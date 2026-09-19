Del turismo recreativo al corporativo: el Castillo de Chancay se alista para recibir el TEDx 2026 y saltar al segmento MICE

El Castillo de Chancay realizará el TEDxChancay 2026 y proyecta sumar 40 habitaciones frente al mar para ampliar su oferta hotelera. (castillodechancay.com)

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El Castillo de Chancay busca ampliar su negocio más allá del turismo recreativo con la realización de un evento TEDx, la expansión de su oferta hotelera y el desarrollo de espacios para reuniones empresariales.

El grupo familiar prevé sumar 40 habitaciones frente al mar y consolidar una línea corporativa que hoy representa cerca del 10% de sus ingresos.

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El TEDxChancay 2026 reunirá siete conferencias en el Salón de Versalles

El complejo será escenario del TEDxChancay 2026, un evento de charlas organizado de forma independiente bajo licencia de TED. La jornada tendrá siete conferencias a cargo de oradores nacionales, bajo el lema “Acciones que transforman vidas”.

La organización prevé una convocatoria total podría situarse entre 170 y 200 personas. El encuentro se realizará en el Salón de Versalles, uno de los ambientes del complejo que ya recibe bodas y reuniones empresariales.

La actividad abordará temas vinculados con innovación, liderazgo, educación, emprendimiento, sostenibilidad y desarrollo humano. El objetivo es abrir un espacio de diálogo sobre ideas y experiencias que puedan aportar al desarrollo de Chancay. (Foto: Castillo de Chancay)

Andrea Barreto Podestá, directora general del Castillo de Chancay, sostuvo que el encuentro representa una oportunidad de exposición para el recinto y para el corredor turístico del Norte Chico. “Queremos consolidarnos como un espacio donde también sucedan cosas importantes”, afirmó.

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La ejecutiva señaló que los organizadores buscaban un escenario en el norte de Lima y seleccionaron el castillo tras evaluar sus instalaciones. Parte de los participantes se hospedará en el hotel del complejo durante la actividad.

El TEDx tendrá una escala limitada por su número de asistentes, aunque el grupo espera que funcione como una carta de presentación ante empresas, agencias y potenciales organizadores de convenciones. “Nos permite conectar con nuevos públicos”, dijo Barreto en diálogo con Infobae Perú.

Los eventos corporativos hoy representan el 10% de los ingresos

La realización del encuentro se relaciona con la estrategia de la empresa para desarrollar el segmento MICE —reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones—. Este mercado incluye capacitaciones, convenciones, actividades de integración, lanzamientos y otros eventos corporativos que requieren salones, alojamiento, alimentación y servicios turísticos.

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Según Barreto, el turismo y la hotelería aportan alrededor del 90% de los ingresos del grupo. El 10% restante proviene de eventos corporativos, agencias y otros servicios asociados a visitantes empresariales. “El turismo es nuestro público principal”, explicó la directora general.

El segmento MICE reúne viajes y servicios vinculados con reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones para empresas y organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, precisó que el plan contempla reforzar la oferta dirigida a empresas mediante nuevos espacios, una mayor capacidad hotelera y servicios para grupos. La compañía informó que el número de turistas creció cerca de 30% durante el año, aunque no detalló el período de comparación ni la cantidad de visitantes.

El hotel registra una ocupación promedio anual próxima al 70% y llega al 100% de capacidad en temporada alta, de lunes a domingo, de acuerdo con la ejecutiva.

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La expansión busca captar actividad durante más días de la semana, fuera de las visitas recreativas que predominan durante los fines de semana. Pero el plan también incluye una infraestructura que permita recibir encuentros empresariales de mayor tamaño.

El nuevo hotel frente al mar tendrá 40 habitaciones adicionales

La principal inversión proyectada por el grupo es la construcción de un nuevo hotel frente al océano. El edificio tendrá unas 40 habitaciones adicionales, todas con vista al mar, y elevará la capacidad total del complejo a cerca de 70 habitaciones.

La nueva infraestructura incluirá piscina, spa, gimnasio, salón de juegos, áreas comunes y un salón empresarial. Barreto indicó que la iniciativa apunta a una oferta de cinco estrellas, mientras que el hotel actual opera bajo una categoría de cuatro estrellas.

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El número de turistas creció alrededor de 30% en el año, mientras el hotel actual mantiene una ocupación anual promedio cercana al 70%. (Foto: Castillo de Chancay)

“Vamos a poder realizar eventos de mayor magnitud”, señaló la heredera familiar. La ampliación se complementaría con otros espacios que el grupo posee frente al castillo.

El terreno, ubicado a una cuadra del complejo, tiene entre siete y ocho hectáreas y funciona en la actualidad como estacionamiento y área para actividades masivas durante festividades.

El grupo evalúa vender lotes para vivienda junto a la carretera

El Castillo de Chancay ocupa unas cinco hectáreas. Además del predio frente al atractivo turístico, la familia propietaria cuenta con otros terrenos ubicados junto a la carretera, todos con extensiones superiores a una hectárea.

Barreto indicó que esos predios podrían destinarse a un proyecto de venta de lotes para primera vivienda. “Estamos pensando diversificar un poco”, afirmó. La empresa aún no informó el área total disponible, el número de lotes, los precios, los permisos, el cronograma ni la inversión requerida para habilitar los terrenos.

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La directora general sostuvo que el megapuerto de Chancay ha impulsado sobre todo la revalorización inmobiliaria de la zona. Según su evaluación, el turismo extranjero todavía no alcanzó las expectativas previas a la puesta en marcha del terminal portuario.

El desafío para el grupo será convertir esa valorización y la mayor visibilidad de Chancay en una oferta concreta: más habitaciones, espacios para empresas, eventos nacionales y proyectos inmobiliarios con plazos definidos. El TEDxChancay 2026 será una primera muestra de esa estrategia para ampliar un negocio que aún depende principalmente del turismo recreativo.