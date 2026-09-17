Perú

Efemérides en Perú: Un 17 de septiembre ocurrió la última ejecución en el país durante el régimen de Juan Velasco Alvarado

Este jueves reúne la creación de un centro bibliográfico, la conmemoración dedicada al padre de una disciplina científica y episodios ligados al criollismo, la justicia penal y el fútbol peruano

El general Juan Velasco Alvarado esperó el fusilamiento de Víctor Apaza Quispe para abolir la pena de muerte. (Caretas)
El general Juan Velasco Alvarado esperó el fusilamiento de Víctor Apaza Quispe para abolir la pena de muerte. (Caretas)
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El 17 de septiembre concentra efemérides vinculadas con la cultura, la ciencia, la justicia y el deporte en Perú. La fecha recuerda la apertura al público de la Biblioteca Nacional del Perú, la publicación de una de las obras históricas más difundidas sobre la conquista, el Día Nacional de la Geología y las muertes de figuras asociadas con el criollismo y el fútbol.

La jornada adquiere una dimensión institucional por el aniversario de la Biblioteca Nacional del Perú, que abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1822. La institución nació un año después de la proclamación de la independencia, luego de que el general José de San Martín dispusiera su creación mediante un decreto firmado el 28 de agosto de 1821.

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En su apertura, la biblioteca reunió 11.256 volúmenes en el antiguo Colegio de San Pablo, en el Centro Histórico de Lima. A lo largo de más de dos siglos, su acervo atravesó pérdidas, reorganizaciones y procesos de recuperación. En 1992 fue declarada patrimonio cultural de la nación, una denominación que reconoce su función en la preservación documental, bibliográfica y cultural del país.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 25 julio
Ricardo Palma lideró en 1884 la reapertura de la Biblioteca Nacional del Perú, que fue reinaugurada con 27,984 ejemplares, marcando un nuevo inicio para la institución. (Andina)

La Biblioteca Nacional trasladó su sede principal a San Borja en 2006

La sede moderna de la Biblioteca Nacional fue inaugurada en el distrito limeño de San Borja en 2006. El traslado permitió ampliar los espacios de consulta, conservación y atención al público, además de incorporar áreas para exposiciones, actividades culturales y servicios de información. El antiguo local de la avenida Abancay continuó ligado a la historia de la institución y a la Gran Biblioteca Pública de Lima.

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Biblioteca Nacional Perú - José de San Martín - Lima - San Borja - Perú - historias - 27 agosto
La creación de la Biblioteca Nacional del Perú en 1821, con libros donados por San Martín y Monteagudo, marcó el inicio de una institución clave en la preservación de la cultura peruana.   (Andina)

La fecha también está asociada con la circulación de Historia de la conquista del Perú, obra del historiador estadounidense William H. Prescott, publicada en 1847. El libro abordó el proceso de expansión española en los Andes y la caída del Imperio incaico a partir de crónicas, documentos y fuentes disponibles en archivos de Europa y América.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 17 septiembre
La obra “Historia de la conquista de Perú”, publicada por William H. Prescott en 1847, combinó documentos originales y narrativa brillante, convirtiéndose en un clásico sobre el pasado andino. (BNP)

Prescott nació en 1796 y murió en 1859. Antes de publicar su estudio sobre Perú, había editado Historia del reinado de Fernando e Isabel en 1837 e Historia de la conquista de México en 1843. Su producción lo ubicó entre los autores estadounidenses que dedicaron parte de su obra al pasado de España e Hispanoamérica. Sus investigaciones tuvieron una amplia difusión, aunque estudios posteriores revisaron varios de sus enfoques y fuentes.

El Día Nacional de la Geología homenajea a Carlos Ismael Lissón Beingolea

El 17 de septiembre también se celebra el Día Nacional de la Geología, instituido en homenaje al nacimiento de Carlos Ismael Lissón Beingolea, ocurrido en 1868. Ingeniero de minas, geólogo, paleontólogo y docente universitario, Lissón es reconocido como el “Padre de la Geología Peruana” por sus aportes al estudio del territorio y de la historia natural del país.

Lissón Beingolea fundó la Sociedad Geológica del Perú y ejerció su primera presidencia. Sus trabajos contribuyeron a consolidar la investigación geológica y paleontológica en el ámbito académico peruano. Además, su actividad como profesor formó a generaciones de profesionales vinculados con el conocimiento de los suelos, las rocas, los recursos minerales y los procesos geológicos.

La conmemoración pone en primer plano una disciplina vinculada con la gestión del agua, la prevención de riesgos y el estudio de los recursos naturales. El conocimiento geológico permite identificar zonas expuestas a sismos, deslizamientos, huaicos o actividad volcánica, además de aportar información para obras de infraestructura y proyectos de aprovechamiento de minerales e hidrocarburos.

Efemérides – Perú – historias – 17 septiembre
En Perú, el 17 de septiembre es el Día Nacional de la Geología, conmemorando el nacimiento de Carlos Ismael Lissón, una figura clave en el desarrollo de las ciencias geológicas en el país. (BNP)

Víctor Apaza Quispe fue el último peruano ejecutado por fusilamiento

El calendario del 17 de septiembre incluye un hecho ligado a la historia penal peruana. Víctor Apaza Quispe, nacido en 1932, fue fusilado en 1971 tras recibir una condena por el asesinato de su conviviente, Agustina Belisario. Su caso quedó registrado como la última ejecución por fusilamiento aplicada en Perú.

Víctor Apaza Quispe (Rubén Cerdeña Ocola) F
Víctor Apaza Quispe (Rubén Cerdeña Ocola) F

Después de esa ejecución, el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado abolió la pena de muerte para delitos comunes. Con el paso de los años, Apaza se convirtió en una figura de devoción popular en Arequipa. En torno a su tumba surgieron relatos de personas que le atribuyeron favores y milagros, una expresión que lo incorporó a un circuito de religiosidad no oficial.

La fecha también recuerda las muertes de dos referentes de la cultura popular. El cantante y guitarrista Alejandro Ascoy Villón murió el 17 de septiembre de 1985. Integró con su hermana Rosa Dolores el dúo “La Limeñita y Ascoy”, luego de haber formado parte de “Ascoy y Costa”. También participó en producciones cinematográficas peruanas y fue conocido en el criollismo como “La voz dulce”.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 17 septiembre
La ejecución de Víctor Apaza Quispe en 1971, tras ser condenado por feminicidio, lo convirtió en el último reo ejecutado en el Perú y en figura polémica de devoción popular en Arequipa. (Runa Chay)

En el ámbito deportivo, el 17 de septiembre de 1996 murió Teodoro “Lolo” Fernández, ídolo de Universitario de Deportes. Nacido en 1913, desarrolló toda su carrera en el club crema, con el que conquistó seis títulos nacionales. Fue goleador del campeonato en siete ocasiones y mantuvo una relación permanente con la institución después de su retiro. El estadio Lolo Fernández, ubicado en Breña, lleva su nombre.

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