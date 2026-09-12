Efemérides del 12 de septiembre: Hoy se recuerda la caída y captura del terrorista y líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán

Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua el 7 de octubre, cerrando un capítulo violento en Perú. Su juicio con jueces sin rostro simbolizó el fin de la era de Sendero Luminoso. (El Peruano)

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Este 12 de septiembre, Perú recuerda la captura de Abimael Guzmán, el nacimiento de dos figuras vinculadas a la historia y la política, y celebraciones culturales y religiosas que se mantienen en distintas regiones del país. La fecha reúne episodios de la violencia interna, aportes académicos y manifestaciones populares que forman parte de la memoria nacional.

Uno de los hechos centrales ocurrió el 12 de septiembre de 1992, cuando agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) detuvieron a Abimael Guzmán, fundador y máximo dirigente de la organización terrorista Sendero Luminoso. La operación se ejecutó en una vivienda de la urbanización Los Sauces, en Surquillo, distrito de Lima, después de un trabajo de seguimiento sobre personas vinculadas a la cúpula de la organización.

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La intervención, conocida como Operación Victoria, permitió detener también a Elena Iparraguirre, María Pantoja, Laura Zambrano y Maritza Garrido Lecca. La caída de Guzmán modificó el escenario del conflicto armado interno, aunque las acciones violentas de Sendero Luminoso continuaron en los años posteriores en algunas zonas del país.

Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, un acontecimiento crucial en la historia reciente de Perú, destacando la determinación del país en su lucha contra el terror. (Andina)

La captura de Guzmán marcó un punto de quiebre en la lucha contra Sendero Luminoso

La investigación que llevó a la ubicación de Guzmán combinó vigilancia, análisis de residuos, seguimientos y observación de los movimientos de personas que ingresaban y salían de la casa. Los agentes del GEIN detectaron elementos que permitieron establecer que el inmueble era usado por integrantes de la dirigencia senderista. La noche del operativo, el grupo irrumpió en la propiedad y confirmó la identidad del dirigente.

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Abimael Guzmán el líder de Sendero Luminoso y el creador del terrorismo en el Perú. (Andina)

Guzmán fue condenado a cadena perpetua por terrorismo y otros delitos. Permaneció recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao hasta su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 2021, a los 86 años. Su fallecimiento ocurrió un día antes de que se cumplieran 29 años de su captura.

GEIN - Captura de Abimael Guzmán / El Peruano.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó en 69.280 el número más probable de víctimas fatales del conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000. El organismo concluyó que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas, una proporción que equivale a más de 30 mil muertes y desapariciones. La captura de Guzmán no cerró las heridas de ese periodo, pero redujo la capacidad operativa de la organización.

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GEIN - Captura de Abimael Guzmán / LUM

Gustavo Pons Muzzo nació en Tacna durante la administración chilena

El 12 de septiembre también recuerda el nacimiento de Gustavo Pons Muzzo, historiador, docente y autor de textos escolares que formaron parte de la enseñanza de varias generaciones. Nació en Tacna en 1916, cuando la ciudad permanecía bajo administración chilena tras la Guerra del Pacífico. Su familia se trasladó a Lima cuando él era niño.

Gustavo Pons Muzzo, la historia del destacado educador peruano. (gustavoponsmuzzo.com)

En la capital estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe e ingresó luego a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursó estudios en las facultades de Letras, Derecho y Educación. Obtuvo el doctorado en Historia en 1943 y el doctorado en Educación en 1947. Su producción abordó asuntos como las fronteras del Perú, la educación nacional, el conflicto con España y la figura de Francisco Bolognesi.

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Gustavo Pons Muzzo, la historia del destacado educador peruano. (gustavoponsmuzzo.com)

Pons Muzzo ejerció la docencia en colegios y universidades, además de elaborar manuales de historia para estudiantes de secundaria. Formó parte de entidades dedicadas al estudio del pasado peruano y promovió instituciones culturales y académicas. Recibió la Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta y la Orden El Sol del Perú. Murió en Lima el 6 de febrero de 2008.

Gustavo Pons Muzzo, la historia del destacado educador peruano. (gustavoponsmuzzo.com)

Eduardo Orrego, la historieta peruana y una festividad de Junín completan la fecha

Otro nacimiento asociado al 12 de septiembre es el de Eduardo Orrego Villacorta, arquitecto y político de Acción Popular. Nació en Chiclayo en 1933 y desarrolló una carrera que incluyó cargos en el Ejecutivo y en la Municipalidad de Lima. Fue ministro de Transportes y Comunicaciones al inicio del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1980.

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Orrego asumió la alcaldía de Lima entre 1981 y 1983, luego de las elecciones municipales de 1980. Entre las medidas de su gestión figuró la peatonalización del jirón de la Unión. Años después integró la fórmula presidencial del Frente Democrático para los comicios de 1990, como candidato a la primera vicepresidencia junto a Mario Vargas Llosa. Murió el 23 de diciembre de 1994.

El arquitecto Eduardo Orrego fallecería en 1994, víctima del cáncer. (Revista Quehacer)

La fecha también es reconocida como el Día de la Historieta Peruana. La conmemoración recuerda la aparición de Sampietri, personaje creado por Julio Fairlie, el 12 de septiembre de 1952. Ese día, la tira publicada en el diario Última Hora despidió a personajes extranjeros y abrió paso a nuevas producciones nacionales. Desde 2008, autores, coleccionistas, investigadores y lectores celebran la jornada como un reconocimiento a la narrativa gráfica peruana, cuyos antecedentes abarcan desde expresiones visuales prehispánicas hasta las tiras de humor político y costumbrista del siglo XX.

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El Día de la Historieta Peruana, celebra la aparición de Sampietri, una figura que simboliza el ingenio criollo y que transformó el panorama de las historietas en el Perú. (BNP)

En el distrito de Marco, provincia de Jauja, en Junín, la jornada coincide con la festividad del Señor de la Agonía, considerado patrón espiritual de la localidad. La celebración incluye peregrinación al santuario, misa, procesión, danzas tradicionales, feria gastronómica y fuegos artificiales. La reunión de actividades religiosas y comunitarias convoca a pobladores y visitantes, en una fecha que también conserva su lugar dentro del calendario festivo de la región.

Un cuaderno de bocetos con viñetas trazadas a tinta y utensilios de dibujo representan la creación gráfica por el Día de la Historieta Peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)