consecuencia del accidente. La atención se concentró en asegurar la zona y verificar el estado de los ocupantes de la aeronave.

Una avioneta con matrícula OB-1557 terminó fuera de la pista tras un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Yurimaguas, en la región de Loreto. (Composición: Infobae Perú / Facebook / Mari Cruz Torrejon Perez )

CORPAC, Policía y bomberos acudieron al aeropuerto

Tras conocerse el accidente, personal de rescate de CORPAC, efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el aeropuerto de Yurimaguas.

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Los equipos de emergencia acudieron para atender la situación y verificar las condiciones de las personas que se encontraban dentro de la avioneta. Su presencia también permitió realizar las primeras acciones luego de que la aeronave terminara fuera de la pista.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran parte del despliegue registrado en los alrededores del aeropuerto después del incidente. El material también permitió conocer cómo quedó la aeronave tras el aterrizaje de emergencia.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente de la avioneta en Yurimaguas. La investigación permitirá establecer qué ocurrió durante la maniobra que terminó con la aeronave fuera de la pista.

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