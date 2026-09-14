Piura se alista para inversión récord de S/3.200 millones en hospital de alta complejidad, ¿Qué especialidades atenderá?

El Hospital de Alta Complejidad de Piura culminó su diseño integral y espera la aprobación del Ministerio de Salud para iniciar la construcción.

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El Hospital de Alta Complejidad de Piura culminó su diseño integral y quedó a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud para pasar a la fase de construcción.

El proyecto prevé una inversión de S/3.201.976.925 y busca ampliar la atención especializada para más de tres millones de habitantes de Piura y otras regiones del norte peruano.

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El diseño fue presentado al gobernador regional de Piura

El expediente técnico fue elaborado por un equipo británico y presentado al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, según informó el Gobierno Regional. La entrega del diseño marca el cierre de una fase previa a la ejecución física de una obra proyectada para atender casos de alta complejidad.

La aprobación del Ministerio de Salud (MINSA) constituye el paso pendiente antes del inicio de los trabajos. Una vez que el sector dé conformidad al diseño, el proyecto podrá ingresar a su etapa constructiva, que contempla la edificación, el equipamiento y la puesta en funcionamiento del establecimiento.

El hospital se levantará en el distrito de Veintiséis de Octubre, en un terreno de 37.782 metros cuadrados que ya fue entregado formalmente para la ejecución de la obra.

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Según el comunicado, la futura infraestructura concentrará servicios destinados a pacientes que requieren diagnósticos, procedimientos y tratamientos de mayor especialización.

La obra del Hospital de Alta Complejidad de Piura demandará una inversión de S/3.201.976.925 para ampliar la atención especializada en el norte peruano.

El contrato incluye construcción, equipos y puesta en marcha

La ejecución está a cargo de Sinohydro Corporation Limited, empresa contratista seleccionada para desarrollar la obra bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. El contrato contempla el diseño, la construcción, la instalación de equipos médicos y la puesta en marcha del hospital.

El monto pactado asciende a más de S/3.200 millones. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Regional de Piura, el proceso constructivo tendría un plazo estimado de cuatro años desde el inicio de las obras.

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La modalidad de Gobierno a Gobierno incorpora acompañamiento técnico durante el desarrollo del proyecto. En este caso, el diseño integral fue trabajado por especialistas británicos antes de su presentación ante las autoridades regionales y del trámite de aprobación sectorial.

El expediente técnico del hospital fue elaborado por un equipo británico y presentado al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León.

La infraestructura tendrá 542 camas y 100 puestos de cuidados intensivos

El establecimiento contará con 542 camas hospitalarias, entre ellas 100 destinadas a unidades de cuidados intensivos. La capacidad prevista apunta a atender enfermedades y emergencias que demandan recursos clínicos, quirúrgicos y tecnológicos de mayor complejidad.

El proyecto incluye áreas para procedimientos especializados y equipos destinados a reforzar la capacidad resolutiva del sistema de salud regional.

También prevé la incorporación de personal capacitado para la atención de patologías que hoy requieren, en numerosos casos, la derivación de pacientes a otros centros del país.

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Uno de los componentes anunciados es un helipuerto. Esa instalación permitiría el traslado de pacientes que necesiten una referencia urgente o especializada, en especial desde zonas alejadas de Piura y de otras regiones del norte.

El Hospital de Alta Complejidad de Piura será construido en Veintiséis de Octubre sobre un terreno de 37.782 metros cuadrados ya entregado para la obra.

La obra apunta a reducir los traslados de pacientes hacia Lima

La construcción del hospital busca disminuir la necesidad de que pacientes del norte viajen a Lima para acceder a servicios de alta complejidad. La nueva oferta hospitalaria concentraría atención especializada para la población de Piura y para usuarios derivados desde regiones cercanas.

El Gobierno Regional sostiene que la infraestructura permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante enfermedades que requieren hospitalización, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas y atención multidisciplinaria.

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Con el diseño concluido y el terreno habilitado, el proyecto queda pendiente de la decisión del Ministerio de Salud. La aprobación del expediente permitirá definir el inicio de una construcción prevista para transformar la red de atención especializada en el norte del Perú.