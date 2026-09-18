Subsidio para combustible: ¿Cómo se accederá a la subvención si soy mototaxista?

¿Accedes al subsidio para mototaxistas? Así lo sabrás. - Crédito Difusión

Guardar

Ya le gobierno ha publicado el decreto de urgencia de subsidio para combustible para mototaxistas. El apoyo económico será equivalente a S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido por el conductor beneficiario, siempre que la compra cumpla las condiciones de validación establecidas en el decreto de urgencia. Y se dará por un máximo de S/100 por cada mes. Solo estará vigente hasta fin de este 2026.

Pero primero la Dirección General de Sistemas de Información de la Administración Financiera (DGSIAF) del MEF implementará un “aplicativo para el registro de los conductores de vehículos automotores menores de categoría vehicular L5 (mototaxis)”.

PUBLICIDAD

A través de dicho aplicativo, se determinará si el conductor se encuentra habilitado para ser beneficiario del subsidio en línea con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto de Urgencia. También mediante el aplicativo se determina el monto del subsidio correspondiente a cada beneficiario, de acuerdo con las condiciones y límites establecidos.

Se viene el subsidio para los mototaxistas en Perú, por el alza del combustible. - Crédito UDEP

Así se accederá al subsidio

Como se sabe, primero, para efectos de la determinación de los beneficiarios, las entidades públicas que administren información necesaria para la identificación y validación de los potenciales beneficiarios y de las condiciones de acceso al subsidio, deben proporcionar dicha información al MEF, en un plazo de siete días calendario a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, mediante mecanismos de interoperabilidad, intercambio o remisión de información.

PUBLICIDAD

Luego, a través del aplicativo del MEF los conductores podrán incorporarse y ser validados para el subsidio. “El conductor incorporado en la lista del aplicativo debe registrar dentro de los quince días calendario posteriores a la culminación de cada periodo de generación del subsidio, mediante la plataforma o formulario web habilitado, la información correspondiente a cada adquisición de combustible que pretenda ser considerada para el cálculo del monto del subsidio”.

Para eso será necesario contar con los siguientes datos:

Código de identificación de OSINERGMIN o, de corresponder, RUC y nombre del distribuidor mayorista y/o minorista, o del establecimiento de venta al público de combustibles

DNI del conductor

Número de Placa Única Nacional de Rodaje del vehículo automotor menor categoría vehicular L5 (mototaxis)

Costo total de la adquisición

Volumen de combustible adquirido, expresado en galones, conforme a la información consignada en el comprobante de pago electrónico

Número de identificación del comprobante de pago.

El Gobierno prevé aprobar un subsidio de hasta S/100 mensuales para mototaxistas que utilizan gasolina regular. Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, respaldó la medida, pero pidió precisar los requisitos y garantizar que el beneficio llegue a los trabajadores que cumplen las condiciones. Fuente: Exitosa Noticias

¿Quiénes serán considerados?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el beneficio está dirigido a conductores que, a la entrada en vigencia de la norma, cuenten con:

PUBLICIDAD

Vehículo automotor menor de categoría L5 (mototaxi), identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

DNI vigente

Licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C

SOAT vigente o, según corresponda, CAT vigente emitido por una AFOCAT.

Mototaxistas se habían juntado con Keiko Fujimori en campaña. - Crédito REUTERS/Sebastian Castaneda

Asimismo, las adquisiciones de combustible deben realizarse en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a proveedores que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin y estar respaldadas por comprobantes de pago electrónicos.

Como se señaló, para hacer efectivo el beneficio, el MEF implementará y administrará una plataforma o formulario web que permitirá a los conductores habilitados registrar las adquisiciones de combustible que serán consideradas para el cálculo del subsidio.