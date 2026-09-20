Perú

La ‘fruta del dragón’ peruana que gana terreno en Europa, pero Estados Unidos le resulta esquivo: ¿Por qué?

La pitahaya peruana exportó 644,65 toneladas por USD 1,25 millones entre enero y junio de 2026. Sin embargo, solo dos grandes mercados de Europa concentran sus envíos

Una pitahaya roja cortada con pulpa blanca y semillas negras al lado de una flor de cactus blanca con pétalos verdes y estambres cremosos, sobre musgo.
Una pitahaya roja abierta muestra su pulpa blanca con semillas negras, junto a una flor de cactus nocturna en plena floración sobre un lecho de musgo en un bosque tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pitahaya peruana exportó 644,65 toneladas por US$1,25 millones entre enero y junio de 2026, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) elaboradas por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

España y Países Bajos concentraron cerca del 87% del valor de los envíos, lo que confirma la relevancia de Europa para un cultivo que busca consolidarse dentro de la agroexportación nacional.

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Europa concentra los envíos, pero el sector apunta a diversificar destinos

La pitahaya ya tiene presencia en el comercio exterior peruano, aunque su volumen aún es reducido frente a otros productos de la canasta agroexportadora. El reto para los productores será ampliar la demanda, sostener la calidad de la fruta y abrir mercados que permitan aumentar las ventas sin depender de pocos compradores.

Para Diego Rodríguez, especialista en agroexportación y gestión agrícola, el crecimiento de un cultivo no depende solo de que pueda producirse en distintas zonas del país. También exige conocer qué condiciones imponen los mercados, qué costos implica el transporte y si los exportadores pueden garantizar una oferta continua.

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Tenemos que analizar quién lo va a comprar, qué exige ese mercado y cuánto cuesta llegar a él”, señaló Rodríguez. La concentración actual de las exportaciones en dos destinos europeos plantea la necesidad de identificar nuevos compradores. Una mayor diversificación reduciría la exposición de los productores ante cambios de demanda, precios o requisitos sanitarios en esos países.

pitahaya
El costo logístico figura entre los principales obstáculos para expandir la agroexportación de pitahaya peruana.

Estados Unidos aparece como una opción, aunque requiere apertura comercial

Entre los mercados que podrían ampliar las posibilidades para la pitahaya peruana figura Estados Unidos. Sin embargo, el ingreso del producto dependerá de una eventual apertura sanitaria y comercial, además del cumplimiento de los requisitos que establezcan las autoridades de ese país.

Estados Unidos puede convertirse en un mercado importante para la pitahaya peruana”, afirmó. Añadió que las empresas del sector necesitan trabajar en trazabilidad, manejo postcosecha, calidad y una estructura logística que permita llegar al consumidor en condiciones adecuadas.

La trazabilidad permite identificar el recorrido de la fruta desde el campo hasta el mercado de destino. Este requisito cobra importancia en la agroexportación porque los compradores y autoridades sanitarias exigen información sobre el origen, manejo y condiciones de producción de los alimentos.

Esta fruta podría convertirse en una opción viable para diversificar la producción agrícola nacional y generar nuevas fuentes de ingreso para los productores locales
Una mayor conservación y vida útil permitirían a la pitahaya peruana usar transporte marítimo y reducir la dependencia de los envíos aéreos.

La variedad American Beauty busca ganar espacio en la oferta exportable

La variedad American Beauty aparece como una de las alternativas que podría fortalecer la presencia de la pitahaya peruana en el exterior. Su desarrollo comercial dependerá de atributos como apariencia, calidad, resistencia durante el transporte y vida útil después de la cosecha.

La vida postcosecha resulta determinante para una fruta que debe recorrer largas distancias hasta los mercados internacionales. Si el producto mantiene sus condiciones por más tiempo, los exportadores pueden acceder a opciones logísticas distintas al transporte aéreo.

Actualmente, el transporte por avión permite despachos más rápidos, aunque implica costos más elevados. El traslado marítimo puede reducir el gasto logístico, pero requiere condiciones de conservación que garanticen que la fruta llegue apta para su comercialización. “Mejorar las condiciones de conservación y extender la vida útil” puede abrir la posibilidad de usar rutas marítimas, explicó el especialista.

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